Узнать статус поданного запроса можно в режиме онлайн

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает жителям о том, что официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru) предоставляет гражданам возможность проверить статус поданного заявления или запроса в режиме онлайн. Проверить статус поданного запроса или заявления возможно посредством электронного сервиса "Проверка исполнения запроса (заявления)" на официальном сайте Росреестра.

На странице электронного сервиса для заполнения доступны два поля: в первом поле необходимо ввести номер заявки, во втором – текст с картинки с целью проверки безопасности.

Статус запроса (заявления) может быть следующим: "в работе", "на подписи", "документы готовы". Статус "в работе" свидетельствует о том, что заявка находится на рассмотрении. Статус "на подписи" говорит о скором завершении работы.

Если запрос (заявление) обозначен пометкой "проверка не пройдена", то данный запрос (заявление) не будет рассмотрен и не перейдет на следующий этап обработки. Возможно, запрос (заявление) изложен в некорректной форме или допущена ошибка. В этом случае запрос (заявление) необходимо подать повторно.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведомства: осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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