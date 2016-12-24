Открылась горячая линия по содержанию домов в зимнее время

Они возвращаются?!
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Региональная общественная организация «Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия» открывает горячую линию по содержанию многоквартирных домов в зимнее время с целью анализа работы управляющих компаний. Всем желающим предлагается принять участие в мониторинге и ответить на следующие вопросы:
1. Проводится ли уборка снега на придомовой территории?
2. Проводится ли работа по очистке крыш и навесов от наледи?
3. Считаете ли вы, что уборка снега проводится надлежащим образом?
4. Оперативно ли проводится уборка территории после сильных осадков?
5. Какие имеются жалобы по работе управляющей компании в части обслуживания дворовых территорий в зимнее время?
6. Были ли случаи ЧП из-за несвоевременной уборки дворовой территории?
7. Знаете ли вы, куда жаловаться?
Звонки на горячую линию принимаются по телефону 47-01-34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
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