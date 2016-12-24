Юлия Топольницкая: «Не боюсь быть смешной»

Актриса Юлия Топольницкая - не только красивая и смешная (вспомните ее в клипе «Экспонат» группы «Ленинград»). Она еще очень конкретная. Решила стать актрисой - и стала. Решила стать большой актрисой - и обязательно станет! Потому что это не мечта, а цель. Накануне премьеры полнометражной картины «Лови момент», где Юлия сыграла главную роль, мы расспросили актрису о том, как ей живется и работается после «лабутенов», которые знает вся страна. Какие у нее планы и мечты? А также зачем красивой девушке чувство юмора?

- Юля, поздравляем с большой ролью в полнометражной картине «Лови момент». Очень веселый, задорный фильм - просто огонь, если верить тизеру. На съёмочной площадке, наверное, тоже было весело?

- Действительно, было весело - разные локации, разные ситуации... Съемки проходили и легко, и сложно, и по времени немало - ведь начали снимать еще в 2016 году.

- У вас такой ансамбль подобрался - Юрий Быков, Алексей Кортнев, Елена Ласкавая, Ингрид Олеринская… Не комплексовали в начале работы, что у многих партнеров опыта в кино побольше?

- На тот момент я уже снялась в сериале «Вы все меня бесите», который с успехом прошел на СТС. Там были очень крутые актеры: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александр Петров, Петр Федоров... Да все! И вот там мне было действительно страшно, это своего рода «боевое крещение» было, я впервые снималась в большом проекте с такими большими актерами. Естественно, был и страх, и трепет. Хотя у меня перед каждым проектом возникает волнение, потому что хочется все сделать максимально хорошо. Сейчас страх постепенно уходит, а желание сделать хорошо - усиливается. И ты начинаешь просто ценить и уважать людей, с которыми работаешь на площадке.

- На ваш взгляд, что важнее - опыт или талант?

- Кино - это всегда командная работа. Здесь не все зависит от конкретного актера, от его опыта и даже таланта. Важна работа каждого: и сценариста, и режиссера, и оператора... И от художника по костюмам и художника по гриму очень многое зависит… Каждый должен делать свое дело максимально честно. А результат, которого ты ждешь, возможен только в том случае, если все болеют за дело, отдаются ему на сто процентов, поддерживают друг друга.

- Кто первый узнал о вашем назначении на роль в фильме «Лови момент»?

- Первым об этом узнал мой агент.

- Получается, что это ваш самый близкий человек?

- Получается так, да! (Смеется.) Если честно, 2016 год по ощущениям был так давно, что я уже не помню в деталях, как «поймала момент». Но помню, что радости тогда было очень много.

- Расскажите про вашу героиню Риту, которая уезжает из приморского города, чтобы поступить в столичный театральный вуз. Какой ее себе нарисовали, когда прочитали сценарий? И совпало ли это с тем, что от вас требовалось показать в картине?

- Моя героиня - очень целеустремленный человек, который идет к своей мечте. И добивается ее.

- Это девушка-провинциалка, которая приезжает покорять столицу?

- Трудно сказать, провинциальная Рита или нет. Если судить по тому, что в Москве и Петербурге 90 процентов «не местных», не москвичей и не ленинградцев, то я не могу назвать провинцией Геленджик. Я бы просто сказала, что это город, который чуть поменьше, чем столица. В театральную академию вместе со мной поступали молодые люди из самых разных городов. Но они приехали не покорять столицу, а за своей мечтой, и это был их первый шаг к мечте. Самое важное - насколько моя героиня готова идти к своей цели, а не то, что она из провинции. Поэтому я сравнивала ее со всеми студентами, которые мечтают о профессии актера - и идут к ней, невзирая ни на что, вопреки обстоятельствам. На самом деле это сложно. В этой профессии очень многое зависит от случая и удачи. Поэтому наша история - и про какие-то амбиции со стороны моей героини.

- А вы амбициозный человек? Ставите цели, которые пока недоступны? Или уже позволяете себе плыть по течению?

- Мне кажется, что амбиции должны быть «по жизни» у любого человека - не важно, какая у него профессия. Должно быть желание достичь чего-то большего, научиться чему-то. В этом плане я - очень амбициозный человек, не жалею себя.

- Не страшно было идти в профессию, где действительно многое зависит от случая? Талант - талантом, а ведь еще и звезды должны как-то сойтись, чтобы тот же «Экспонат» с «лабутенами» и группа «Ленинград» случились…

- Если честно, когда ты идешь поступать в театральную академию, ты настолько юн, что даже не подозреваешь, насколько будет тяжело и сложно. О том, что тебе еще должно повезти, думаешь в последнюю очередь. Как нам говорили: «На первом курсе ты - заслуженный артист, на втором - народный, потом - еще какой-то. А на четвертом ты приземляешься и понимаешь, что ты - никто…». Когда поступаешь - думаешь, что ты невероятно талантливый человек, а с каждым курсом все больше осознаешь, что ничего пока не умеешь и не знаешь… Все идут в артисты «налегке»: без мыслей о будущих трудностях, о том, что трудно будет реализовать себя, куда-то устроиться... Думаешь лишь о том, как бы поступить и начать получать стипендию. (Смеется.)

- Помните голливудский фильм «Эффект бабочки», который рассказывает, как от незначительного вроде бы события выстраивается цепочка других, которые в итоге кардинально меняют судьбу. В вашем случае съемки в клипе Сергея Шнурова и группы «Ленинград» можно назвать «эффектом бабочки»? Можно сказать, что роль в клипе «Экспонат» стала первым кирпичиком в вашей актёрской биографии?

- Да, конечно, я это не скрываю - это так и есть. В моем случае именно этот эпизод в карьере повлиял на дальнейшее становление в профессии.

- Вы действительно здорово сыграли девушку, которая собирается на свидание в заветных «лабутенах». Может быть, даже слишком здорово… Не боялись, что этот яркий образ надолго «прилипнет» к вам? Актер Владимир Пермяков сыграл в 90-е Леню Голубкова в рекламе МММ - и на долгие годы стал Леней Голубковым…

- Многое в этой ситуации зависит от режиссера и от нашего мира кино - как бы пафосно это ни звучало. Если люди захотят в меня поверить и подарить мне шанс показать себя в другой роли, то это случится. Сейчас я снимаюсь у режиссера Максима Свешникова в полном метре, в фильме про женский футбол - вот там совершенно другая героиня! То есть, как я уже говорила, кино - это командная игра, где все должны быть заодно. И на данный момент очень многое зависит от продюсеров режиссеров, которые готовы чем-то рисковать, и если они готовы - это классно!

- А каково ваше отношение к тому, что сейчас многим, как и вашей героине из клипа, хочется быть круче, чем ты есть на самом деле, когда люди готовы имитировать достаток, успех и так далее?

- Я думаю, что это не проблема молодого поколения - это было всегда. Я помню, мы и маленькими хотели казаться другими - чуть получше, чем мы есть, более хорошими, что ли. Просто, когда не было интернета, социальных сетей - люди не выставляли так себя напоказ. Но где-то на встречах, свиданиях, вечеринках, на танцах все равно всем хотелось быть на высоте - во всех смыслах. И я уверена, что каждая нормальная девушка волнуется перед встречей с парнем. И все, что было показано в клипе, - это абсолютная правда, «вечная история», которая вне времен. Думаю, если всех снимать скрытой камерой перед свиданием, картинка будет примерно такая же.

- Говорят, что мужчины очень боятся женщин с хорошим чувством юмора. А у вас оно как раз отменное - вы это доказали, участвуя в «Камеди Баттл», где чаще всего парни пробуют свои силы. Но говорят, что мужчины побаиваются остроумных женщин: они воспринимаются ими как потенциальная опасность. Не замечали такого? Ваш острый мозг - не помеха в общении с противоположным полом?

- Нет, мне мозг как раз помогает общаться с мужичинами! (Смеется.) И на моем пути пока еще не встречались мужчины, которым бы не нравилось чувство юмора. Ни на работе, ни в творчестве, ни в дружеском общении я таких трусливых мужчин не замечала. А если такие где-то и есть - то, наверное, это глупые мужчины. И хорошо еще, что они понимают, что им не хватит ума справиться с такой женщиной. А если он не справится - значит, он слабый. Женщине с чувством юмора такой мужчина точно не подойдет. Вот такая логическая цепочка.

- Когда работали в знаменитом питерском театре «Лицедеи», как представляли дальнейшую артистическую карьеру? Мне кажется, у нас в стране женский юмор не так развит, что ли…

- Я считаю: если женщина обладает чувством юмора и при этом не боится быть смешной - это большой плюс в актерской профессии. Это не значит, что она какая-то жалкая или нелепая. Нет, напротив: она уверена в себе, в своей красоте и таланте. Когда работала в «Лицедеях» - как любой студент, который только-только закончил учиться, верила, что скоро буду сниматься в кино, давать интервью в глянцевые журналы, как все известные актрисы, - такие девичьи мечты. (Смеется.) Но мне никогда не было зазорно, что я занимаюсь жанром комедии. А теперь помимо комедии я могу сделать уже и что-то другое. А девушек, которые ни при каких обстоятельствах не могут посмеяться над собой, мне немного жалко… Возможно, они о чем-то слишком много переживают, у них много комплексов, каких-то внутренних конфликтов, и так далее...

- Сейчас уже есть понимание, как будет развиваться ваша карьера? Есть необходимость чему-то учиться? Или теперь только практика: сниматься и сниматься?

- Практика - это хорошо, но учиться нужно постоянно. Я бы поехала на какие-нибудь курсы в Америку - посмотреть, что там дают актерам. Развиваться нужно всегда. Да и в принципе на жизнь нужно смотреть шире своей профессии. И уж тем более - ходить в театры, наблюдать, как другие актеры играют, брать что-то для себя. В Москве много тренингов и курсов, и в Санкт-Петербург приезжает много коучей. То есть, при желании, сейчас можно заниматься саморазвитием в любом возрасте и в любом направлении.

- Семейная жизнь не мешает в этом? Ведь она тоже требует ресурса - и душевного, и физического, и временного… Как все успеть? Тем более что у вас и муж - артист…

- У нас как раз с этим все в порядке: мы поддерживаем друг друга, а это очень хорошо, когда рядом человек, который тебя любит и во всем поддерживает.

- Силы удваиваются в этот момент?

- Да, да! И семья - это вообще очень приятно! (Смеется.)

- Наряд на премьеру фильма «Лови момент» уже выбрали? В чем пойдете на красную дорожку?

- Нет, не выбрала пока…

- «Надеть нечего»?

- Проблемы такой нет, но я не люблю всем этим заниматься. Шоппинг, бренды и все такое мне не приносят удовольствия. Это совсем не мое.

- В этом году какое-то поветрие среди звезд: к кому ни зайдешь на страницу в соцсетях, все рассказывают про свои «карты желания»: какие картинки они вырезали и клеили, чтобы все это иметь. Вы что приклеили бы на свою «карту желаний»?

- Я бы приклеила картинку, которая бы гарантировала, что все мои близкие люди будут здоровы и счастливы. И чтобы не было войны. А всего остального человек может добиться сам, если он этого захочет.