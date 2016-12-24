Елена Цыплакова: «Мы всегда отвечаем за свой выбор»

Актриса и режиссер отметила 60-летний юбилей

Давние поклонники актрисы Елены Цыплаковой помнят ее обаятельных героинь из картин «Не болит голова у дятла», «Школьный вальс», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Мы из джаза»… Актрисе с яркими внешними данными и безусловным талантом пророчили славу и успех. Но неожиданно для всех она, имея диплом актерского факультета ГИТИСа, уходит из кино и театра и поступает во ВГИК - на режиссерский факультет… И сегодня телезрители знают Цыплакову как режиссера популярных сериалов - «Кармелита. Цыганская страсть», «Пока станица спит», «Семейные тайны», «Свидетельство о рождении»… Многие проекты требовали не только тонкого, женского взгляда на материал, но и мужской выносливости и даже физической силы. И все это - при том, что около десяти лет она боролась с тяжелым недугом: сахарным диабетом. Елена Цыплакова - глубоко верующий человек. И считает, что все в ее жизни - в том числе и встреча с человеком, который помог ей взять болезнь под контроль, - произошло по воле Божьей…

Дом кино

Творческий вечер Елена Цыплакова назвала «В поисках истины». И сразу предупредила зрителей, что хочет говорить не только о жизни в профессии, об актёрских и режиссёрских проектах, но и о самом главном, что ее сегодня волнует: внутренней жизни человека. Потому что без этого не было бы ни ее работ, ни той Елены Цыплаковой, которую знают и любят коллеги и зрители.

- Я благодарна всем, с кем Господь сводил меня в этой жизни, - сказала Елена Октябревна. - Благодаря одним я купалась в любви, заботе, нежности. Другим людям, через которых у меня были уроки по жизни, я тоже бесконечно благодарна. С их помощью я становилась сильнее, мудрее, меня Господь через них воспитывал. И я очень благодарна тем людям, с которыми работала. Недавно посчитали - у меня 73 проекта в кино и в театре. Я работала с потрясающими людьми - с удивительными артистами, замечательными режиссерами, художниками, операторами!.. Каждый проект - это кусок жизни, прожитый с дорогими тебе людьми. Сегодня расскажу о некоторых таких проектах. А что-то расскажут мои друзья и коллеги...

Девушка с булавой

Самые внимательные поклонники актрисы знают, что она сыграла совсем крохотную роль в самом популярном советском фильме для детей «Гостья из будущего» - первобытную девушку, которая помогала роботу Вертеру. Его сыграл Евгений Герасимов.

- Женя мне позвонил тогда и сказал: «Цыплакова, приезжай, снимись ради хохмы!» - рассказывает Елена. - И снялась - сыграла первобытную женщину. Как с булавой вошла в кадр, так и вышла!..

- Мне не повезло сняться с Леной в больших проектах, вместе мы были только в «Гостье из будущего», - рассказывает Евгений Герасимов. - Но я считаю себя ее давним поклонником и не скрываю этого… Лена - удивительно духовный человек. Я застал тот период в ее жизни, когда она влетела в кинематограф. И не было ни одного приличного режиссера, который не пытался бы за ней ухаживать. Не называя фамилии, могу сказать, что пытались ухаживать все!

«Счастливая, Ленка!»

50-летний юбилей актрисы десять лет назад назвали «Счастливая, Ленка!» - по аналогии с известным в советское время фильмом «Счастливая, Женька!». Поздравить актрису с 60-летним юбилеем пришел сосед Женьки по коммуналке - актер Всеволод Шиловский.

- Я, конечно, все еще хорош собой - но не до таких степеней, как Леночка! - начал с комплимента актер. - Когда стоишь с этой девчонкой - шарман! - хочется зацеловать, обнять, это же с ума сойти можно! Напомню, как она начинала. Малый театр. Все звезды живы. И нишу молодой звезды занимает пигалица. Хороша - слов нет! И они ее обожают, с ума по ней сходят - Еленочка с ямочками. И вдруг она говорит: «Ребята, дорогие мои, до свидания!». - «Стоп! Стоять! Куда?!». - «Учиться во ВГИК!». Ну, всё: общежитие, безденежье, есть нечего - в общем, все нормально! А потом я увидел фильм, который сняла эта пигалица, эта авантюристка фантастическая. Это фильм «Камышовый рай» - о рабстве в южных республиках. Его должен был снимать мужик вот такого роста и дикой физической силы, и чтобы нервы - канаты! А снимает девчонка, вся в ссадинах, царапинах, синяках. Она там так гнобила этих актеров бедных - вот эта ляська-масяська! Грандиозные сцены! Есть одна - где заключённому впихивают в рот сигарету. И второй кричит: «Жри!». Артист говорит: «Ну, как - жри?.» Лена говорит: «Вот так!». И съела сигарету!

- Ну, не съела - только пожевала! - смеется юбилярша.

- А, только пожевала… Молчи, моя ласточка. Она очень скромная - и это большой ее недостаток. Талант, помноженный на трудолюбие и дикое терпение, - это все она, Елена Октябревна. И победить ее невозможно!

«Камышовый рай»

Фильм «Камышовый рай» был первым полным метром Цыплаковой, которая еще вчера была «хорошенькой молодой актрисой», а теперь вдруг стала деспотичным режиссером.

- Карен Шахназаров тогда руководил объединением «Старт», которое помогало молодым режиссерам, - рассказывает Елена Октябревна. - И Карен, у которого я уже снималась в фильме «Мы из джаза», посмотрев мою дипломную работу, предложил снять первый фильм - «Камышовый рай». Я очень люблю эту картину. Она очень серьезная и очень дорога мне. Конечно, работать было не просто. Когда «милая девочка» берется за серьезный фильм - слова бессмысленны. Тут только делом можно доказать свои возможности. Снимали под Астраханью, в степи, 40 градусов в тени… Мы получили несколько призов за границей. А у нас фильм прошел тихо, без рекламы - в то время о проблеме рабства, о бомжевладельцах в России никто не говорил. Сейчас этот фильм можно посмотреть в интернете. В нем звучит одна из самых важных тем: нравственный выбор человека. В любой ситуации, в самой сложной, мы всегда будем отвечать за свой выбор. Нельзя ни на кого ничего списывать. Потому что самооправдание - это самый большой грех, наверное. Об этом и мой первый телесериал - «Семейные тайны»…

«Семейные тайны»

Елена Цыплакова сняла несколько успешных телесериалов для центральных каналов. Но «Семейные тайны» всегда будут стоять на особом месте. И вот почему…

- В 18 лет я услышала в храме, что полноценная жизнь у меня начнется в 36-37 лет, - рассказывает Елена Октябревна. - И действительно, именно в этом возрасте я серьезно пришла к Богу. И первая реакция: нужно уходить из профессии. Как я смогу существовать в ней со своим мировоззрением, не лицемеря? Но одна подруга мне сказала: «Тебе Господь давал роли, прославлял - а ты, познав истину, уходишь в кусты?». И я вернулась внутренне в профессию, понимая, что смогу отказаться от нее, если вдруг не смогу говорить в ней о своем мировоззрении, об отношении к вере и Богу. «Семейные тайны» - это моя первая работа после этого осмысления… На главного героя мне нужен был только Юрий Беляев - никого другого я даже не буду рассматривать. Юру уговорили. И я счастлива. Потому что это - великий актер, потрясающий человек. Его герой в сериале - это человек, который, заболев раком, раздал деньги детям. Такой современный король Лир. Все сцены я разбирала с позиции заповедей - чтобы мы изначально закладывали в картину правильную информацию. Чтобы не было оправдания греха - украл, солгал, струсил… И фильм прозвучал так, как мы задумывали. Мне потом адвокаты рассказывали, что к ним стали приходить люди, чтобы забрать иски о разделе имущества. И так и говорили: «Мы посмотрели «Семейные тайны» и подумали - ну что мы делим?». Потрясающий сериал, самый дорогой для меня!

Испытание болезнью

Елена Цыплакова не делает тайны из того, что еще не так давно ее здоровье было настолько плохо, что она передвигалась в инвалидной коляске. В таком виде на одном из кинофестивалей она встретилась с Юрием Педенко.

- Я тогда даже не могла ходить, - рассказывает Елена Октябревна. - А через год, когда только начала ходить с палочкой, мне позвонил Юрий Григорьевич и сказал: «Лена, я стал директором Ногинского театра драмы и комедии. Поставь нам спектакль…». Я позвонила ему в двенадцать ночи. И сказала, что согласна и уже нашла материал - спектакль «Мать Иисуса»… Этот спектакль сыграл важную роль в моей жизни. Всего два месяца назад я стала главным режиссером этого театра… Вот как судьба распорядилась…

- У меня был очень серьезный диабет, - искренне рассказывает Елена Цыплакова. - Почти десять лет я колола инсулин и пила таблетки. Несколько месяцев лежала, не ходила. Не могла повернуться в постели. Я через многое тогда прошла… Сахар был и 15, и 20 с лишним. В Алма-Ате есть центр, где лечат с помощью препарата из трав. За три недели лечения я «сошла» с инсулина и таблеток. И сейчас у меня компенсированный диабет. Я живу полноценной жизнью, снимаю, снимаюсь, работаю в театре. Вешу 78 килограммов, а раньше - 116. И я всем желаю жизни в радости, любви и свете. Потому что без любви любые дарования и способности - медь звенящая…

Лариса Зелинская, фото Анатолия Хрупова