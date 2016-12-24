28 февраля отмечается День землеустроителя и работника кадастра Республики Мордовия

Мордовия является одним из немногих регионов России, где официально установлен профессиональный праздник – День землеустроителя и работника кадастра. Он был учрежден 11 лет назад Указом Главы Республики Мордовия в знак признания заслуг землеустроителей и работников кадастра на разных исторических этапах развития.

Этот профессиональный праздник в республике отмечается 28 февраля, так как именно в этот день в 1933 году постановлением Коллегии Средне-Волжского краевого земельного управления в Мордовской автономной области был создан самостоятельный руководящий орган – Управление землеустройства.

О растущей кадровой востребованности специалистов этой отрасли в экономике, о повышении значения и престижа профессии землеустроителя говорит и введение нового направления в образовательном процессе МГУ имени Н.П.Огарева. С 2016 года на базе географического факультета вуза организована подготовка специалистов по направлению «Землеустройство и кадастры». Кроме того, в филиале Кадастровой палаты уже несколько лет действует университетская базовая кафедра землеустройства и ландшафтного планирования.