Динамика развития

«Мордовиястат» зафиксировал рост объемов жилищного строительства и промышленного производства

По подсчетам ведомства, в январе - ноябре темпы возведения жилья в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8 процента. А в промышленности положительная динамика отмечается во всех наблюдаемых сферах деятельности.

В уходящем году (по данным за 11 месяцев) в регионе построено 3624 квартиры, включая общежития. В строй введено 293 тысячи 839 квадратных метров жилья. В структуре строительства 50,6% работ выполнено стройорганизациями (148 тыс. 568 кв. метров), 49,4% - индивидуальными застройщиками (145271 «квадрат»). Но если у первых объемы увеличились на 2 процента, то у вторых - сразу на 26,4%.

Стоит также отметить, что 70068 кв. метров жилья (то есть 23,8 процента) сдано в эксплуатацию в сельской местности. По сравнению с прошлым годом рост составил 4,6 процента. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра увеличилась за это время на 21,8% (или до 42,8 тысячи рублей). Физическим лицам продано жилья на 70,7% больше, чем годом ранее. Доходы от продажи квартир тоже увеличились - на 63,5 процента.

Теперь о том, что касается роста объемов промышленного производства. Наибольший зафиксирован в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений - в 2,6 раза. В стоимостном выражении объемы увеличились в 2,9 раза - до 7 миллиардов 155 миллионов рублей. Обрабатывающие производства продемонстрировали 6,4-процентный рост. Товаров они выпустили почти на 160,24 миллиарда рублей (или на 13% больше, нежели годом ранее). Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха - плюс 5,5 процента. Предприятиями произведено товаров и оказано услуг на 11076 миллионов, что на 7,7% больше, чем в январе - ноябре 2017 г. А вот в области добычи полезных ископаемых физические объемы возросли на 18,9%, тогда как стоимостные, напротив, сократились на 26,9% (до 60546 млн руб.).

В целом же по итогам 11 месяцев 2018-го промышленное производство в Мордовии увеличилось на 9,5% в физическом и на 15,5 процента в стоимостном выражении. Собственными силами отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 178 миллиардов 531 миллион рублей.