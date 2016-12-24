Нюансы объединения смежных земельных участков

Объединение происходит в результате межевания, которое проводит кадастровый инженер. Кадастровый инженер устанавливает границы образующегося земельного участка и подготавливает межевой план.

После составления межевого плана необходимо подать документы на кадастровый учет и регистрацию права появившегося в результате объединения двух участков нового земельного участка.

Для учетно-регистрационных процедур потребуются:

- заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав;

- межевой план;

- правоустанавливающие документы на исходные земельные участки, если право на участки ранее не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

За кадастровый учет плата не взимается. За регистрацию права собственности установлена госпошлина в соответствии с налоговым законодательством. Подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав также можно через одноименный электронный сервис Росреестра, расположенный на официальном сайте ведомства (rosreestr.ru).

Одновременно с кадастровым учетом и регистрацией права собственности на новый участок будет осуществлено снятие с кадастрового учета и зарегистрировано прекращение прав на исходные земельные участки. После завершения государственной регистрации в подтверждение права собственности на новый земельный участок будет выдана выписка из ЕГРН.