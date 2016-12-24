Мордовия получила рассрочку по выплате государственного долга

Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных федеральных трансфертов, а с другой - приведением главного финансового документа в соответствие с условиями заключенного с минфином страны соглашения о порядке погашения регионального госдолга. Фактически речь идет о продлении сроков возврата бюджетных кредитов до 2024 года.

Как подчеркнул выступивший перед депутатами руководитель Мордовии Владимир Волков, утвержденные условия позволяют оздоровить республиканскую финансовую систему, сохранив при этом набранные темпы развития экономики и социальной сферы. «По результатам проведенных переговоров удалось добиться оптимальных условий реструктуризации госдолга - не хуже тех, что предлагаются другим территориям, а в чем-то даже более приемлемых, - заявил Глава Мордовии. - Так, в текущем году в федеральный бюджет предстоит вернуть около 2 миллиардов рублей. Главное сейчас - спокойно работать. Нужно сокращать неэффективные, а порой и ничем не оправданные расходы, увеличивать объемы налоговых поступлений».

Владимир Волков напомнил, что заемные средства шли исключительно на реализацию важнейших социально-экономических проектов. На эти деньги строились автомобильные дороги, транспортные развязки, путепроводы, инфраструктурные объекты, учреждения спорта, здравоохранения и соцкультбыта. Другим не менее важным результатом стала позитивная динамика, наблюдаемая в промышленности, строительстве, АПК и во многих других отраслях. В целом можно говорить о значительном укреплении потенциала региона. Саранск, ставший центром проведения праздника Тысячелетия, а затем и еще более масштабного футбольного первенства планеты, разом опередил по уровню развития даже многие мегаполисы.

Теперь же, образно выражаясь, пришло время собирать камни. Первое заключенное в конце 2017 г. соглашение с Министерством финансов РФ предусматривало рассрочку выплаты долга в размере 20,48 миллиарда рублей (при условии сокращения бюджетного дефицита и пополнения первоочередных кредитных обязательств). Большую часть требований Мордовия выполнила. Но необходимость совершения новых инвестиций в канун проведения чемпионата мира по футболу привела к тому, что по итогам 2018-го долг республики не только не уменьшился, а, напротив, вырос. С учетом данного обстоятельства было принято решение о взыскании означенной суммы, из которой 700 миллионов возвращены в прошлом году, а оставшиеся подлежали зачислению в течение 2019 г.

В ходе состоявшихся затем переговоров и консультаций удалось найти компромиссный вариант, устроивший обе стороны. В соответствии с ним республика обязуется вернуть чуть менее 2 млрд рублей в нынешнем году, по 4 миллиарда в 2020-2023 гг. и около 2 миллиардов - в 2024-м. Таким образом, к 2025 году долговая нагрузка уже не превысит 100-процентного объема налоговых и неналоговых доходов региональной казны.

«Очевидно, что выполнение достигнутой договоренности потребует мобилизации всех имеющихся резервов и принятия ряда мер по повышению доходов и оптимизации бюджетных расходов, - предупредил заместитель Председателя Правительства - министр финансов РМ Алексей Симонов. - Ведь нарушение условий может повлечь за собой единовременное взыскание всей задолженности».

По словам вице-премьера, в соответствии с полученными рекомендациями в бюджете-2019 зарезервировано 2 миллиарда 980 миллионов рублей. Еще 1087 млн рублей заложено на 2020 год и 1099 миллионов - на 2021-й.

В карманы бюджетников и уязвимых слоев населения залезать, понятно, никто не собирается. «Все первоочередные обязательства, касающиеся выдачи заработной платы, социальной поддержки граждан, будут выполняться своевременно и в полном объеме, - пояснил докладчик. - Необходимые средства поступят от продажи госимущества».

Дополнительным же стимулом для выполнения поставленных задач станут национальные проекты, которые будут профинансированы преимущественно за счет средств федерального бюджета (доля республиканского софинансирования составит лишь около 2 процентов). Именно так планируется построить поликлинику онкодиспансера, детскую поликлинику и другие объекты. «Мы сохранили село, возродили промышленность, создали крепкую базу для дальнейшего развития республики - она еще многие десятилетия будет служить людям. А долги будем возвращать. Здесь наша позиция остается неизменной», - резюмировал Глава Мордовии Владимир Волков.

Добавим, что дополнительно поступившие в Мордовию средства в размере 109,4 млн рублей пойдут на лекарственное обеспечение льготников. С их учетом доходы республиканской казны выросли до 37 млрд 650 млн рублей, расходы - до 37634,6 миллиона.