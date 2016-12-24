Жители Мордовии смогут жаловаться на плохие дороги через приложение ОНФ

Депутат Госдумы Александр Васильев выразил надежду, что вскоре в РФ не останется плохих дорог. Специально для оперативного реагирования и ремонта было разработано приложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Карта убитых дорог».

В первом полугодии 2019 года данное мобильное приложение будет интегрировано с информационной системой Министерства транспорта России.

Мобильное приложение, с помощью которого россияне сообщали о плохих дорогах, ОНФ запустил в августе 2018 года. Для более оперативного обмена информацией решено было начать интеграцию с информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, разработанной Минтрансом России.

«Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на «Карту убитых дорог», будут моментально перенаправляться на портал «Добродел» и автоматически попадать на стол чиновникам», - сообщил Васильев.

В Минтрансе проведение работы по интеграции мобильного приложения подтвердили. Скачать и установить его может любой желающий в App Store и Google play. Отправленная с помощью смартфона или планшета информация (описание, фото) проверяется, а затем попадает в общую базу данных на сайт проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».