Широкая Масленица ждет гостей!

Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске праздничные мероприятия также будут проходить каждый день, в стороне не останутся в том числе библиотеки, парки и дома культуры.

Так, в среду 6 марта в ДК р.п. Луховка состоится фольклорный праздник «Масленицу встречай, блинами угощай!», начало в 13.00. В это же время в саранском парке у Летней эстрады состоится детский праздник, а у входа в Парк Пролетарского района начнется квест «Лакомое путешествие».

Четвертый день Масленицы называется «Широкий четверг». 7 марта в парке культуры и отдыха имени Пушкина пройдут «Масленичные забавы», а в парке Пролетарского района состоится «Масленичный балаган», начало мероприятий в 13.00.

Много массовых мероприятий пройдет в субботу в различных районах городского округа Саранск. Первыми поднять себе настроение смогут жители села Горяйновка, здесь уже в 11 утра на площади около сельского клуба начнется народное гуляние. В Напольной Тавле и в п. Луховка праздник Масленицы начнется в 12.00, место в обоих случаях - у Дома культуры. Народное гуляние в поселке Зыково также пройдет возле Дома культуры, начало здесь в 14.00.

Не останутся без праздничных мероприятий в субботу и жители Саранска. В Пушкинском парке в 13.00 в кафе «Деревенский домик» начнется мастер-класс по изготовлению народной игрушки. На площади у пересечения улиц М.Расковой и Ульянова народное гуляние начнется в 12.00. Жителей Химмаша ждут на масленичные забавы на площади по ул. Гожувской, начало в 15.00.

Традиционно самые большие мероприятия ждут жителей и гостей Саранска в последний день Масленицы, который также называют Прощёным воскресеньем. Какая же Масленица без блинов? Правильно, не Масленица. Поэтому в сквере за памятником Ленину расположатся «Масленичные торговые ряды». Конечно, главное угощение - блины. Причем блины будут на любой вкус - фигурные, ажурные, с припеком… Будут здесь ватрушки, баранки и бублики, калачи из печи, медовые пряники, ароматный чай! С 10 до 16 часов каждый сможет не только отведать понравившееся угощение, но и узнать его рецепт!

На фонтанной площади - набережной Саранки также будет весело. В 11.00 здесь стартует Масленичный маршрут «Веселой Радуги». Вас ждут веселые песни, розыгрыши, сюрпризы, угощение блинами. В это же время начнется Игровое представление скоморошьего потешного театра. В 11.45 праздник продолжит музыкально-игровая программа «Приходи частной народ, всех масленица зовет!». В 13.00 начнется музыкальный шут-парад, по его окончании, в 14.00, стартуют молодецкие забавы. Гости праздника смогут принять участие в перетягивании самого большого каната, испытать свои силы в аттракционе «Выжми гирю», увидеть показательные выступления мордовских богатырей. Не обойдется и без веселых масленичных забав, таких как бег на ходулях, одной лыже, в тазу. Каждый сможет принять участие в забеге на приз Масленицы, в блинной эстафете и других масленичных стартах. В 15.00 на Фонтанной площади начнется танцевальный блок. В программе традиционные русские хороводы, танцевальные конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

10 марта на территории Парка культуры и отдыха имени Пушкина мероприятия будут проходить с 11 до 16.00. Каждый сможет принять участие в Масленичном фотопроекте, сделать фото на память с ростовыми куклами, а также возле веселых тантамаресок и надувных фигур-гигантов.

У центрального входа в пушкинский парк в 11.00 состоится праздничный концерт Мордовского государственного ансамбля песни и пляски «Умарина», праздничную программу в 12.30. продолжит развлекательная программа для детей и взрослых. В 14.00 здесь же начнется игровая программа от содружества педотрядов МГУ имени Огарева. Сразу после начнутся хороводные игры от «Ладоград Саранск».

Не будет пустовать в воскресенье и Аллея мастеров. Здесь с 11 утра начнет работать «Масленичная ярмарка». Вы сможете увидеть и приобрести понравившиеся изделия народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и художественного творчества.

На Летней эстраде парка в 11 утра начнется праздничный концерт, после него, в 12.00, все пришедшие смогут принять участие в театрализованном представлении с участием скоморохов, ряженных и сказочных персонажей. Гостей праздника ждут игры, веселые хороводы, блинные аттракционы, шуточные колядки и масленичная лотерея.

На площадке возле Летней эстрады в 13.00 начнется шоу-конкурс для сильных, смелых и ловких «Масленичный столб», а затем здесь же, но в 14.00 начнется театрализовано-игровое действо «Прощай, Масленица!» и сжигание чучела Зимы.

В 14.15 на Летней эстраде начнут свой концерт творческие коллективы г.о. Саранск, а с 16.00 для гостей выступит ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй».

Не останется в стороне от масленичных забав и Саранский зоопарк. С 11.00 до 14.00 посетителей зоопарка ждет «Медвежья потеха на Масленицу». В программе - народные игры, забавы, веселые аттракционы, дегустация блинов, пирогов и горячего чая. Вы сможете принять участие в кормлении медведя первым блином, покататься на пони, а также исполнить песни и частушки под гармонь.

В Парке культуры и отдыха Пролетарского района в воскресенье также будет интересно. С 11 утра здесь ждут гостей на Масленицу. Перед гостями парка выступят творческие коллективы Пролетарского района, в программе - различные масленичные потехи, молодецкие забавы, розыгрыши, конкурсы и сжигание чучела зимы. В 15.00 праздник продолжит концерт артистов Мордовской государственной филармонии РМ.

Программа Масленицы довольно насыщенная, так что выходите из дома и принимайте участие в народных мероприятиях.

Людмила АНЮТИНА