«Уважаемый мистер Трамп!»

Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России

Дожили! Жители Мордовии в поисках справедливости начали писать письма главе Соединенных Штатов Америки. Все потому, что на Родине их проблемы никого не интересуют. Во всяком случае, инвалид из Ковылкина Андрей Бочкарев считает именно так! Как утверждает мужчина, некоторое время назад его избили и ограбили в отделе полиции. Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных, уголовное дело завели на него! Поиски справедливости в родном государстве успехом не увенчались. И тогда молодой человек решил написать Трампу! Доводы отправителя выслушал корреспондент «ВС».

«Глава республики помогает, полиция отнимает!»

Сразу оговоримся, письмо, которое в скором времени придет в овальный кабинет Белого дома, не содержит в себе каких-то сенсационных разоблачений. Во всяком случае, в нем нет ничего такого, о чем бы не знали российские правоохранительные органы. Но тем и страшна ситуация, в которой оказался 31-летний житель Ковылкина.

Андрей Бочкарев страдает органическим поражением головного мозга, синдромом Туретта. Заболевание тяжелое, требующее дорогостоящего лечения. Да вот еще посадить его хотят! О своем уголовном деле мужчина рассказывает, заметно волнуясь.

- 25 октября прошлого года я вместе с другом пришел к своей знакомой, - говорит Андрей Бочкарев. - Мы вечером гуляли по городу, решили зайти просто посидеть у нее. Она с сожителем живет, оба сильно пьют. Мы специально купили им бутылку водки, чтобы они не травились паленым самогоном. Сразу скажу, я не пил. Просто потому, что при моем заболевании это смертельно опасно. Через некоторое время я вместе с другом вышел на площадку покурить. И почувствовал себя плохо. Дело в том, что я принимаю сильнодействующие препараты, и такое со мной периодически случается. Я попросил своего друга вызвать «скорую помощь». Но он не смог дозвониться, связь постоянно обрывалась. Тогда я решил зайти в квартиру, из которой мы только что вышли покурить, и попросить хозяйку вызвать медиков. Когда вошел в квартиру, я уже практически не держался на ногах. Даже лицо уже судорогами сводило. Я попросил ее позвонить медикам, а сам прилег на диван.

В это время друг Андрея Бочкарева вышел из подъезда на улицу и в упор столкнулся с полицейским нарядом. Стражи порядка сообщили молодому человеку, что прибыли по вызову хозяйки той самой квартиры, из которой он только что вышел. Через несколько минут полицейские под руки вывели оттуда Андрея Бочкарева. Его отвезли в отдел, оформили протокол об административном правонарушении и, как утверждает Андрей Бочкарев, сильно избили.

- Утром за мной в отдел пришел отец, - продолжает Андрей Бочкарев. - Полицейские вернули мне вещи, которые изъяли накануне, и потребовали подписать бумагу, что у меня ничего не пропало. Я попросил их вернуть куртку, в которой у меня были деньги. Но мне сказали, что, если я сейчас не подпишу эту бумагу, меня будут бить еще. Я подписал. Потом мне вернули куртку. Я проверил карманы, но денег там уже не было. У меня там лежали две тысячи шестьсот рублей. Это деньги на лекарства. Понимаете, у меня пенсия всего семь тысяч рублей. Лекарства стоят дорого. Я обращался за помощью к Главе республики, и он помог мне материально. Но что же это получается, Глава республики помогает, а полицейские отнимают у меня эти деньги!

По словам Андрея Бочкарева, после ночи, проведенной в отделе полиции, он еще восемь дней практически не вставал с дивана. Даже в туалет ходил с трудом. Когда немного пришел в себя - написал заявление об избиении и краже денег в отделе полиции.

«В ходе проверки информация не подтвердилась!»

К заявлению Андрея Бочкарева ковылкинские правоохранители отнеслись со всей серьезностью. Правда, проверка установила, что инвалида в отделе полиции никто не бил, и уж конечно, денег у него никто не воровал. Об этом молодого человека поставили в известность в письменной форме, а заодно оповестили, что против него самого возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. Как выяснилось, хозяйка той квартиры, в которой гостил молодой человек ночью 25 октября 2018 года, написала на него заявление. Сам Андрей Бочкарев считает, что на этот поступок женщина решилась после настойчивой просьбы местных оперативников. Но если провести проверку на этот счет, она, конечно, ничего не покажет.

Началось следствие. Андрей Бочкарев и его друг Денис Родин с самого начала утверждали, что молодой человек не имел преступного умысла на проникновение в жилище, а просто просил хозяйку вызвать «скорую помощь». Но в протоколы допроса подозреваемого и свидетеля, по словам молодых людей, вносились совсем иные сведения. Когда же они потребовали исправить несоответствия, на них начались гонения со стороны правоохранителей.

- В ноябре прошлого года, когда я в больнице ухаживал за своей бабушкой, туда заявился следователь и в грубой форме потребовал, чтобы я написал заявление о том, что согласен с ранее данными показаниями, - говорит Денис Родин. - А когда я отказался, он стал угрожать мне привлечением к уголовной ответственности. В декабре прошлого года ко мне домой каждый день приходили сотрудники полиции и требовали, чтобы я дал ложные показания против Бочкарева.

Отметим, что и Андрей Бочкарев, и Денис Родин писали обращения в соответствующие инстанции о ходе расследования этого уголовного дела. Но проверка, проведенная по обращению подозреваемого, не выявила никаких нарушений. Напротив, было установлено, что допрос подозреваемого проводился в присутствии адвоката, предоставленного государством. Физического и психологического воздействия на него никто не оказывал. Об этом Андрея Бочкарева оповестили в письменной форме. А заодно напомнили, что уголовное дело по обвинению его в незаконном проникновении в жилище в настоящее время находится в производстве следователя, который по результатам расследования на основании собранных доказательств примет законное и обоснованное решение.

На всякий случай (вдруг проверяющие все же ошиблись) корреспондент «ВС» лично пришел в ковылкинский отдел полиции, чтобы поинтересоваться у правоохранителей, правда ли они не воровали пенсию у Андрея Бочкарева, предварительно отсыпав ему несколько оплеух, после которых он восемь дней с трудом передвигался по дому? Разумеется, мы понимаем, что оплеухи - это не развесные карамельки, и ровно их не отсыпать при всем желании. Однако в отделе полиции третьего по величине города Мордовии к конструктивному диалогу с представителем прессы оказались не готовы. Чем только подкрепили нашу уверенность в том, что никто больному человеку ничего не отсыпал и пенсию у него не воровал. Впрочем, мы в этом никогда и не сомневались.

Дональд должен понять!

Давайте все же начистоту! Само по себе уголовное дело против Андрея Бочкарева никогда не заинтересовало бы ни одно уважающее себя СМИ. Ну не принято у нас писать о том, что на сленге полицейских принято называть бытовухой. И никакие доводы об избиении в отделе полиции, краже денег или фальсификации протоколов не помогли бы. Разве можно ЭТИМ удивить российского читателя?! «За Трампа ухватились!» - скажете вы. Не скрою, факт сам по себе достаточно любопытный. Но ведь писать-то можно кому угодно. Наша почта, слава богу, работает так же безупречно, как правоохранительные органы в Ковылкине. Любое письмецо доставят адресату! Хоть Трампу, хоть Макрону, хоть, прости господи, Меркель! Значит, не в Трампе все же фишка. Но в чем же тогда? А вот в чем.

За последние несколько лет семья Бочкаревых в пятый раз становится главным действующим лицом наших публикаций. В феврале 2010 года мы написали о том, как один ковылкинский коммерсант оформил полтора десятка липовых кредитов на жителей небольшого городка. Одним из пострадавших оказался Николай Бочкарев, отец Андрея Бочкарева. В марте 2011 года мы написали о том, как жители Ковылкина, не желая платить по фальшивым кредитам, фактически вынуждены были переходить на нелегальное положение. В мае 2012 года мы рассказали о том, как тот самый коммерсант, который понавешал кредитов на жителей Ковылкина, подал в суд на одну из своих жертв, а в качестве свидетеля вызвал корреспондента «ВС». Наконец, в мае 2018 года мы сообщили о том, что спустя восемь лет уплаты по чужому кредиту и обращений в различные инстанции с требованием привлечь к ответственности должностных лиц у Николая Бочкарева обнаружился… еще один липовый кредит! И вот у семьи Бочкаревых возникла новая проблема. К уголовной ответственности привлекли их сына-инвалида. Вы, наверное, удивитесь, если мы сообщим, что Николай Бочкарев просто уверен в том, что уголовное преследование сына - месть ковылкинских силовиков за то, что он почти десять лет пишет письма в различные инстанции, в том числе в ООН, в которых просит привлечь их к ответственности. «При чем тут сын?» - спросите вы. И мы спросили тоже.

- Дело в том, что сын все эти годы помогал мне писать обращения, - говорит Николай Бочкарев. - Сам-то я в компьютерах не очень разбираюсь!

«Паранойя! - возразите вы. - У человека от многих лет борьбы началась мания преследования». Не беремся судить. Отметим, однако, что в своей беде Бочкаревы не одиноки. Судьбы практически всех пострадавших от кредитных махинаций жителей Ковылкина после этой истории пошли наперекосяк. Кто-то перенес инфаркт, кто-то вынужден жить на чужой даче, кто-то борется с онкологией, отдавая последние деньги по чужим долгам. Но важно помнить: за все те годы, что мы писали о кредитном произволе в Ковылкине, у нас ни разу не возникло сомнений в честности и порядочности местных правоохранительных органов. Надеемся, что их не возникнет и у президента Соединенных Штатов Америки. Ну должен же Дональд понять, что не их в том вина!

Алексей Константинов