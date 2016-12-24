Процедура ЭКО - маршрут построен!

Семейным парам и женщинам, которые мечтают о ребенке и никак не могут забеременеть, на помощь приходят врачи-репродуктологи, специалисты по преодолению бесплодия. Но когда именно к ним нужно обращаться, чтобы не было слишком поздно для осуществления заветной мечты? С чего начать путь к материнству и отцовству? Как не попасть в ловушку откровенных вымогателей от медицины, которые обещают решить проблему легко и просто, а в итоге годами выкачивают деньги из будущих родителей? Как выглядит правильная «маршрутная карта» семьи, которая приняла решение прибегнуть к ЭКО? Об этом рассказывает гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Александр Лапшихин.

- Александр Александрович, мы хоть и живем в 21 веке, когда медицине многое доступно, но искусственное оплодотворение до сих пор считается практически чудом. Отсюда и некоторое недоверие - что это вроде бы не совсем естественный путь зачатия ребенка. Вы что по этому поводу думаете?

- ЭКО - это вполне естественный процесс. Ведь что такое оплодотворение? Это проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки. Отличие от естественного оплодотворения заключается лишь в том, что ЭКО - это на сто процентов медицинская процедура, и она всегда требует медицинской коррекции и поддержки. В этом и состоит суть работы репродуктолога.

- Как долго нужно ждать результата? Есть такое мнение, что это почти то же самое, что и при лечении бесплодия, - годы и годы пройдут, пока не случится долгожданная беременность…

- Конечно, это не вопрос одного дня, определенное время потребуется. Но оно не сравнимо с теми мучительными годами, когда мужчина и женщина просто «ждали у моря погоды».

- С чего начинается «поход за малышом», если все же решили прибегнуть к ЭКО? Какие этапы здесь первоочередные?

- Сначала паре необходимо подтвердить диагноз «бесплодие» - в любой государственной или официально зарегистрированной частной клинике. Бесплодие - это вполне конкретное состояние, которое определяется как неспособность забеременеть без использования контрацепции в течение года регулярной половой жизни. А если мы говорим о союзах, где женщине уже 35 лет и больше, то срок сокращается до шести месяцев. Если такая проблема у пары есть, ей назначается лечение - как в государственной, так и в частной клинике. Если лечение поможет - пара в скором времени получит долгожданного малыша. Если беременность не наступит и после лечения - будет подтверждено бесплодие. Но есть ситуации, и таких большинство, когда диагноз ясен сразу и в лечении нет никакого смысла - таким парам сразу рекомендуется преодоление бесплодного брака с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

- А дальше?

- Если ЭКО делают по полису обязательного медицинского страхования или по квоте из бюджета, то специальная комиссия, в которую входят акушеры-гинекологи, главврачи профильных больниц и другие представители сферы здравоохранения, принимают решение о необходимости процедуры ЭКО. В коммерческих же клиниках никаких комиссий не требуется, там все проще.

- А комиссия, выходит, может дать «добро», но может и отказать?

- Конечно. Сначала тщательно изучаются история болезни, анализы, исследования, чтобы принять решение: поможет пациентке процедура экстракорпорального оплодотворения или нет? Комиссия может прийти к выводу, что даже с помощью процедуры ЭКО вероятность забеременеть очень мала. В таком случае этой женщине будут необходимы услуги суррогатной матери. В любом случае нужно разбираться с причинами отказа. И тут уже два варианта: или пытаться их устранить, или воспользоваться альтернативными способами решения проблемы.

- Предположим, что комиссия одобрила проведение ЭКО. Что дальше?

- Дальше необходимо пройти полное обследование, чтобы выбрать оптимальный план подготовки к процедуре. Это необходимый этап - такое обследование включает в себя не только анализы на инфекционные заболевания, но и полноценную диагностику всего организма. Врачам необходимо убедиться, что противопоказаний к процедуре нет, а после ее успешного завершения пациентка будет в состоянии выносить ребенка. И только после этого будет предложена сама процедура ЭКО - причем она тоже проводится по индивидуальной схеме, которую репродуктолог подбирает для каждой конкретной пары. То есть ЭКО - это многоэтапный проект. Но это время необходимо для того, чтобы получить положительный результат.

- Это все, наверное, недешево?

- В нашей стране с 2013 года ЭКО можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Если у пары есть официальное подтверждение диагноза «бесплодие», она имеет право на лечение при помощи ЭКО.

- Сколько «попыток» дается таким парам по полису ОМС?

- Количество процедур не ограничено.

- Есть ли статистика по ЭКО - какой процент вероятности наступления беременности?

- Начнем с того, что у женщины репродуктивного возраста вероятность забеременеть естественным путем не так велика - всего лишь 20 процентов. А после 40 лет она снижается до десяти процентов, и с годами продолжает снижаться. Вероятность беременности при ЭКО составляет 35 процентов. И это - средний показатель. Потому что бывают ситуации, когда вероятность зачатия - 50-55 процентов на одну попытку! Говоря просто, ЭКО иногда может помочь даже в тех случаях, которые считались безнадежными.

- Что может стать той самой причиной, при которой беременность не может наступить естественным путем?

- Таких причин много. Например, нарушение проходимости маточных труб у женщины. Или проблемы со спермограммой - это уже мужской фактор. Об ЭКО нужно задуматься парам, в которых женщина старше 35 лет или если у женщины «привычное невынашивание». Или если кто-то в паре имеет наследственные болезни, генетические сбои - в таком случае перед имплантацией эмбриона важно провести генетическую диагностику.

- Это дорогое исследование. Оно оплачивается по ОМС?

- Увы, в отличие от остальных процедур, генетическая диагностика не оплачивается из тарифов ОМС. Но для пары, которая серьезно настроена на здоровую беременность, это исследование вполне доступно. Генетики отберут для переноса только здоровые эмбрионы.

- Больше всего женщины боятся усиленной гормональной терапии, которую проводят перед процедурой ЭКО. Без нее нельзя обойтись?

- Гормональная терапия нужна для стимуляции выработки яйцеклеток, которые будут использоваться при ЭКО. Клеток должно быть достаточное количество, чтобы из них можно было выбрать самые здоровые. ЭКО с использованием одной яйцеклетки - это всегда риск: она может быть незрелая, может содержать генетические дефекты, может даже повредиться в тот момент, когда ее извлекали. В итоге она может не оплодотвориться, возможно, эмбрион будет неправильно развиваться. А страх перед гормональной терапией укоренился давно - еще с тех времен, когда процедура была не отточена и действительно использовались большие дозы гормонов. Но сейчас стимуляция проводится по новым методикам - в принципе, она «создает» те же события, которые ежемесячно происходят в организме женщины репродуктивного возраста. Отсюда и вред - не больше, чем в обычном менструальном цикле.

- Женщине больно, когда у нее берут яйцеклетки?

- Процедура пункции созревших фолликулов проводится под кратковременным общим наркозом, она длится около пяти минут. Через полтора-два часа после процедуры уже можно идти домой. Единственная опасность - специфическая реакция на наркоз: чтобы ее не случилось, нужно быть честной с анестезиологом, когда он задает вопросы.

- Перенос эмбриона к маме - это тоже не больно и не опасно?

- Процедура переноса совершенно безболезненна, проходит быстро и практически не требует предварительной подготовки. Долгое время, чтобы повысить результативность процедуры, врачи помещали в матку сразу несколько эмбрионов. Зачастую это приводило к многоплодной беременности. И хотя пары, долгое время пытавшиеся стать родителями, были рады своим детям, выносить и вырастить сразу нескольких младенцев не так просто. Сейчас технологии позволяют не перестраховываться. И чаще всего переносится только один эмбрион, что безопасно для мамы и малыша. Только в самых редких случаях врачи принимают решение о переносе двух, и совсем уже редко - более двух эмбрионов. Риск может заключаться в том, что беременность так и не наступит. Или наступит многоплодная беременность. Или наступит гетеротопическая беременность: когда одно плодное яйцо в матке, а другое - внематочно.

- Сколько нужно времени, чтобы понять, что эмбрион прижился, а женщина беременна?

- В среднем уже через 10-14 дней можно убедиться в том, что беременность наступила. Из практики - это самый непростой для будущих родителей период. Просто ждать - это очень нелегко!

- А если попытка оказалась все же неудачной?

- Да, эмбрион может не прижиться, увы. И беременность в этот раз не наступит. Тогда совместно с врачами нужно понять возможную причину неудачи. И повторить попытку с учетом сделанных выводов. Пары, решившиеся на ЭКО, - очень ответственные и серьезные люди. Как правило, неудачи их не останавливают.

- Дети, рожденные с помощью ЭКО, имеют какие-то свои «отличия»?

- Да, конечно. Это дети, которых родители очень хотели и ждали! Других отличий за 40 лет всемирной практики ЭКО не нашли.

Мария Донская,