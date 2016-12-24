В Саранске открылся центр «серебряного» волонтерства

Во вторник, 19 февраля, в Саранске состоялось торжественное открытие регионального центра «серебряного» волонтерства Республики Мордовия. В небольшом зале одного из общежитий МГУ им. Н.П. Огарёва, на базе которого будет действовать региональный центр, был полный аншлаг. Каждому из гостей предлагалось заполнить специальную анкету, после чего кандидат немедленно зачислялся в «серебряные» волонтёры центра. Стоит отметить, что многие присутствующие уже могут похвастаться опытом волонтёрской деятельности, в частности, на чемпионате мира по футболу, игры которого проходили в Саранске, где возрастные волонтёры проявили себя с наилучшей стороны.

Собравшихся поприветствовала первый заместитель министра спорта, молодёжной политики и туризма РМ Наталья Помелова. - «На данный момент в волонтёрской программе состоят 107 добровольцев, 76 из которых приняли участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом самому старшему волонтёру - Лидии Волковой - исполнилось 87 лет. Сегодня мы являемся свидетелями важного события в становлении «серебряного» добровольчества в истории республики. Деятельность центра будет направлена на вовлечение активных и неравнодушных граждан в социально полезную деятельность, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работу в проектах, направленных на сохранение окружающей среды и экологии, организацию и проведение крупных международных событий, проходящих в нашей стране и республике».