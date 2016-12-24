В Сочи рассказали, как будут развиваться российские регионы

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе XVIII Российского инвестиционного форума. Масштабное мероприятие, проходившее на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка Сочи с 13 по 15 февраля, по традиции собрало руководителей федеральных и региональных органов власти, ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов, консультантов, журналистов, представителей крупных отечественных и зарубежных компаний. В том числе из Армении, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Белоруссии, Украины, Франции, Эстонии, Японии, США, Швейцарии и Великобритании.

В нынешнем году тема форума звучала так: «Национальные проекты: от стратегии к действию». А деловая программа, включавшая свыше 70 встреч, круглых столов и презентаций, была разделена на три тематических блока. По словам председателя Оргкомитета Дмитрия Козака, прошло обсуждение «всей линейки национальных проектов - от поддержки промышленности до социальных вопросов», а также путей достижения поставленных задач.

«Единая матрица»

В ходе организованной панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» основное внимание уделялось перспективам их реализации. Причем получить ответы главы российских субъектов могли, что называется, из первых уст. Ведь на встречу были приглашены первый заместитель Председателя Правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Виталий Мутко, а также министр экономического развития страны Максим Орешкин. Как отмечалось, сейчас работа переходит в практическую плоскость. Сформированы паспорта нацпроектов, определены ключевые показатели и лица, ответственные за их достижение. В ближайшее время планируется подписать соответствующие соглашения между федеральным центром и территориями, уточнить функции и полномочия региональных властей. Кроме того, в ходе беседы поднимались темы финансового состояния субъектов и организации эффективного контроля при достижении целевых показателей.

Чуть позже выступивший на пленарном заседании форума премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что национальные проекты должны быть наполнены конкретным содержанием: «Это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного, такого же сложного, масштабного, амбициозного, не делалось. Мы впервые говорим о всестороннем преобразовании нашей страны. Всё, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов».

Председатель Правительства признал, что отечественная экономика «имеет серьёзные структурные дисбалансы». Люди пока живут трудно и хотят социальной справедливости. В этом контексте нацпроекты следует рассматривать как один из путей решения подобных проблем. Потому главам регионов поручено действовать строго в соответствии с означенным подходом, «затачивая» приоритеты под нужды той или иной территории.

Проанонсированная Дмитрием Медведевым встреча с губернаторами состоялась 15 февраля. Речь на ней шла преимущественно о важнейших для населения «социальных приоритетах».

«В прошлом году не все регионы заключили соглашения с органами исполнительной власти. Потому часть средств ушла в резервный фонд, - констатировал премьер. - Это абсолютно недопустимо в нынешних условиях. На сегодняшний день заключено 4099 соглашений - больше 95%. Хороший результат. Надеюсь, в ближайшие дни данная работа будет завершена».

«Надо стремиться к тому, чтобы различия между регионами стали минимальными, чтобы у людей, вне зависимости от того, где они живут, были нормальные условия для жизни - работа, достойная зарплата, жилье, дороги, доступная медицина и качественное образование», - добавил он.

Знать, чтобы применять

В ходе форума Владимир Волков также принял участие в работе панельных сессий: «Региональная политика в контексте пространственного развития России» и «Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов».

«Сочинская площадка зарекомендовал себя в качестве одной из основных для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов, наращивания взаимовыгодных деловых контактов, - заявил Глава РМ в интервью федеральным СМИ. - Форум не только способствует укреплению сотрудничества с деловыми партнерами, повышению инвестиционной привлекательности регионов, но и позволяет поделиться мнениями, опытом, сверить планы… А в конечном итоге - качественно выполнить поставленные Президентом задачи. Мордовия завершила все подготовительные мероприятия и приступает к конкретной работе по реализации национальных проектов».

Всего республика, напомним, участвует в 56 из 67 федеральных проектов, обозначенных в 12 национальных приоритетах - «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Наука», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Малый и средний бизнес, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Точки соприкосновения

В Сочи, впрочем, обсуждали не только нацпроекты. На этой площадке было подписано в общей сложности 567 соглашений и протоколов о намерениях. Сумма заключенных контрактов, не являющаяся коммерческой тайной, превысила 968 миллиардов рублей.

Мордовия, в частности, договорилась о сотрудничестве с ООО «ВЭБ Инновации». Предусматривается, что данная компания, наряду с республиканским фондом содействия развитию венчурных инвестиций, станет якорным инвестором Приволжского венчурного фонда трансфера технологий. Проще говоря, будет способствовать продвижению высокотехнологичных проектов как на территории самой Мордовии, так и в ПФО, а также на федеральном и международном уровнях.

«Минувшие годы были ознаменованы целым рядом инновационных проектов в научно-производственном комплексе республики, - заметил в этой связи Глава РМ Владимир Волков. - За последние 12 лет при содействии регионального венчурного фонда реализовано свыше 20 таких инициатив. Например, были созданы ЗАО «Лидер-Компаунд», «Мордовская трубная компания», предприятие «Новые композитные материалы». Соглашение является логическим продолжением развития нашего венчурного фонда, всей инновационной системы республики».

«Достигнутое соглашение является частью масштабной программы по развитию инфраструктуры поддержки отечественных высокотехнологичных проектов, - сказал в ответ генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов. - Объемы создаваемого фонда только на первоначальном этапе составят около 500 миллионов рублей. Помимо того, подобные решения позволят в перспективе сформировать единую систему фондов в федеральных округах, вывести российские стартапы на качественно новый уровень развития».

Примечательно, что некоторые наработки, как, скажем технология «Умные города», обладают достаточно мощным экспортным потенциалом. А сей фактор, очевидно, пойдет на пользу региональным инновациям, повысит их инвестиционную привлекательность.

Следующее соглашение - с Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» - закрепляет намерения сторон взаимодействовать в сфере укрепления экспортного потенциала республики. Причем как на внутреннем, так и на и внешних рынках.

Сегодня, кстати, мордовские товары поставляются уже в 65 стран мира. «Рузхиммаш», скажем, отправляет железнодорожные вагоны в Иран, Беларусь и Казахстан. ЗАО «Плайтерра» поставляет фанеру в США, Литву, Германию и Австрию. ООО «Хелиос-Ресурс» активно продает кремниевые мультикристаллические пластины в Китае. Ну, а «Оптиковолоконные системы» сотрудничают с компаниями из Австрии, Великобритании, Чехии, Польши и еще целого ряда стран.

По предварительной оценке, в 2018 году объемы республиканского экспорта оцениваются в 275 миллионов долларов, что на 28 процентов превышает показатели 2017-го. За пятилетку же поставки выросли в четыре раза (с 4,3 млрд рублей в 2014 году до 17,2 миллиарда - в прошлом). Согласно прогнозам до 2024 г. экспорт промышленной продукции увеличится вдвое, сельскохозяйственной - в 3,9 раза, услуг - в 1,8 раза. «Именно на это нас нацеливает Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития», - уточнил Глава РМ Владимир Волков.

Наконец, с Агентством по технологическому развитию было заключено соглашение, направленное на формирование благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере технологической модернизации наших предприятий. Здесь речь идет о сопровождении и продвижении комплексных инвестпроектов, содействии при получении мер государственной поддержки на федеральном уровне. Свои подписи под документом поставили руководитель республики Владимир Волков и врио генерального директора АНО Юрий Абрамов.

Сфера особого внимания

Традиционно много на XVIII инвестиционном форуме говорилось о комплексном развитии российских моногородов. Не случайно именно на этой теме акцентировал свое внимание глава федерального Правительства, призвавший активизировать проводимую там работу.

Весьма отрадно, что несколькими положительными примерами такой деятельности отметилась Рузаевка. Во-первых, компания «РМ Рейл» договорилась сотрудничать с ОАО «РЖД» в области разработки, изготовления и внедрения инновационной продукции, совершенствования применяемых на железнодорожном транспорте технических и технологических решений.

«У нас общая цель, - прокомментировал событие гендиректор «РМ Рейл» Павел Овчинников. - Необходимо обеспечить отрасль новым поколением железнодорожной техники и комплектующих, доступным для широкого круга пользователей. Существующая производственная база и инжиниринг позволяют одновременно запускать в серию несколько инновационных разработок. После их доработки мы рассчитываем перейти к стадии реальной эксплуатации».

Во-вторых же, в Сочи были подведены итоги организованного под эгидой минздрава Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». В категории «Оказание первичной медико-санитарной помощи» победу в нем одержала узловая больница на станции Рузаевка.

Поздравляя коллектив учреждения с наградой, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что медицинская инфраструктура «РЖД» сегодня успешно входит в состав территориальной медицинской системы. Рузаевская узловая больница обслуживает 12 тысяч человек. Здесь имеются стационар на 50 коек, поликлиника на 442 посещения в смену, 16 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров. Также два медпункта работают непосредственно на железнодорожных вокзалах. За последние три года сумма задания в рамках программы обязательного медстрахования увеличилась на 27%.

Гостиная губернаторов

А еще форум стал огромной площадкой для встреч и переговоров. О том, какие темы поднимали главы российских территорий во время бесед с представителями бизнеса, сообщается, правда, довольно скупо. Что, впрочем, легко объяснимо.

Известно, допустим, что руководитель Мордовии провел переговоры с заместителем председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Вячеславом Шулениным. В ходе их рассматривались перспективы взаимодействия при реализации ряда важных для экономики региона проектов. Среди них - развитие производства оптического волокна, строительство второй очереди завода «Оптиковолоконные системы» в Саранске.

С председателем совета директоров холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филаретом Гальчевым и президентом холдинга Михаилом Скороходом, как можно догадаться, обсуждались текущая деятельность «Мордовцемента» и ход реализации программы его модернизации.