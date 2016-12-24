Собственникам земли необходимо установить границы своего участка

Кадастровая палата информирует население о необходимости установления границ земельных участков и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Имея земельный участок, необходимо четко знать, какая именно земля находится в вашей собственности. Вопросы с границами земельного участка должны быть непременно урегулированы для того, чтобы в последующем грамотно оформить земельный участок в соответствующих органах, а значит, иметь возможность производить с ним разного рода сделки, такие как купля-продажа, дарение, завещание, сдача в аренду и многие другие.

Для установления границ земельного участка необходимо провести межевание, которое представляет собой комплекс работ по восстановлению, установлению, изменению и закреплению границ земельного участка, определение его площади и местоположения на местности в соответствии с действующим законодательством.

Для проведения межевания следует обратиться к кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы по определению площади и координат границ земельного участка.

Информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно получить из выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, запросив её либо в МФЦ, либо на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

Кроме того, информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно увидеть на сайте Росреестра при помощи сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk5.rosreestr.ru/.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах является гарантией прав собственников и сводит к минимуму возникновение земельных споров.