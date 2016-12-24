Правильно оформить недвижимость поможет Кадастровая палата

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Консультации у специалистов рынка недвижимости еще до заключения сделки помогут принять дополнительные меры по проверке истории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевременную помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги предлагает жителям Республики Мордовия Кадастровая палата.
Специалисты Кадастровой палаты готовы проконсультировать всех заинтересованных лиц по вопросам, касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в составлении самого договора.
Консультационные услуги оказываются сотрудниками органа кадастрового учета, в том числе – сотрудниками юридического отдела, руководящим составом Учреждения, руководителями отделов, непосредственно осуществляющими кадастровые процедуры.
Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе «Деятельность» – «Консультационные услуги».
Информацию о порядке получения консультационных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия также можно узнать по телефону: 8 (342) 79-02-11.
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