Николай Басков: «На моей свадьбе тамадой будет Максим Галкин»

Известный артист уверяет, что скоро предъявит народу свою будущую жену

Николай Басков - один из тех артистов, кто всегда будет популярным, при любых обстоятельствах. «Золотой голос России» умеет не только петь, но и удивлять, и даже шокировать - одно только видео с Филиппом Киркоровым на песню «Ибица» чего стоит! Сколько было шума! Дошло до того, что артистам пришлось записать еще один совместный ролик - с извинениями.

Многих поклонников певца, помимо его творчества, конечно, интересует и личная жизнь артиста. И вот уже много лет им не дает покоя вопрос: когда же артист женится?

Большой отдых

- Николай, вы в этом году, в отличие от большинства ваших коллег, никуда не ездили отдыхать. Почему?

- Да, я всегда в январе уезжал отдыхать, но вот в этом году не получилось. Сейчас у меня - в феврале и в марте - очень много съемок. Плюс я веду различные мероприятия. И еще, конечно, запланировано много выступлений. Так что пока мне не до отдыха. Но надеюсь, что у меня появится «окошко» - в идеале месяца на три, чтобы сделать полную перезагрузку. Хочу улететь куда-нибудь на острова - и вернуться другим человеком.

- Что вам нужно для полноценного отдыха?

- Сменить номер телефона и раздать новый только самым близким друзьям. А остальные вопросы пусть решаются через директора. Потому что иногда телефон у меня просто разрывается - от звонков, от сообщений в различных мессенджерах, и так далее...

- Ваш телефон - хранилище секретов? Спрашиваю потому, что сейчас многие известные люди стали жертвами хакеров, когда на всеобщее обозрение была выставлена сугубо личная информация.

- Я не боюсь, что у меня взломают телефон, - ничего такого у меня в нем нет, в том числе и каких-то компрометирующих фотографий. Кроме того, сейчас можно с помощью фотошопа, даже ничего не взламывая, столько всего склеить, подрисовать и так далее... Что касается реально взломанных личных страниц звезд, телефонов… Знаете, было множество таких ситуаций. Ну, написали, ну, показали фотографии. И что? Люди посмотрели, почитали - и скоро забыли про это...

Личный телохранитель

- Ну ладно, пускай ваш телефон в безопасности. А вы сами?

- У меня с 20 лет работают телохранители, я их поменял только два раза их, и тот человек, который сейчас со мной, работает уже больше десяти лет.

- Есть ли в них реальная необходимость?

- Телохранитель - это тот человек, который не только охраняет от пули, как в известном фильме. Иногда сходишь с поезда или трапа самолета - и можешь поскользнуться. Или бывает, что поклонников переполняют эмоции… У меня были моменты, когда они бросались ко мне, хватали за одежду, пытались поцеловать, не отпускали. И это было с какой-то истерикой даже. Как тут без охранника?!

- А какие качества должны быть у телохранителя звезды?

- Он должен быть предан и уважать человека, с которым работает. Не «на которого работает», а именно «с которым» - это важно.

Сбежавшая невеста

- Не могу вас не спросить о Виктории Лопыревой. Все-таки вы не просто с ней встречались - вы же к свадьбе готовились, объявили об этом на всю страну. А потом внезапно расстались, и тут сразу - скандал с ее беременностью и якобы тем, что она увела мужчину из другой семьи…

- Все, что было между нами, - это было в реальности. Все остальное - это ее личная жизнь. Ситуация тут не такая простая, как кому-то может показаться. Сейчас все на Викторию налетели, каждый хочет свое мнение высказать... Но мало кто думает о том, что там столько нюансов, которые я бы не хотел сейчас обсуждать… Скажу лишь, что у Виктории - своя история жизни, у меня теперь - своя…

- Про вас с ней даже писали, что это был всего лишь роман на публику, для прикрытия…

- Да ваши же коллеги все это и пишут! Если всему этому верить, то получается, что у артистов все увлечения - для прикрытия непонятно чего. Это - прикрытие, то - прикрытие, это - для пиара, а это - для того, чтобы фильм лучше смотрели. А эти вместе потому, что он ее продюсер… И далее по тексту… Как будто мы все - бесполые, не можем просто полюбить, не можем заниматься сексом и так далее... Я оправдываться не буду, но спросите, например, мою бывшую девушку Настю Волочкову, как мы с ней на Мальдивах отрывались, - и все вопросы сразу отпадут…

Найти счастье

- Так что же, теперь вопрос с женитьбой закрыт?

- Мне Павел Глоба сказал, что после 42 лет я найду свое счастье. У меня сейчас как раз этот возраст. Кстати, вы заметили: все, с кем я расстаюсь, сразу после меня удачно выходят замуж или внезапно беременеют! (Смеется.) Надеюсь, что я все же найду свое счастье. Сейчас я понимаю, что это должно быть не просто какое-то «химическое» увлечение, это должен быть родной человек. При этом моя будущая супруга должна понимать, что я - артист, что мне нужны забота, внимание, понимание. То есть это не так просто - быть моей женой. И я - не бедный артист, вы же понимаете… Может быть, я женюсь вообще на иностранке, которая не знает, кто такой Николай Басков…

- Ну а если дело дойдет до свадьбы - какой она будет: тайной, скромной?

- Как вы себе это представляете: свадьба Баскова - и скромная? Где вы такое видели? У меня половина друзей обидится! Я думаю, что мою свадьбу будут транслировать в прямом эфире на федеральном канале.

- Кто ее вести будет? Филипп Киркоров?

- Нет, мне уже обещал вести мою свадьбу Максим Галкин.

Планы на песни

- Над чем сейчас работаете и чем удивите публику в ближайшее время?

- Уже очень скоро будем снимать клип на мою новую композицию «Караоке». Думаю, что действительно получится удивить. Но пока раскрывать интриги не буду.

- Сами в караоке-бары, кстати, ходите? Есть у Николая Баскова любимая чужая песня?

- Мне все песни подвластны. Но чаще всего я пою песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

- Весь прошлый год народ только и говорил о вашем совместном с Филиппом Киркоровым и довольно провокационном клипе «Ибица». Вам нравится эпатировать публику?

- Ну, мы же не все время эпатируем публику, это бывает достаточно редко. Не скрою, что мы что-то делали специально для того, чтобы вызвать эту волну эмоций - как положительных, так и отрицательных. Хотя на самом деле я считаю, что клип «Ибица» будет в историческом фонде того, что сделали два ярких и больших артиста. Мало кто повторит наш путь.

- Продолжение у этой истории будет? Может, еще одну песню вместе запишете?

- Давайте пока подождем. Не торопитесь! Не думаю, что кто-то повторит наш рекорд. А если и рискнет - им, чтобы переплюнуть нас, надо будет сняться голыми! (Смеется.)