Открылась горячая линия по содержанию домов в зимнее время

Региональная общественная организация «Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия» открывает горячую линию по содержанию многоквартирных домов в зимнее время с целью анализа работы управляющих компаний. Всем желающим предлагается принять участие в мониторинге и ответить на следующие вопросы:

1. Проводится ли уборка снега на придомовой территории?

2. Проводится ли работа по очистке крыш и навесов от наледи?

3. Считаете ли вы, что уборка снега проводится надлежащим образом?

4. Оперативно ли проводится уборка территории после сильных осадков?

5. Какие имеются жалобы по работе управляющей компании в части обслуживания дворовых территорий в зимнее время?

6. Были ли случаи ЧП из-за несвоевременной уборки дворовой территории?

7. Знаете ли вы, куда жаловаться?

Звонки на горячую линию принимаются по телефону 47-01-34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.



