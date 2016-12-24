Кадастровая палата оказывает консультационные услуги

Социум

Если у вас есть вопросы, связанные с оборотом недвижимости, вы можете получить консультацию компетентных специалистов в Кадастровой палате по региону. Сотрудники учреждения обладают большим опытом работы в учетно-регистрационной сфере и знаниями нормативно-правовой базы, необходимой для проведения консультаций и подготовки проектов договоров. Также в функционале специалистов услуги по подготовке договоров между физическими и юридическими лицами и составу пакета документов для составления договоров.

Вопросы купли-продажи, аренды, дарения недвижимости считаются сложными и связаны с крупными финансовыми вложениями. Своевременная и грамотная консультация специалистов в сфере недвижимости позволит собственникам избежать ошибок и минимизировать риски мошенничества. 

Стоимость услуг по оказанию консультаций и подготовке проектов договоров представлена на сайте Кадастровой палаты: в разделе «Деятельность» –«Консультационные услуги». Обращаем внимание, что информацию о порядке получения консультационных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия также можно узнать по телефону: 8 (342) 79-02-11.

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