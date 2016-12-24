Вадим Такменев: «Ты супер!» - больше, чем просто проект!»

Проект телеканала НТВ «Ты супер!» в конце января объявил о том, что будет третий сезон, начались его съемки, которые продолжаются и сейчас. Уже в середине марта шоу выйдет в эфир. Напомним, что участниками проекта «Ты супер!» становятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Важным отличием третьего сезона станет то, что в него попал не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. В креслах жюри в этот раз будут Игорь Крутой, Ёлка, Диана Арбенина и Алексей Воробьев. Каждый из них не просто участвует в этом проекте, а искренне переживает за конкурсантов. Ведь перед ними выступают не просто талантливые мальчишки и девчонки, а дети с трудной судьбой, и для большинства из них получить столько внимания - уже большое счастье, а попасть на телевидение - все равно что в сказку.

Ведущим, как и в прошлых сезонах, станет Вадим Такменев. Он сказал, что помнит в лицо и по имени всех предыдущих участников и волнуется за каждого из них, как за близкого знакомого. И рассказал много интересного…

Нечто большее

- Вадим, прошло всего полгода после окончания второго сезона - и вот «Ты супер!» снова готовится выйти в эфир. Вы рады, что перерыв был небольшой?

- Перерыв был небольшой, но даже он заставил нас скучать друг по другу. У нас каждый раз - невероятное жюри, но в этом году оно особое. И у нас каждый раз - потрясающие ребята! У нас каждый раз - суперсезон, и это не просто слова!

- Новый сезон чем-то принципиально отличается от предыдущего?

- Вы знаете, для меня принципиально ничем. Кроме того, что здесь появились наши знакомые - дети, которых мы прекрасно знаем. В этом, наверное, и есть главное отличие. Да, и еще одно важное отличие для детей, которые к нам только что пришли: для них мы придумали новые правила, чтобы у них была возможность вернуться в следующий сезон без всяких условностей, конкурсов и отборов.

- Диана Арбенина, которая вошла в состав жюри, сказала, что она поняла: это совсем не телевизионный проект, а нечто большое…

- У Дианы Арбениной вначале было, наверное, немного предвзятое отношение: что это все-таки телевизионное шоу с какими-то своими внутренними правилами. Но после записи первой же программы она поняла, что у нас нет тут внутренних правил, потому что это не проект - это жизнь. Пока идет программа - мы живем. Точно так же, как жили до начала мотора и будем жить после него. Остановились съемки, но мы никак не изменились. Я просто перестал работать на камеру, но я не стал другим. Встречаясь с ребятами за кулисами, я не перестал им улыбаться, пожимать руки, обнимать. То же самое происходит и на сцене…

Глаза, полные счастья

- Встречаетесь с ребятами-участниками между записями выпусков?

- Да. Всегда было так, что они живут на базе, и я часто к ним приезжаю. У нас атмосфера там такая же, как в пионерских лагерях, в которых многие советские дети проводили летние каникулы, и я в том числе. Там есть вожатые, мы все дружим. В этом сезоне пока тяжело, и я еще не добрался до лагеря, но скоро исправлю эту ситуацию. Мы много общаемся сейчас на концертах, репетициях. Мне очень нравятся глаза детей, которые только выехали из своего города или поселка, и тут - раз! - их приглашают, например, на концерт в Кремль. Это нереальные ощущения. Надо видеть их глаза и счастье, которое они излучают...

- Для вас эмоционально сложно работать на этом проекте?

- Понимаете, для меня сочетание «сложно эмоционально» не совсем верное. Если у тебя есть эмоции - это уже не сложно. Вот когда ты выжимаешь из себя какие-то эмоции и чувства, то, наверное, это действительно сложный процесс. Но когда эмоции живут сами в тебе: приходят, уходят - то какая в этом может быть сложность, если из эмоций и состоит человек?! Это так классно, когда на этом проекте меня бесконечно посещают эмоции. У меня происходит какое-то внутреннее очищение, когда я общаюсь с этими детьми. Но иногда не сдерживаюсь - у меня временами комок в горле стоит...

- Есть уже запоминающиеся участники?

- Они все запоминающиеся. У нас есть мальчик Слава (я не буду говорить сейчас, из какого он города и из какого детского дома). Так случилось, что он два года мечтал о нашем проекте, а в его окружении не очень серьезно воспринимали его таланты и не помогли ему добраться до кастинга «Ты супер!». И вот на третий сезон он к нам все же доехал. Вы не представляете, что это за человек - это просто сгусток эмоций! Его счастье заполняет не только всю студию, но и пять микрорайонов Москвы рядом с тем, где идет съемка! Это все трудно описать. Знаете, это как в кино: ты смотришь - и там исполнилась мечта какого-то героя, и ты ему сопереживаешь. Здесь - все то же самое, только по-настоящему! Мы это видим на многих детях - когда исполняется мечта. Это невозможно скрыть - и после этого уже не важно, дойдут они до следующего тура или нет. Человек уже сделал шаг вперед, и он уже не будет никогда топтаться на одном месте. И это здорово!

Предел мечты

- То есть ваш проект полезен не только в качестве толчка профессионального, но и для личностного роста?

- Да, это важно и полезно. Но плюс ко всему… Знаете, то, что сейчас скажу, не говорил раньше нигде - хотел озвучить на недавней пресс-конференции, но не стал. У нас бывают случаи - я не знаю, замечают их или нет, - когда ребенку не дает дальше жить и развиваться то, что его когда-то оставили мама или папа, и он живет только мыслью встречи с ними. Даже не доказать им, что он хороший, а просто встретиться с ними. И это мешает ему жить. Так вот, бывают случаи (может, на 10-15 один такой), когда эта встреча происходит с нашей помощью. И ребенок снимает с себя этот груз и понимает, что - да, так сложилось, так получилось по жизни, но этой идеей жить больше не надо. Не надо пытаться вернуться к родным родителям, не надо по этому поводу строить каких-то иллюзий. Просто были у нас конкретные примеры, когда так происходило - и ребенок отпускал эту ситуацию и начинал двигаться дальше. Это было просто счастье!

- У вас у самого - две дочери. Не было желания сказать им: вот посмотрите, как надо делать, как надо учиться, работать над собой и достигать целей?

- Я еду со съемок, набираю по скайпу одну дочь и другую - и каждый раз говорю, насколько сильно я их люблю. Мне кажется, что это - самое важное.

- Я понимаю, что этот проект полностью вас сейчас захватил - вы живете им, это видно. Но, может, в планах есть какие-то другие?

- Нет. У меня сейчас достаточное количество проектов. Но я не могу сказать, что вот этот, например, самый любимый. Нет. Они мне тоже как дети, я их все люблю. Есть «Ты супер!», есть «Центральное телевидение», есть проект с Андреем Норкиным «НашПотребНадзор» - мне есть чем заниматься. А чтобы делать какой-то новый проект - надо в него влюбиться. Он должен быть эмоционально или технологически выше и сложнее остальных. А что может быть выше эмоционально - после «Ты супер!» я вообще не представляю. А после «Центрального телевидения» технологически я не знаю, что еще можно придумать. Так что пока мы находимся именно в этом состоянии - рабочем состоянии предела мечты...

Валерия Хващевская,