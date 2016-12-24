«Люди должны видеть, что Указы Президента исполняются»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в РМ подвели итоги работы за 2018 год и обозначили задачи на перспективу

Мусорная реформа не должна превратиться в профанацию

Модератор тематической площадки «Экология» Дмитрий Массеров рассказал, что удалось сделать в Мордовии для улучшения экологической ситуации.

- В Мордовии ежегодно проходят весенние и осенние субботники. В этом нас поддерживает Глава республики. В городах и поселках, в селах и деревнях люди выходят на уборку территории, понимая, насколько важен их личный вклад в буквальном смысле «чистое дело».

- Сейчас в стране проходит так называемая мусорная реформа, - продолжил тему сопредседатель регионального отделения ОНФ в Мордовии Олег Каштанов. - Наша цель - проследить, чтобы эта реформа не превратилась в профанацию, чтобы не получилось так: тарифы выросли, а ничего не поменялось. У нас региональный оператор «Ремондис» выбран в прошлом году, в селах появились контейнеры, однако у людей возникла масса вопросов. В региональном штабе ОНФ открыта горячая линия, куда жители могут обращаться, задавать вопросы. Жители села спрашивают, например, почему нельзя утилизировать пищевые отходы в мусорных ямах, почему вывозятся полупустые контейнеры, не слишком ли высокий норматив установлен, что делать с людьми, которые прописаны по одному адресу, а проживают по-другому.

- Есть несколько принципиальных вещей, - взял слово руководитель Администрации Главы РМ Андрей Богатов. - Мусор сейчас не тот, что был еще 25 лет назад. Жители видят черные контейнеры для пищевых отходов, и их много. Но практика показывает, что органического мусора не так много. Проведенные исследования показали, что неорганический мусор (мусор, который не разлагается или разлагается очень долго) занимает 60-80%. Самая главная проблема - упаковка: жесть, пластик… Этот мусор не закопаешь, в речку не выкинешь.

Вторая проблема - юридические лица, которые не всегда хотят платить за вывоз мусора. Региональному оператору необходимо развиваться, а для этого нужны средства. Сейчас мы находимся в самом начале пути, мы лишь собираем мусор раздельно, а необходимо думать и о вторичной переработке мусора. В Мордовии нет мусороперерабатывающего завода. Нужен он или нет? Где найти на него деньги? Тема мусора касается каждого человека, и этим вопросом необходимо заниматься совместно.

Активисты ОНФ предложили организовать раздельный сбор мусора в учреждениях и организациях, а также создать лесопарковый зеленый щит вокруг столицы Мордовии. Подобные зеленые щиты уже есть в 41 регионе России, и их общая площадь составляет 950 тысяч гектаров!

Люди должны быть активнее при благоустройстве дворов!

Пожалуй, нет такого человека, который не хочет жить в комфортном доме с благоустроенным двором. Уже несколько лет в стране действует программа благоустройства городской среды. О том, как она реализуется в Мордовии, присутствующим рассказала глава исполкома ОНФ по РМ Наталья Сайгачева:

- Программа благоустройства городской среды звучит очень красиво. На практике же не все так хорошо, часто нам приходится сталкиваться с негативом. Почему так происходит? Цель программы - сделать дворы комфортнее, уютнее с УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН. Мы как-то приехали в Кочкуровский район и не поняли, велось здесь благоустройство, приостановлено оно или вовсе не начиналось. Мы опросили 6 жителей, и никто не знал ответа на этот вопрос! А ведь жители расписывались в протоколах, решали, какой должна быть парковка, сколько должно быть урн... Люди должны быть активнее, вникать в то, под чем ставят свою подпись. Надеемся, что в этом году будут учтены все недоработки, программа станет более эффективной. В качестве хорошего примера могу привести Ромодановский район, где на каждой двери был прикреплен дизайн-макет благоустройства, жители были в прямом контакте с подрядчиками. И здесь уже никаких проблем не было, когда мы задавали вопрос, что планируется сделать.

Практика показывает, что в домах, где жители дружные, где есть ответственный домком, там и дворы веселые. Хочется привести в пример дом № 17 по улице Энгельса в Саранске. Здесь даже кошка на фотографии довольна!

Можно отремонтировать дорогу и поставить лавочки, но порой портят картину неухоженные клумбы. Жители должны прилагать усилия для создания своего комфорта.

Да, бывают недобросовестные подрядчики. Но если люди вовремя забьют тревогу, то многого можно добиться на стадии работ. К тому же в таком случае и власти на критику стараются реагировать.

«Здоровье и образование тоже зависят от дорог»

Хорошие дороги - это тоже часть благоустройства, только касается оно не маленького участка около дома. Качественные дороги - это еще и вопрос безопасности как автолюбителей, так и пешеходов. Неслучайно этому вопросу уделяется большое внимание на самом высоком уровне.

- Есть две главные задачи: первая - снизить аварийность на дорогах, вторая - чтобы при выборе дорог для ремонта учитывалось мнение граждан, - говорит Игорь Еремкин, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги». - В России на карте убитых дорог было отмечено 37 тысяч дорог. В Мордовии 273 убитые дороги, капремонт сделан на 23 дорогах, на 29 - ямочный ремонт, в планах на ремонт поставлено 6 дорог. В Саранске ситуация совершенно другая. 100 дорог отмечено на карте, индекс реагирования - 49%, отремонтировано 19 дорог, ямочный ремонт сделан на 29 дорогах, в планах на 2019 год значится ремонт 6 дорог. Саранск находится среди городов Поволжья на четвертом месте, в прошлом году был на третьем. Отмечу, что в столице Мордовии много дорог было сделано перед чемпионатом мира по футболу. Всегда очень интересно, какие 10 проблемных дорог набрали больший рейтинг. На первом месте - участок дороги на улице Сураева-Королева, у него 64 голоса. Насколько известно, работы там начнутся уже этой весной.

Немало дорог в ненормативном состоянии в районах Мордовии, поэтому в 2019 году надо плотно работать с обращениями граждан из районов.

- Раньше было много жалоб на дорогу по улице Т. Бибиной, - отметил Олег Каштанов. - Глава республики взял ремонт дороги под личный контроль. Сейчас это одна из самых благоустроенных улиц города. Но есть проблема - воруют ливневки. Надо с этим что-то делать.

- Порой ремонт дороги уже есть в планах, а никто об этом не знает, - вступил в разговор депутат Госдумы РФ от Мордовии, член Центрального штаба ОНФ Виталий Ефимов. - Надо лучше взаимодействовать с республиканскими и муниципальными структурами. Огромные деньги выделяются на дороги - почти 2 млрд! Из них примерно 1,8 млрд пойдут на дороги местного значения. Президент нас услышал! К тому же сейчас здоровье и образование тоже зависят от дорог, особенно это касается районов республики. Люди должны спокойно доезжать до медучреждений, центров, а значит, в первую очередь необходимо строить и ремонтировать дороги, которые ведут к социально значимым объектам.

На итоговой конференции активисты ОНФ внесли предложение по микрорайону «Юбилейный». Дело в том, что в этом микрорайоне только один выезд, причем сам микрорайон огромный. Но если, не дай бог, что случится, туда никто не проедет и не сможет выехать! Недавно грузовой автомобиль, подъехавший к одному из торговых центров, не смог развернуться и перекрыл единственный путь. В результате выезд в город был полностью блокирован. По этой причине необходимо рассмотреть возможность создания альтернативных путей и выездов из этого района.

Образование и медицина должны быть доступныМИ для каждого

Как выполняются «майские указы» Президента в сфере медицины и образования, также контролируют активисты ОНФ.

- Если говорить о школьной инфраструктуре, то в Мордовии нет школ с туалетами на улице, - говорит Юрий Базов, модератор тематической площадки «Образование». - В республике 100% школ подключены к интернету, 81 школа имеет оптиковолоконную связь.

Что касается здравоохранения, в прошлом году «фронтовики» проверили 20 ФАПов в республике. Ситуация в них разная. Один, например, был с трещиной в стене, с протекающей крышей. После рейда активистов ОНФ все было отремонтировано.

- Люди должны видеть, что указы президента исполняются, - заявил депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Виталий Ефимов. - Необходимо точно знать, сколько школ учат детей в две смены, сколько не хватает кадров и что делается, чтобы решить эти проблемы?.. Образование - это не только учебные, но и дошкольные заведения. Президент поставил задачу открывать садики для детей до 3 лет… Конечно, вклад федерального бюджета в решение этого вопроса будет весомым, но должен быть и вклад местных властей. Что касается здравоохранения, то Президент страны поставил перед нами задачу сделать медицинскую помощь доступной для каждого. Что скажете по лекарствам? Есть проблемы? Если есть, надо тему раскручивать! Только тогда о ней узнают и будут приняты меры.

Комментарий участника

После завершения итоговой конференции Игорь Еремкин, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прокомментировал, как скажется на жителях Мордовии решение обозначенных в Послании Президента страны вопросов.

- Послание президента пересекается с «майскими указами», - говорит Игорь Еремкин. - Так, наша группа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должна контролировать выполнение нескольких критериев:

в республике должно быть как минимум 50% нормативных дорог;

85% нормативных дорог должно быть в агломерации Саранск - Рузаевка;

нужно существенно снизить аварийность на дорогах и добиться четырехкратного снижения смертности в дорожных происшествиях.

Эти задачи и являются целью нашей группы. За прошлый год нашей группой, Правительством Мордовии, муниципальными властями была проделана следующая работа: 49% дорог получили реакцию властей. Остальные 51% будем прорабатывать в 2019-м. Задача - обработать более 70 обращений граждан. На дороги в этом году выделена огромная сумма. Думаю, мы далеко продвинемся в районах Мордовии. В каждом из них уже прошли публичные слушания. Однако могут быть внесены коррективы, поскольку в первую очередь необходимо делать дороги, которые ведут к социальным объектам - школам, больницам, детским садам. Так что выполнение Послания президента скажется на жителях республики только положительно.

Людмила АНЮТИНА