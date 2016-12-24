«Приют для животных в Бате - настоящий пятизвездочный отель!»

Уроженка Саранска Ирина Хомякова побывала в Великобритании, где посетила приют для животных. Вернувшись с туманного Альбиона, молодая женщина поделилась своими впечатлениями от увиденного. Как живется братьям нашим меньшим в этой стране и что можно взять на заметку - об этом в материале «ВС».

Сегодня уроженка Саранска Ирина Хомякова живет и работает в Москве. В столицу наша героиня переехала довольно давно, будучи еще 17-летней девушкой. В Москве получила высшее образование. Сейчас Ирина успешна и востребована в своей профессии. Вот уже несколько лет она преподает английский язык в престижном учебном заведении - в одной из международных школ Москвы. Здесь все обучение ведется на английском языке. Среди учеников школы - дети сотрудников посольств в Москве и известных людей. В числе воспитанников этой школы были дети футболиста Павла Погребняка, сейчас обучается дочка Олега Табакова.

И сама Ирина, и ее мама Валентина Михайловна, живущая в Саранске, стараются помогать животным, несмотря на большую занятость. У обеих столько душевного тепла и любви, что с лихвой хватает и на семью, и на своих подопечных. Дома у Ирины - три кошки. Но ее доброта и любовь к животным просто не могут ограничиваться заботой о трех питомцах. Ирина постоянно посещает приюты Москвы и Московской области, привозит животным корм, стремится найти им хорошего хозяина, размещая объявления, и беспокоится о том, чтобы они попали в заботливые руки. Такую же активную деятельность ведет и мама Ирины Валентина Михайловна, только в Саранске. Помимо своих кошек, женщина берет на передержку и других животных, выхаживает их, приводит в порядок, только после этого находит им хозяев и обязательно отслеживает их дальнейшую судьбу!

Недавно Ирина Хомякова вернулась из поездки в Великобританию и поделилась своими впечатлениями. «В Великобритании мне посчастливилось бывать неоднократно. На этот раз мне довелось посетить один из самых известных городов этой страны - Бат, - рассказывает Ирина. - Бат лежит на реке Эйвон в юго-западной части Англии, всего в 16 километрах юго-восточнее Бристоля. Еще с античности он знаменит целебными источниками как бальнеологический курорт. Во время пребывания в этом городе мы с друзьями решили посетить приют для животных. Признаться, были приятно удивлены. Приют для животных в Бате - настоящий пятизвездочный отель, не иначе!..

В британских приютах собаки и кошки живут в чистых вольерах, обустроенных всем необходимым - подстилками, игрушками, поилками... Кошки имеют доступ к выходу в огороженный двор. Таким образом, если они захотят, то могут прогуливаться там в течение дня. В клетках-вольерах живут одна или максимум две кошки при условии, что они спокойно соседствуют друг с другом или они попали в приют уже вместе. Помимо поилок, мисок, лежаночек и лестниц-когтеточек, для животных предусмотрено и несколько видов трав, необходимых кошкам в качестве витаминного комплекса. Практически каждый приют имеет собственную прачечную, где лежанки и прочие элементы инвентаря периодически стираются и чистятся. Зайдя в приют, почти всегда можно услышать классическую музыку, которая, как свидетельствуют исследования, благотворно влияет на кошек и собак. В приюте помогают волонтеры, причем разного возраста. Например, там я познакомилась с одной женщиной, которая находится на пенсии. Она является волонтером и приходит в приют, чтобы заботиться о животных.

Собаки выгуливаются сотрудниками приюта несколько раз в день на площадках, где животные бегают, играют и учатся ходить на поводке. Отдельно в приюте содержатся животные, пережившие стресс - с ними жестоко обращались, издевались, били... Если собака по каким-либо причинам боится людей и не хочет, чтобы на нее смотрели, она помещается в отдельный сектор, где может прогуливаться по своему вольеру и уходить во внутреннюю его часть так, что животное никто не может видеть. На калитке этого сектора - табличка, говорящая о том, что здесь живут животные со сложной ситуацией, которые нуждаются в поддержке. Только после оказания помощи животное можно будет устраивать в новую семью. Придя в один из таких приютов, вы не только сможете понаблюдать за приглянувшимся котенком, собакой, кроликом или попугаем, но и получите возможность поиграть с животным в присутствии сотрудника.

Если вы пожелаете взять питомца домой, сотрудники приюта сначала убедятся, что вы подходящий кандидат на роль хозяина. Потом следует оформление договора, в котором владелец обязуется всячески заботиться о питомце. Вам могут также предложить компенсировать расходы на услуги, оказанные животному в приюте. Однако даже после прохождения всех этих процедур вы все еще не можете считать питомца своим, так как в ближайшие две недели к вам придет сотрудник центра реабилитации животных, чтобы лично убедиться в том, что подопечный обрел комфортные условия. Кроме того, он может еще поинтересоваться у соседей, радует ли их появление нового «жильца».

В Великобритании действуют строгие правила содержания домашних животных. Запрещено пренебрегать их потребностями, а за безразличное и агрессивное поведение в их адрес грозит не только штраф, но и полугодовое тюремное заключение и пожизненный запрет на содержание животных.

Владельцы кошек и собак должны ежегодно приводить их на вакцинацию, обеспечивать профилактику заболеваний и обрабатывать шерсть от паразитов. Кроме того, в Великобритании с 2016 года введено обязательное чипирование для домашних животных. Речь идет об обязательном микрочипировании собак в возрасте от 8 недель и старше. Для кошек данная процедура обязательна только в случае выезда из страны. Чиповое устройство имеет крохотные размеры, примерно с рисовое зернышко. При помощи специального сканера считывается вся информация о животном и нужные сведения о его владельце. К слову, многие хозяева одобрительно относятся к этой процедуре, ведь такой чип значительно упрощает поиск убежавшего, потерянного или украденного питомца.

Практически в каждом ресторане, баре или магазине в Великобритании разрешено появляться со своим питомцем. Там всегда предложат миску для воды и еды для вашего животного. Во многих торговых центрах, как и в приютах, установлены копилки Королевского Общества защиты животных, помогающие собирать пожертвования для помощи животным. Кроме того, в приютах при входе стоят огромные контейнеры для сбора помощи в виде кормов, наполнителей, лежанок.

Что можно позаимствовать из опыта Великобритании в отношении животных? Думаю, в первую очередь, можно взять на вооружение организацию работы приюта и привлечение спонсоров. Привлекаются спонсоры через СМИ, а удерживаются прозрачными финотчетами о том, что было куплено и что сделано на деньги мецената.

В Великобритании существует Королевское Общество защиты животных. Основанное в 1824 году, это Общество является старейшей и крупнейшей организацией по защите животных в мире. Общество занимается помощью бездомным животным. Беспризорные животные отлавливаются, помещаются в специальные реабилитационные центры, где их осматривает врач, им оказывается необходимая помощь. Затем потеряшки возвращаются владельцам либо животным подыскивается новый дом. Инспекторы Общества реагируют на сообщения о случаях жестокого обращения с животными, занимаются их расследованием. Проводя совместные операции с местной полицией, отряды этой организации успешно пресекают незаконные и бесчеловечные действия людей. Спасают животных и привлекают виновных к ответственности.

Кроме того, в Великобритании действует благотворительная организация - Национальная лига защиты собак. Лига имеет так называемые спасательные центры по всей стране. Они собирают бездомных собак вне зависимости от их породы и возраста. Найденные на улице животные находят пищу и кров в приюте, где ожидают «усыновления». Если же этого не происходит, пес будет жить в приюте до конца своих дней. Его содержание обходится Лиге примерно в 5 фунтов стерлингов в день, что составляет около 9 долларов.

Лига также ведет просветительскую деятельность среди населения, пропагандируя, в частности, меры по контролю рождаемости домашних животных. Мало того, собаковладельцам, не имеющим средств на дорогостоящую процедуру кастрирования своего пса, обеспечивается финансовая поддержка.

Для сравнения, в нашей стране каждый человек имеет право на получение бесплатной квоты на стерилизацию или кастрацию бездомного животного в Российской кинологической федерации, но лишь раз в год. Кроме таких ограничений, существует ряд других неудобств. Например, человек должен прийти в строго определенное время, в связи с чем людям приходится отпрашиваться с работы. При этом животное обязательно должно быть бездомным. Квот на домашних животных не существует ни для кого - ни для владельца собаки, оказавшегося в сложной финансовой ситуации, ни для питомца старенькой бабушки, которая вряд ли сможет выделить средства из своей скромной пенсии на такие цели.

Хочу подчеркнуть, что в Великобритании предусмотрены меры и на случай смерти хозяина. Став членом Национальной лиги защиты собак, любой владелец получает своего рода страховку для своего пса - если хозяина не станет, его питомца возьмут в приют на полный пансион. У многих на брелоках ключей для автомобиля можно заметить такую надпись: «Мой пес остался дома один, тел.: ....». Это означает, что, если с владельцем автомобиля что-то случится, он просит позаботиться о его питомце».

P.S. Напомним, 29 мая прошлого года в столице Мордовии открылся первый в истории города приют для бездомных собак и кошек. Приют расположен по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 121 А, время работы - с 8.00 до 17.00.

Елена БУДАНОВА