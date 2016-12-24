Екатерина Волкова: «Даже в ресторанах я выбираю домашнюю еду!»

Актриса Екатерина Волкова, полюбившаяся зрителям по роли Веры Ворониной из сериала «Воронины» (телеканал СТС), призналась, что в еде она - консерватор, новое пробовать не любит и даже в ресторане вряд ли закажет что-то особенное, необычное, какой-то деликатес. Также Екатерина поделилась своими правилами питания, благодаря которым она сохраняет прекрасную фигуру.

- Что на пути к идеальной фигуре считаете самым сложным?

- Самое сложное - это бороться с собственными бесами, потому что чревоугодие - один из самых тяжелых грехов. Но, к счастью, у меня нет психологической зависимости от еды, хотя я знаю, что она встречается у многих. Ведь еда - один из главных источников удовольствия, она напрямую связана с настроением и хорошим самочувствием, ощущением кайфа от жизни. Поэтому я понимаю тех, кто к ней привязан. Начать сидеть на диете не сложно, а вот продержаться на ней достаточно продолжительное время - для этого нужна большая работа над собой. Ведь периодически появляются соблазны - особенно во время праздников. Ты будешь выделяться за столом, подвергаться соблазнам от близких, получать критику от родственников и друзей, которые все едят что-то жирное или жареное и очень скептически относятся к твоему зеленому салату. Так что самое сложное - постоянство. А самое важное - поддержка близких и твоя собственная мотивация. Поэтому, прежде чем садиться на диету, эти моменты нужно хорошо проработать.

- Как-то вы сказали, что хотите перестать есть гамбургеры…

- Я все еще продолжаю есть гамбургеры, но их в моей жизни стало значительно меньше - то есть теперь это уже больше какое-то баловство и хулиганство, а не система.

- Какой из стилей питания вы считаете идеальным для себя?

- Одно из самых важных правил - частое питание, но небольшими порциями. В нашей стране и еще в ряде стран до сих пор существует традиция переедать. А ведь наш организм этого не требует: мы не расходуем такое количество калорий, какое потребляем, потому что в своем большинстве ведем малоподвижный образ жизни. Поэтому еще одно правило: сразу старайтесь разделить все, что вы положили на тарелку, как минимум пополам. Этого хватит, поверьте! Не надо наедаться до состояния, когда уже становится тяжело, это ошибка! При этом я понимаю человека, который провел вечер у плиты и хочет, чтобы его гости и домашние уплетали приготовленные кушанья за обе щеки. И когда близкий человек вместо трех обычных ложек положит всего одну - конечно, это не очень приятно. Но нужно помнить, что здоровью требуется умеренность. Конечно, голодать я никого не призываю, но питаться нужно разумно. И еще одно правило: перерыв между вечерним и утренним приемом пищи должен составлять не менее 12 часов, а лучше - 14.

- А вы готовы голодать ради красивой фигуры?

- Почему бы и нет? Бывает, что появляется несколько лишних килограммов, а мне для роли необходимо оставаться в нужной весовой категории. И тогда мне приходится отказываться от тех или иных продуктов. Особенно сложно это делать в осенне-зимний период, потому что я безумно люблю мучное, сладенькое, всякие плюшечки... Это то, что меня согревает зимними вечерами. Именно в эти периоды и откладываются лишние килограммы. Поэтому надо всегда быть начеку, чтобы потом не пришлось дополнительными усилиями сбрасывать лишний вес.

- Изменились ли ваши пищевые привычки с появлением дочери?

- Конечно! Раньше я могла питаться, перехватывая еду между съемками, - я это называю «подножным кормом». А сейчас в нашем доме всегда есть каша и суп, и мой желудок очень благодарен за такое постоянство и консервативную пищу без острых приправ и оригинальных рецептов.

- Что обычно едите на завтрак?

- По-разному. Мы любим яйца - и вареные, и жареные: омлеты, глазунью, ну и самое любимое - яичницу с колбаской. Обязательно едим каши, причем любим кашу на молоке. Иногда к коровьему молоку добавляем миндальное, соевое или кокосовое. Все ингредиенты мы на ночь засыпаем в мультиварку - и к утру наша вкусная и разваристая каша готова. Есть ее - одно удовольствие!

- Если наступил выходной и настроение располагает к приготовлению еды - что будет на столе?

- Блинчики. Но не мои - потому что в нашем доме идеальные блинчики готовит мой муж Андрей. Мы ему с дочкой, конечно, помогаем, но главный маэстро - он. Когда у Андрея есть время и настроение - мы вместе возимся на кухне, болтаем - для нас это целый праздник!

- Кто у вас вкуснее готовит: вы или муж?

- Мне сложно сказать, потому что мы разделили свои полномочия. Андрей в основном отвечает за жарку мяса. Чаще всего оно готовится на гриле к приходу гостей. При этом Андрей все делает сам, я только могу помочь замариновать мясо и приготовить гарнир. А повседневную еду обычно готовлю я. Так что мы не конкурируем: у каждого из нас на кухне своя зона ответственности.

- А как вы питаетесь, когда весь день проводите на съемках или в театре?

- Не очень хорошо. Раньше это было более глобальной проблемой, но сейчас я научилась хотя бы не вредно перекусывать. Стараюсь брать с собой фрукты, сухофрукты, орехи, чтобы отказаться от сушек и бутербродов, которые всегда предлагаются на съемках как наиболее доступный перекус. Мне кажется, то, что человек ест, - это его личная ответственность. Наверное, можно эти правила время от времени нарушать, если очень хочется съесть что-то не очень полезное... Но все равно должна быть некая база и твердая мотивация, почему нельзя питаться вредными продуктами. Что касается «Ворониных» - сериал снимают в павильонах кинокомпании «Амедиа», а это огромный комплекс, где есть отличнейшая кафешка! Там мы, актеры, все вместе питаемся, и там обязательно есть суп, горячее, салаты... Такая еда очень выручает, ведь она гораздо вкуснее и полезнее, чем кинокорм, который доставляется на съемочную площадку.

- Расскажите о самом необычном блюде, которое вы когда-либо пробовали.

- В плане еды я консерватор. Я не очень люблю знакомиться с новой едой - в этом смысле я не любопытна. Мне достаточно привычных вкусов, и ничего больше я не ищу.

- А какое блюдо для вас самое вкусное?

- Самая вкусная для меня - домашняя еда. Я даже в ресторанах стараюсь выбирать именно ее. Друзья зачастую говорят: «Ну зачем ты берешь в ресторане котлету с пюре, если это блюдо всегда можно приготовить дома?». И советуют заказать то, которое я дома бы готовила часов шесть и при этом перепачкала все кухню. А я хочу - домашнюю!

- Какая кухня мира вам наиболее близка?

- Итальянская. Обожаю Италию и все, что с ней связано! Но традиционные итальянские рецепты домой привносить не спешу - потому что, как я уже сказала, не очень люблю экспериментировать на кухне. И вкусы моих близких в этом идентичны. Да, в нашем рационе есть паста, но все же мы больше любим традиционную русскую еду.

- Был ли в вашей жизни хоть один кулинарный «провал»?

- Такое иногда случается, когда ждешь гостей и пытаешься приготовить сразу несколько блюд. Поэтому, если случился кулинарный огрех, мы быстренько «заметаем следы» и находим достойную альтернативу. В наше время это не проблема - ведь существует доставка еды и есть кафе с ресторанами, куда можно отправить сигнал «SOS». Ну и, как я уже говорила, мы любим простую еду. И если уж что-то пошло не так - мы всегда можем приготовить ее заново!

Елена Соколова