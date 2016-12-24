Что делать, если дача оказалась на землях лесного фонда?

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Если право собственности на земельный участок возникло у гражданина до 1 января 2016 года, а сведения о границах лесного участка были внесены в ЕГРН позже даты возникновения прав гражданина на земельный участок, Росреестр по заявлению собственника устранит пересечение его границ с границами лесного участка. Платить не придётся: гражданин платит только за учётно-регистрационное действие, если оно требуется. Кроме того, решение будет принято в пользу земельного участка, а не лесного фонда.
Понадобится заявление о кадастровом учёте земельного участка с целью уточнения его границ и подготовленный кадастровым инженером межевой план.
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