Они возвращаются?!

Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов

Почти с сенсационным заявлением выступил на минувшей неделе заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, Госдума уже готовится рассмотреть разработанный ведомством законопроект о нестационарной и мобильной торговле, предусматривающий, в частности, возвращение ларьков, палаток и павильонов на улицы городов. Сделано это будет, как утверждается, с целью восполнения дефицита качественных торговых площадей - в России их сейчас на каждую тысячу человек вдвое меньше, чем в большинстве европейских стран. «Малая нестационарная розница - важнейший формат торговли, - заметил чиновник. - Она везде существует».

Чем будут отличаться современные магазинчики от «комков» из 1990-х? И что может малый бизнес противопоставить сетевым супер-, гипер- и мегамаркетам? «ВС» попытался оценить пользу и целесообразность означенной инициативы.

Сплошные плюсы

Аргументы в пользу возрождения нестационарных торговых объектов нашлись, как водится, довольно быстро. Во-первых, крупные сети занимают сегодня лишь около 30-40 процентов рынка. Причем если в городах, райцентрах и ближайших к ним больших селах они уже освоились (в том числе, кстати, за счет открытия так называемых магазинов у дома), то в глубинке ничего подобного нет и в помине.

Во-вторых, ритейлеры явно не горят желанием сотрудничать со средними и мелкими производителями. Их либо просто не пускают «на полки», либо вынуждают брать на себя дополнительные «обязательства», жертвуя то выручкой, а то и качеством поставляемой продукции.

Конечно, предприниматели могут работать через рынки или точки шаговой доступности. Вот только мест там не хватает катастрофически. По данным того же минпромторга, количество розничных торговых площадок сократилось за последние 10 лет примерно в 5-6 раз. А пригодные подвальные помещения, пристрои к жилым домам и квартиры на первых этажах, как правило, давно выкуплены.

Еще один благой довод - новые рабочие места в сфере торговли и бытовых услуг, а также в целом ряде смежных отраслей. В целом заново трудоустроить планируется не менее 250 тысяч (!) человек. Объемы дополнительных инвестиций составят сотни миллиардов рублей. Только автолавок появится около 50 тысяч, что означает увеличение загруженности предприятий автопрома, сервисных центров, станций технического обслуживания.

Хотели как лучше

Здесь, впрочем, нелишним будет напомнить, что совсем недавно власти под различными предлогами вели неустанную и бескомпромиссную борьбу со стрит-ритейлом. Порой дело доходило до настоящих спецопераций с применением тяжелой строительной техники и полицейских формирований. Самая известная история случилась в ночь с 8 на 9 февраля 2015 года. Тогда всего за несколько часов в российской столице снесли 104 «самовольно возведенных строения, угрожающих здоровью и жизни москвичей».

В Саранске, говоря объективно, резонансные инциденты тоже имели место. Хотя с позиций сегодняшнего дня многие из них больше напоминают бурю в стакане воды, искусственно раздуваемую отдельными весьма одиозными персонажами. Чего стоит, например, происшедшая в первой половине прошлого десятилетия забастовка торговцев с Центрального рынка, сопровождавшаяся перекрытием нескольких основных автомагистралей. Но стремление мэрии навести порядок в главном торговом комплексе города выглядело оправданным и очевидным. Жалобы на творящиеся там безобразия поступали с завидным постоянством. Вдобавок не стоит забывать и о том, что значительная часть предпринимателей всячески пыталась жульнически уменьшить свои налоговые и арендные платежи. Так, последние порой исчислялись, исходя из 50 квадратных сантиметров занимаемой площади! Надежды бастующих найти понимание и сочувствие у коллег с других рынков, еще лучше - у горожан, не оправдались. Сторонам пришлось сесть за стол переговоров. И вскоре приемлемый вариант выхода из создавшейся ситуации был найден.

Впрок урок

Стоит заметить, что из того конфликта саранская мэрия извлекла необходимые уроки. А потому в 2010 году, когда потребовалось освободить от торговых павильонов территорию, прилегающую к стадиону «Светотехника», действовала более осмотрительно. Сносу полутора десятков ларьков предшествовала активная разъяснительная работа. Как следствие - основная масса их владельцев приняла предлагаемые условия, согласившись перебраться на другие площадки.

Следующий этап урегулирования деятельности малой нестационарной розницы в Саранске пришелся на 2013-2015 гг. В этот период было демонтировано множество киосков и несанкционированных построек, в том числе на улицах Полежаева, Гагарина, Расковой, в поселке Луховка и в районе Химмашевского рынка. Работы проходили в штатном режиме, без эксцессов. Собственники и арендаторы сами прекрасно понимали, что происходящее - отнюдь не прихоть местных чиновников, а общероссийский тренд. Убогие, неприглядные «комки» уходили в прошлое, на смену приходили новые торговые форматы и стандарты. Более того, наемный персонал зачастую был даже рад переезду. После наспех оборудованных тесных будок, в которых отсутствовали элементарные удобства, новые условия в торговых комплексах и пристроях представлялись едва ли не райскими.

В дальнейшем властям оставалось лишь завершить начатое. Благо вступившие в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» фактически выбивали почву из-под ног «ларечников». Резкое снижение товарооборота ставило под угрозу весь их бизнес. Да и незабываемая московская «ночь

длинных ковшей» стала им прозрачным намеком на бесполезность всяческого сопротивления.

В то же время в Мордовии собственные магазины не закрыли ни сравнительно небольшие сельхозпредприятия, ни фермерские хозяйства. Наконец, огромную популярность получили регулярно проводимые праздничные ярмарки и ярмарка выходного дня.

Назад в будущее

Теперь согласно новым веяниям работать придется с противоположным вектором развития. Мало просто вновь разрешить ставить палатки. Они должны полностью соответствовать санитарным и противопожарным требованиям, быть красивыми, удобными и комфортными для потребителей. О появлении на прилавках продукции весьма сомнительного качества и неизвестного происхождения нет и речи. Задача уличных магазинчиков - освоить ниши, не слишком-то интересные для «сетевиков».

До неузнаваемости могут преобразиться и рынки. Люди будут приходить туда не только за покупками, но и для того, чтобы пообщаться, покушать, отдохнуть и вообще приятно провести время.

Большие надежды возлагаются также на сезонную, предпраздничную торговлю, ярмарки выходного дня. Такой формат имеет множество неоспоримых плюсов - он не требует серьезных капитальных затрат, достаточно мобилен (в смысле - способен быстро переезжать с одной площадки на другую) и к тому же является мощнейшим рычагом для сдерживания цен. Сравнительно дешевые и непременно свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные изделия всегда пользуются устойчивым спросом. А уж о том, как автолавки способны оживить сельскую розницу, и говорить-то, наверное, излишне.

За что боролись?

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев полагает, что сейчас пришла пора дать больше свободы муниципальным городским и областным властям при рассмотрении таких вопросов: «Избыточная концентрация продаж в торговых сетях формирует у монополистов соблазн значительно повысить свою маржинальность, - заявил он. - Мы вынуждены переплачивать за продукты. Доступ к хорошим и качественным товарам, по сути, становится ограниченным».

«Малые форматы нужны, прежде всего, для реализации продукции малых предприятий, - считает президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. - Нигде в мире гипермаркеты не торгуют продукцией, которую вырастил, сделал, создал малый производитель. Нужны были десять лет гонений, чтобы понять это. Безусловно, нужно создавать на новом уровне цивилизованные малые форматы. Они все равно обойдутся гораздо дешевле стационарных объектов, которые к тому же негде ставить».

«Господин Евтухов, по-моему, торопится выдать желаемое за действительное, - возражает заместитель руководителя НП «Дело» Павел Ревин. - Откуда возьмется четверть миллиона рабочих мест, если после сноса основной массы ларьков без работы остались, по разным данным, от 10 до 150 тысяч человек?! То же самое могу сказать об объемах ожидаемых инвестиций. Бизнесу нужны гарантии, которых, как показали известные события, никто не может и не хочет давать. Да и кто поверит сейчас подобным обещаниям?».

По замкнутой спирали

Мэрия Москвы, в свою очередь, уже объявила, что не планирует возвращать ларьки и палатки на улицы столицы: «Система мелкой торговли сформирована, - пояснили в администрации. - Мы эту ситуацию и то, что предлагает минпромторг, пережили и сделали четыре года назад. Закон должен учитывать требования и специфику регионов - тут наши позиции идентичны».

«Сейчас преждевременно говорить, озвучивал ли Виктор Евтухов фактические планы по реформированию уличной торговли, ретранслировал «инициативу сверху» или всего лишь огласил собственную точку зрения, - продолжает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. - Есть лишь резонансное заявление, но никакой информации, способной подтвердить твердость намерений властей вернуть на улицы городов малоформатную торговлю, не имеется. Если абстрагироваться от рассуждений о полномочиях спикера и посмотреть на проблему с иного края, становится очевидным, что необдуманные, а зачастую и тенденциозные действия властей принесли больше вреда, нежели пользы. Хуже того, происходящее внешне нередко напоминало, скорее, передел рынка с попутной сменой бенефициара. В Москве, допустим, серьезной зачистке подверглись лишь центр и отдельные локации на окраинах, вблизи крупных станций метрополитена. Тогда как в других районах временные конструкции продолжают функционировать. Притом снесенные в подземных переходах торговые ряды быстро были застроены новыми палатками. Неудивительно, что жители города, которым нет дела до смены продавцов и владельцев, стали жаловаться на снижение доступности стрит-ритейла, отсутствие полноценной конкуренции. Потому сама идея вернуть на улицы нестационарные торговые точки, думается, будет благосклонно воспринята большинством россиян. При условии, что все будет проделано с умом и уж подавно - без коррупционных проявлений. Частное предпринимательство является двигателем любой нормально развивающейся рыночной экономики. Здоровая конкурентная среда, рост потребительского спроса, улучшение условий для реализации продукции непосредственно производителями способны весьма позитивно повлиять на состояние бизнеса в стране».

P.S. Что же касается республиканского министерства экономики, торговли и предпринимательства, то оно по означенным выше причинам пока воздерживается от официальных комментариев. Отмечается только, что в Мордовии никогда не отвергались инициативы ценные, действительно нужные для общества и бизнеса.

Андрей КРИВОВ