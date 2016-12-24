Современный онкологический центр в Саранске примет первых пациентов уже в 2021 году

Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего провел выездное совещание с вице-премьерами регионального Правительства, руководителями учреждений здравоохранения, главными внештатными специалистами минздрава и врачами по вопросам развития онкологической службы и высокотехнологичной медицинской помощи.

По плану современный специализированный центр, возводимый в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», должен принять первых пациентов уже в 2021 году. В просторном четырехэтажном здании полезной площадью 9320 квадратных метров, как утверждается, хватит места и для поликлинического отделения, и для хирургического блока. Врачи и лаборанты смогут оперативно проводить необходимые процедуры, анализы или обследования, а больные - получать лечение, что называется, на уровне мировых стандартов. Скажем, 2 - 3-местные, а то и индивидуальные палаты предполагается оснастить всем, чем нужно, включая душевые кабины и туалеты.

Контраст с ныне существующими условиями будет, без преувеличения, ошеломляющим. Ведь сегодня прием ведется в консультативной поликлинике, расположенной на приспособленных площадях лечебного корпуса. Загруженность ее в три раза превышает нормативную. В тесноте трудятся врачи-урологи, гинекологи, эндоскописты, гематологи, персонал цитологической и клинико-биохимической лабораторий, дневного стационара. Негде также разместить отделения восстановительного лечения и реабилитации, паллиативной помощи больным с распространенными формами онкозаболеваний.

Впрочем, как заверяют строители, совсем скоро этим неудобствам придет конец. Сейчас работы ведутся на уровне второго, а кое-где и третьего этажей. Во втором полугодии планируется смонтировать крышу, приступить к внутренней отделке помещений.

Тем не менее отдельные недочеты все-таки имеются. Глава Мордовии, в частности, обратил внимание на тот факт, что одна часть здания возводится в соответствии с нынешними требованиями, тогда как другая - по стандартам 2012 года. В этой связи он потребовал срочно внести изменения в проектную документацию: «Деньги нужны небольшие, а польза очевидна, - заявил он. - Строить нужно только на «отлично».

Разговор о путях совершенствования онкологической помощи продолжился в стенах медицинского института МГУ. «Сегодня данное направление входит в число приоритетных для российского здравоохранения, - подчеркнул Владимир Волков. - И происходящие системные изменения направлены именно на совершенствование деятельности онкологической службы».

Смысл их вкратце состоит в том, чтобы вывести проводимую работу на качественно новый уровень, когда злокачественные новообразования будут выявляться и лечиться на самых ранних стадиях. Тем более что опыт других стран убедительно доказывает, что такой подход является, пожалуй, самым результативным. В Нидерландах, к примеру, современные практики и методики позволили увеличить среднюю продолжительность жизни аж на 10 лет. Япония же и вовсе практически победила такую страшную болезнь, как рак желудка. Высокотехнологичные операции там поставлены на поток и выполняются порой через небольшие проколы.

Применительно к Мордовии можно сказать, что здесь тоже есть некоторые успехи. Так, показатель смертности от новообразований снизился за последние пять лет на 7 процентов. В текущем году объемы финансирования данного направления вырастут почти в 2,5 раза. В целом же на реализацию регионального проекта по борьбе с раком планируется направить свыше 5,5 млрд рублей, в том числе не менее 1,3 миллиарда - на строительство и оснащение нового корпуса онкологического диспансера.

Помимо того, в республике предполагается создать сразу четыре амбулаторных онкоцентра. Первый - на базе Краснослободской межрайонной больницы - откроется в 2019 г. В 2020-м - заработают еще два (оба в Саранске). Наконец, в 2021 году в строй вступит аналогичное учреждение в поселке Комсомольский Чамзинского района.

Параллельно намечено приступить к капитальному ремонту старого здания столичного диспансера, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.

С другой стороны, саму болезнь зачастую удается обнаружить слишком поздно. И тут уж немало вопросов возникает к первичному звену здравоохранения. «Призываю всех врачей более ответственно относиться к своим обязанностям, - отметил руководитель региона. - Ведь ранняя диагностика зависит, главным образом, от профессионализма медработников, их чуткости, внимательности, отзывчивости. А у нас, к сожалению, до сих пор есть случаи формального подхода к проведению профосмотров и плановой диспансеризации. Если подобное будет повторяться и впредь, жесткие кадровые решения не заставят себя ждать».

Еще одна не менее острая проблема - отсутствие онкологической настороженности у значительной части наших сограждан. «Мы не приучили людей заботиться о своем здоровье - регулярно проходить диагностику, комплексное обследование организма, - посетовал Владимир Волков. - Нужно чаще информировать население через СМИ и интернет-ресурсы, вести активную профилактическую и разъяснительную работу, пропагандировать здоровый образ жизни».

Глава республики также отметил необходимость укрепления сельского первичного звена здравоохранения. Минздраву поручено максимально эффективно использовать возможности программы «Земский доктор». Благо, ее участниками теперь могут стать не только вчерашние выпускники вузов, но и специалисты со стажем, изъявившие желание переехать в сельскую местность.