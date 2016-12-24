Анастасия Волочкова: «Штамп в паспорте - не главное»

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЖИТЬ!..»
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Известная балерина заявила, что готовится к свадьбе
Анастасия Волочкова умеет подогревать интерес к своей персоне. То всевозможные шпагаты на Мальдивах, о которых забыть просто невозможно, то запись дуэта с Никитой Джигурдой, то фотографии с возлюбленным, имя которого она так и не торопится открыть. И вот еще одна новость: балерина готовится к свадьбе. И, как выясняется, торжеству действительно быть. Наш журналист постарался задать балерине откровенные вопросы - и получил не менее откровенные ответы.
Кольцо с бриллиантами
- Анастасия, вы недавно отметили свой день рождения. Что вам подарил любимый?
- Очень красивое кольцо с рубинами и бриллиантами. Только не спрашивайте меня о том, сколько оно стоит. Я скажу так: спрашивать, сколько стоит любовь, - это некорректно. Любовь бесценна! А я такой человек, который не может жить без любви и объятий. В данную минуту я люблю и любима. Мне кажется, что я могу этим похвастаться - это как раз то, что я заслужила.
- Очевидно, этот подарок послужил своеобразной помолвкой? Так свадьба действительно будет?
- Конечно, будет! Я ее жду больше всех. Она будет в этом году.
- С вашим предыдущим возлюбленным, отцом Ариадны, вы не были официально расписаны, хотя то, как широко вы праздновали свадьбу, все прекрасно помнят…
- Да, все верно. Мне потом говорили: «Вы всех обманули - не поставили штамп в паспорте!». А зачем его ставить? Когда я буду праздновать свою следующую свадьбу, я тоже не поставлю штампа. Для меня важнее не форма, а содержание, то, как человек относится к тебе. Все остальное для меня не имеет никакого смысла, это всего лишь формальности.
- Почему вы так долго скрываете имя вашего жениха? На всех фотографиях, что вы публикуете в социальных сетях, не видно лица вашего возлюбленного. Сплошные загадки...
- Он не любит всей этой публичности и довольно далек от шоу-бизнеса. Но он так же не любит интриг и сам давно хочет раскрыть все тайны, однако я не даю этого сделать. Он зашел ко мне в Инстаграм, увидел все эти комментарии и огромный интерес к моей персоне, к личной жизни - и был в шоке… Так что, думаю, я еще немного подожду…
- Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы у него был шанс привлечь ваше внимание?
- Для того, чтобы пленить мое сердце и меня восхитить, мужчина должен быть честен и благороден. Интересен, сексуален, красив, молод, строен. И должен обладать чувством юмора. Ну и любить меня, конечно же!
Плата за успех
- Настя, вас не пугают довольно негативные комментарии некоторых людей в вашем блоге?
- Если честно, я стараюсь никак на них не реагировать. Я рада, что у меня есть и хорошие, и плохие, и злые, и добрые, и различные другие комментарии. Значит, я вызываю у публики интерес. Когда я вижу, кто мне пишет негативные комментарии, то удивляюсь… Люди, далекие от балета, мне начинают рассказывать, как мне крутиться и вертеться на пуантах, как мне садиться на шпагат, и так далее. Я читаю - и думаю при этом: «Дорогие мои, вы хотя бы сначала сядьте на такой шпагат, а потом мы с вами обсудим: правильно я это делаю или нет».
- Достойный ответ!
- Я вообще стараюсь с юмором подходить к своим «антипоклонникам». Помните историю с моими снимками на Мальдивах, полуобнаженными, несколько лет назад? Тогда столько «фотожаб» появилось по этим мотивам - чего там только не было! Люди мыслят в меру своей испорченности. А я взяла, выбрала лучшую вот такую работу, опубликовала у себя и вручила ее автору подарок - свою книгу
«История русской балерины».
- Кстати, о книгах. Говорят, вы планируете выпустить еще одну?
- Да, скоро должна выйти, уже весной. Называется «Плата за успех». Название дежурное, но я его не буду менять - считаю, что оно должно оставаться таковым. За все, что я имею, я заплатила сполна. Но не деньгами, эта плата - более серьезная... Я живу настолько открыто и честно, что мне нечего в своей жизни скрывать. Все то, что я показываю, вызывает ажиотаж и интерес. Согласитесь, что мои новые фотографии с Мальдив в купальнике и со шпагатом вся страна просто ждала! Ели что - я припасла еще кадры оттуда, хватит до лета, буду выставлять иногда. (Смеется.)
- А можно тогда еще один вопрос? Финансовый. Какая у вас пенсия? Балерины же рано уходят на пенсию…
- Только не смейтесь. Моя трудовая книжка - это будет сейчас, конечно, шок - до сих пор лежит в Большой театре. И пенсию я еще не получаю. И не знаю, сколько мне положено...
Снова Мальдивы
- Давайте тогда вернемся к Мальдивам, где вы недавно отдыхали. Вы по возвращении даже сказали, что планируете туда переехать жить...
- У меня фактически дача на Мальдивах. (Смеется.) А если серьезно, то бываю я там редко - раз в год, в конце января. Но ваши коллеги любят же делать из мухи слона - достаточно дать только повод. Я уже даже не помню, как я сказала, что мои слова перевернули и сделали достоянием новостей. Будем считать, что с мальдивским ПМЖ - это был некий трюк для рейтинга в интернете, но не мной придуманный. Правда лишь в том, что я живу и работаю в России.
- Ваш любимый летал с вами в отпуск?
- Да, но всего на пять дней, больше ему дела не позволили. Он улетел оттуда раньше и встречал меня в Москве с огромным букетом красивых белых роз и шампанским.
- Как отметили ваш день рождения?
- Отмечали сначала дома. С тех пор как я купила три года назад особняк, все праздники у меня теперь проходят именно в нем: и Новый год, и дни рождения, и 8 Марта. У меня на день рождения в прошлые годы то Бари Алибасов по дому ездил на самокате, то Андрей Малахов с камерами приходил... А в этот раз был тихий семейный ужин. А на следующий день я отмечала с друзьями: Колей Басковым, Никитой Джигурдой, Никасом Сафроновым… Часто говорят, что шоу-бизнес - это клубок целующихся змей, и в целом я с этим согласна, но вот к моим друзьям эта характеристика не имеет никакого отношения.
- В завершение нашей беседы - одна просьба. Совсем скоро - 23 февраля, День защитника Отечества. Поздравьте, пожалуйста, мужчин.
- Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство в поступках и в делах! И всем вам - настоящей, большой и крепкой любви!
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