Правильно оформить недвижимость поможет Кадастровая палата

Консультации у специалистов рынка недвижимости еще до заключения сделки помогут принять дополнительные меры по проверке истории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевременную помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги предлагает жителям Республики Мордовия Кадастровая палата.

Специалисты Кадастровой палаты готовы проконсультировать всех заинтересованных лиц по вопросам, касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в составлении самого договора.

Консультационные услуги оказываются сотрудниками органа кадастрового учета, в том числе – сотрудниками юридического отдела, руководящим составом Учреждения, руководителями отделов, непосредственно осуществляющими кадастровые процедуры.

Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе «Деятельность» – «Консультационные услуги».

Информацию о порядке получения консультационных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия также можно узнать по телефону: 8 (342) 79-02-11.