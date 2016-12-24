«Надо создавать тренд на национальную культуру!»

На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии, Коми, Марий Эл, Ненецкого автономного округа, Пермского края, а также из Мордовии. Руководитель Ассоциации Пётр Тултаев, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин, другие представители национального актива нашей республики приняли участие в работе совета, а также оценили опыт Удмуртии в деле построения гармоничных межнациональных отношений. О том, как может быть использован опыт Удмуртии в мордовском крае, журналисты «ВС» поговорили с Юрием Мишаниным.

Заседания совета проводятся в разных регионах проживания финно-угорского населения, что позволяет эффективно обмениваться опытом по национальной политике, диалогу культур. Мордовии также есть чем поделиться. «Коллеги высоко оценивают опыт изучения в школах нашей республики национальных языков, - рассказывает Юрий Мишанин. - Наше достижение в том, что мы сумели построить процесс преподавания таким образом, что оно ведётся в популярной игровой форме и формирует у детей позитивное отношение к мордовскому языку и культуре. Акцент делается не на грамматике, а на знакомстве школьников с основами языка, разговорными формами общения, мордовскими песнями, сказками, традициями. При этом в Удмуртии учителя национальных языков получают прибавку в 15% к окладу. Это является хорошим стимулом для преподавателей. В Ижевске кроме Института развития образования давно действует НИИ национального образования, который занимается методическим обеспечением образовательного процесса».

В рамках рабочего визита делегаты посетили Национальную гимназию имени Кузебая Герда. При ней функционирует детский сад, таким образом, обучение с национальным уклоном начинается ещё в дошкольном возрасте. И родителей, желающих дать своим детям образование, включающее национальную составляющую, очень много. Дети с самого детства могут общаться на своём национальном языке, узнавать о традициях своего народа.

«Как нам сообщил министр по национальной политике Удмуртии, в регионе активно преподают удмуртский язык для всех желающих в любом возрасте, - продолжает Юрий Мишанин. - В прошлом году такие курсы были проведены для тридцати пяти групп, среди которых - группа для представителей Государственного собрания Республики Удмуртия. Многие депутаты изъявили желание выучить родной язык или повысить своё владение им. Такой опыт мы использовали и в Мордовии. Также в Удмуртии активно работают национальные издательства и СМИ. Ежегодно из местного бюджета на их поддержку выделяется около шестидесяти миллионов рублей».

Сегодня во всех районах Республики Удмуртия действуют специальные центры и дома ремёсел, а в столице региона работает Центр искусств, в котором реализуются масштабные проекты по сохранению культуры, традиций и национальных промыслов. В таких центрах работают мастерские, где можно не только посмотреть на процесс изготовления уникальных вещей, но и самому поучиться этому мастерству. Немаловажно и то, что специальные центры ремёсел используются и как площадки для реализации сувенирной продукции, что очень удобно и для ремесленников, и для туристов. Мастер-классы организовываются и для учащихся местных школ, внутреннее оформление мастерских позволяет детям погрузиться в атмосферу национальной культуры.

«Такие центры, особенно в удалённых районах, являются существенной поддержкой для мастеров, которые ещё сохранили секреты производства тех или иных национальных изделий. Именно в деревнях эти навыки передаются по наследству, там работают настоящие умельцы, - подчёркивает Юрий Мишанин. - Такой подход позволяет не только сохранить культурные традиции, но и экономически стимулировать интерес к их развитию. Особое внимание мы обратили на широкое распространение в Удмуртии современной национальной эстрады. Молодёжь охотно пишет популярные песни на национальном языке, снимает клипы, продвигает их в интернете. Это даёт свой эффект: на радио, в молодёжных клубах никого не удивляет, если звучат песни на удмуртском языке или на национальный мотив, но в современной обработке. Молодёжь танцует, используя элементы национального танца. Девиз Министерства по национальной политике звучит так: удмуртское - это модно! Таким образом, национальный колорит вплетается в современную молодёжную субкультуру, широко используется в моде, музыке, проведении мероприятий».

«Заинтересовать молодёжь, воплотить в жизнь подобный опыт в нашей республике можно, лишь создав тренд на национальную культуру, - считает наш собеседник. - То, что мы являемся национальной республикой, - наше преимущество перед другими областями. Надо умело это использовать, в том числе и для развития туризма. Но хочу подчеркнуть, и в Мордовии, и в Удмуртии, как и в остальных национальных республиках, никогда не насаждается одна культура в ущерб другой. Мы все понимаем, что без русской культуры, русского языка не могут развиваться и национальные культуры. Это взаимовыгодное сотрудничество и диалог национальностей, от которого приобретают все».

Делегаты из Мордовии провели встречу с активом Мордовской национальной культурной организации в Республике Удмуртия, на которой были обсуждены вопросы подготовки к Съезду мордовского народа, который пройдёт в октябре этого года. Также обсуждалась возможность проведения одного из последующих заседаний президиума совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов России» в столице Мордовии.

Александр РУЧИНСКИЙ