Что делать, если дача оказалась на землях лесного фонда?

Социум

Если право собственности на земельный участок возникло у гражданина до 1 января 2016 года, а сведения о границах лесного участка были внесены в ЕГРН позже даты возникновения прав гражданина на земельный участок, Росреестр по заявлению собственника устранит пересечение его границ с границами лесного участка. Платить не придётся: гражданин платит только за учётно-регистрационное действие, если оно требуется. Кроме того, решение будет принято в пользу земельного участка, а не лесного фонда.

Понадобится заявление о кадастровом учёте земельного участка с целью уточнения его границ и подготовленный кадастровым инженером межевой план.

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