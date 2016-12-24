В Саранске открылся центр «серебряного» волонтерства

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЖИТЬ!..»
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $