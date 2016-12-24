Обанкротившаяся ГУК «Юго-Западная» имела 13 расчетных счетов!

Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый перечень того, что волнует людей. В Саранске тревог жителям добавила обанкротившаяся УК «Юго-Западная». Большинство из жителей многоквартирных домов добросовестно и своевременно платили ей за обслуживание. Однако новые квитанции пришли с долгами, а средства с лицевого счета дома «испарились»! Чтобы разобраться в ситуации, Общероссийский народный фронт в Республике Мордовия собрал круглый стол, пригласив домкомов и представителей Министерства ЖКХ, горадминистрации, Саранского расчетного центра, Общественной палаты, ПАО «Т Плюс».

Виноват тот, кому должны?

- Первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, - задолженность жителей, оплативших коммунальные услуги по недостоверным реквизитам, - начал мероприятие сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия Олег Каштанов. - Второй вопрос - отсутствие накопленных денежных средств на строке «Содержание и текущий ремонт». Но сначала попытаемся понять, почему так получилось, что ГУК «Юго-Западная» стала банкротом.

- Ситуация с банкротством сложилась из-за того, что компания ПАО «Т Плюс» подала исковое заявление о взыскании задолженности, - сообщил представитель Администрации Саранска. - Была не одна попытка договориться о реструктуризации задолженности, но они не дали положительного результата. 28 декабря 2017 года было направлено заявление в Арбитражный суд с целью признать ГУК «Юго-Западная» банкротом. К тому времени задолженность перед ПАО «Т Плюс» была 87 миллионов рублей, в то же время задолженность населения перед ГУКом составляла еще больше - порядка 90 млн рублей. В результате счета организации были арестованы, выполнять свои обязательства перед жителями управляющая компания не могла. Ряд домов ушел к домоуправлениям, которыми ранее и обслуживались и которые получили лицензии, ряд домов перешел в другие подрядные организации.

На круглом столе отметили, что при создании ГУКов в 2013 году они взяли на себя долги управляющих компаний, работавших ранее. Так, ГУК «Юго-Западная» начала свою деятельность с долгом в 37 миллионов рублей.

- Получается, что ГУК «Юго-Западная» за пять лет существования увеличила долги с 37 до 80 миллионов, - резюмировал Олег Каштанов.

В управляющей компании отсутствовала работас должниками

- Главная причина банкротства - неэффективное управление жилищным фондом, к тому же в управляющей компании отсутствовала работа с должниками, - выразила мнение директор мордовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка. - Если собираемость платежей по другим районам города оставляет 93-96%, то собираемость по «Юго-Западному» ГУКу колебалась от 70 до 77%! Мы неоднократно обращали внимание, что даже при наличии исполнительных листов руководством ГУК «Юго-Западная» предпринимались попытки открытия все новых и новых расчетных счетов! ГУК «Юго-Западная» имела 13 расчетных счетов! Это беспрецедентно! В других управляющих компаниях один расчетный счет. Мы понимаем, что расчетные счета надо содержать, обслуживать. Для чего это делалось? Для увода денежных средств, для уклонения от выполнения решений суда. Мы рассмотрели эту ситуацию. Когда ГУК не может исполнять даже решения суда, уклоняется от их исполнения, заключать соглашение о реструктуризации задолженности - это просто оттягивать процесс процедуры банкротства. Затем, насколько мы знаем, последовало банкротство ГУК «Центральная». А сейчас еще и «Пролетарская», несмотря на наличие соглашения о реструктуризации задолженности, проходит процедуру банкротства. Причем на банкротство подала уже не ПАО «Т Плюс», а другая организация. А задолженность перед ней всего-навсего 650 тысяч рублей. За круглым столом нужно разбираться именно в причинах банкротства.

Долг после оплаты.

Что делать?

ГУК «Юго-Западная» лишилась возможности выполнять свои функции, теперь многоквартирные дома обслуживают другие управляющие компании. Жители своевременно получают счета за жилищно-коммунальные услуги и оплачивают их. Но, как оказалось, не все реквизиты были указаны правильно. В итоге порядка 2000 человек, заплативших за квартиру, оказались должны управляющей компании!

- Я оплачиваю ежемесячно, через Сбербанк, - рассказывает одна из пострадавших женщин. - Поэтому, когда мне пришла задолженность, я удивилась. Пошла разбираться в банк. Там мне дали справки, что с меня два месяца подряд снимали одну и ту же сумму. Тогда я выяснила, что наш дом передали 19-му домоуправлению, нужно обращаться туда, они сделают запрос - и деньги перечислят. Я пошла, написала заявление, сделала все так, как положено. Но сумма эта мне не возвращается! Домоуправление прислало письменный ответ, что не может перечислить деньги. Мне посоветовали обращаться в суд! Но это надо нанимать адвоката, юриста… Я посчитала, что мои затраты будут больше, чем потерянная сумма.

- У меня ситуация практически такая же, - говорит еще одна пострадавшая. - Когда начали приходить счета за коммунальные услуги, я увидела, что у меня есть задолженность, которой не должно быть. Я обратилась в Саранский расчетный центр, мне дали номер телефона, по которому я должна обратиться. Но по этому номеру телефона никто не отвечает! Сумма у меня, конечно, не очень большая - 1400 рублей. Мне интересно, вернутся ко мне деньги или нет…

- Вам нужно написать заявление в любой абонентский отдел или в СРЦ, - дала совет представитель Саранского расчетного центра. - Мы сами свяжемся с конкурсным управляющим, и деньги с обанкротившейся управляющей компании будут перечислены на счета новой. Думаю, с этим вопросом проблем не будет!

- Но почему тогда ваше отделение по ул. Рабочей такой информации не дает и предлагает людям самим разбираться с проблемой? - интересуется Олег Каштанов. - Если все, что вы говорите, правда, то это, конечно хорошо. Но мы будем держать этот вопрос на особом контроле!

Прокуратура даст ответ!

Дальше слово взяли представители прокуратуры:

- Что касается ситуации с ГУК «Юго-Западная» и вопроса о накопившемся неизрасходованном остатке средств, собранных с населения за жилищные услуги… По закону вся оплата за жилищные услуги поступает в распоряжение управляющей организации, если не предусмотрено каких-либо специальных лицевых счетов, на которых эта сумма должна аккумулироваться. Взамен управляющая компания должна выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества. Судебная практика рассматривает неизрасходованный остаток, собранный с получателей жилищных услуг, который не был использован управляющей организацией на выполнение работ по содержанию общего домового имущества и не был передан новой управляющей организации, как неосновательное обогащение. Встает вопрос о том, почему накопился этот остаток, были ли деньги вообще, могла ли управляющая компания их передать. Все эти вопросы сейчас проверяются правоохранительными органами. Руководители новых управляющих организаций обращаются в суд с требованием о взыскании неизрасходованного остатка средств. Частично меры были приняты, в том числе направлены претензии руководителям ГУК «Юго-Западная». Все остается под нашим контролем.

Новые управляющие компании, ссылаясь на то, что деньги им не переданы, отказываются от выполнения обязательств по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества. Хотя первой обязанностью управляющей организации является обследование общедомового имущества и составление перечня тех работ, в которых дом нуждается. В связи с тем что эта обязанность не выполняется, по результатам прокурорской проверки в отношении руководителя ЖЭК-17 возбуждено дело по административному правонарушению.

Совет дома против руководства ГУК «Юго-Западная»

Претензий к ГУК «Юго-Западная» у жителей Саранска накопилось столько, что некоторые решили подать заявление в полицию на руководство компании.

- Мы хотели бы привлечь внимание Народного фронта к следующей проблеме, - обращается к собравшимся представитель совета жилого дома по ул. Ульянова, 93. - Жильцы нашего дома неоднократно обращались с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в сфере ЖКХ в отношении руководства ГУК «Юго-Западная». В полиции зарегистрированы наши заявления. Проводились проверки, брали объяснения, собирали учетные документы. Целевые деньги по текущему ремонту были потрачены на непонятные нужды. То ли деньги были украдены, то ли куда-то переведены и т.д. Полиция никак не отреагировала, ответа не дала. Мы дважды обращались в прокуратуру Республики Мордовия. Жалоба была уже на бездействие полиции. Жители хотят обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы как граждане Российской Федерации имеем на это право! Прокуратура РМ дважды переправляла заявление в Ленинскую прокуратуру. С сентября никакого ответа от Ленинской прокуратуры не получено.

- Я выясню все по вашему заявлению, - ответил представитель прокуратуры. - Предлагаю прийти ко мне, и я вам сообщу, какое решение принято и поступало ли оно к нам… Что касается руководителей ГУКа «Юго-Западная», действительно сейчас расследуются уголовные дела по фактам хищения и уклонению от исполнения решений суда. Кроме того, сейчас изучается отчет конкурсного управляющего, который он представил в Арбитражный суд, где высказывается мнение о возможных признаках преднамеренного банкротства ГУК «Юго-Западная». При изучении этого заключения, возможно, будет инициирован вопрос о проверке в рамках законодательства в отношении должностных лиц этой компании. Пока все уголовные дела возбуждены по фактам хищений и уклонения от исполнения решений суда, а не в отношении конкретных лиц.

Два варианта развития событий

- Здесь сказали, что в 2013 году ГУКи образовывались с долгами. Но подобная ситуация с банкротством была и в 2013-м. Тогда не 100% домов, а где-то 40-50% лишились своих средств на счетах, - говорит руководитель региональной общественной организации «Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия» Алексей Кливер. - Домкомы постарше говорят, что такое случалось и до 2013 года. Схема отработана. Такое ощущение, что остались управлять все те же лица, которые годами не менялись.

А с зависшими деньгами людей в ГУК «Юго-Западная» есть два варианта развития событий. Первый - новая управляющая компания обращается с иском в суд к предыдущей управляющей компании, но, судя по тому, что «Т Плюс» заявился с иском первым, он все деньги заберет, и люди ничего не получат. Второй вариант - если кто-то докажет в суде, что эти деньги являются целевыми, а не деньгами управляющей компании. И предназначены они для содержания дома, текущего ремонта и оплаты услуг других ресурсников, а потому нужно брать только с прибыли управляющей компании. Тогда эти деньги имеют все шансы остаться на домах. То есть сейчас их по факту нет, но та задолженность, которая будет собираться, частично останется на счетах домов.

И еще по поводу сбора и расходования средств управляющей компанией. Все началось с того, что строку «содержание и текущий ремонт» разделили на две - «содержание общедомового имущества» и «текущий ремонт». Если по строке «содержание общедомового имущества» убрать в доме не 20 раз, а 10, то вменяемый председатель так и запишет - 10. А по факту что происходит - деньги все равно идут управляющей компании, они там остаются и копятся. Когда накопится большая сумма, люди говорят: «Давайте сделаем ремонт». «А нельзя, - отвечают в УК, - деньги целевые!». Они просят принести решение собственников. Люди не понимают, но бегают, собирают подписи, а когда всё же приносят решение собрания собственников, им говорят, что собрание неправомочно решать такие вопросы. То есть люди, несмотря на все свои попытки и усилия, не могут потратить эти деньги. Минимальный перечень работ и есть минимальный перечень. Но если деньги остались, окна и двери новые поставить, думаю, не грех.

Закрывая круглый стол, Олег Каштанов сказал, что ОНФ будет следить за развитием событий, главное, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Людмила АНЮТИНА