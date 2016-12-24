Молодые учёные представили инновационные проекты

В МГУ им. Н.П. Огарева состоялся финальный отбор проектов по программе «УМНИК». Эта программа Фонда содействия инновациям предполагает финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, имеющих перспективы коммерциализации.

Подать заявку на «УМНИК» мог любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе и из других регионов. От участников требовалось представить научно-техническую идею, которая может быть коммерциализирована. На первом этапе претенденты на гранты представили свои идеи предметным комиссиям. По решению комиссий из более чем 230 заявок для участия в финальном этапе была отобрана 41. В качестве жюри проекты оценивали руководители предприятий и представители бизнеса. Презентация каждого проекта вызывала горячее обсуждение, в ходе которого претенденты получили немало полезных рекомендаций.

По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям Антона Земскова, если первоначальный отбор проходил по критерию наибольшей научно-технической новизны, то в финале оценивались возможности продажи этих идей.

«УМНИК» проводится по пяти направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии», - рассказал Антон Земсков. - Это могут быть новые идеи, которые должны быть проработаны в техническом и коммерческом плане. Победители конкурса, которых будет 18 человек, получат грант в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям на два года. За это время должен быть разработан первый работающий прототип продукта. Затем разработки победителей программы «УМНИК» становятся основой для создания малых инновационных предприятий».

Антон Земсков отметил, что это не единственная программа Фонда, который он представляет. При определённых условиях соискателям можно будет претендовать на грант в 2 миллиона рублей. И уже есть удачные примеры коммерциализации проектов прошлых лет. Они связаны с производством 3-d принтеров, новыми разработками в производстве лазеров, производстве и продаже бетонных присадок, значительно повышающих качество материала. Фонд совместно с Агентством инновационного развития проводит различные мероприятия, чтобы молодые учёные имели представление не только о том, как придумать удачную идею, но и как её выгодно продать.

«Сейчас наиболее перспективными считаются инициативы, которые связаны с национально-техническими проектами, - говорит Антон Земсков. - Они претендуют на рынки будущего, что пока не получило широкого распространения. Например, беспилотных транспортов».

Проект Сергея Гущина основан на разработке люминесцентных чернил, которые помогут в защите региональной продукции. «Количество контрафакта с каждым годом увеличивается. Идею я почерпнул на основе собственного опыта: приобретя некачественное автомобильное масло. Благодаря новой технологии мы получили люминесцентные чернила, которые можно наносить на продукцию с помощью инфракрасного лазера. Он будет поставляться в магазины вместе с товаром, каждый потребитель сможет с его помощью проверить оригинальность своей покупки», - рассказывает о своём проекте магистрант Института физики и химии МГУ им. Н.П. Огарёва.

Представляющий всё тот же институт Игорь Волков занимается разработкой профессионального волоконно-лазерного источника для коротких импульсов. «Практика показывает, что волоконные лазеры сейчас широко применяются в самых разных исследованиях, - отмечает молодой учёный. - В проекте реализуется лазерный источник, который работает в перестраиваемом по времени режиме. Это удешевляет его производство, а также повышает качество работы лазера. Он может использоваться в научных лабораториях, выступать как лабораторный практикум для обучения, а также в метрологии как оптический синтезатор частот. В ходе его разработки результат получился даже несколько удачнее, чем предполагалось заранее. В случае выигрыша и получения гранта эти деньги будут потрачены на приобретение оборудования, с помощью которого мы сделаем нашу разработку ещё лучше, а значит, повысим и её коммерциализацию». Кстати, данным лазером уже заинтересовались многие фирмы и предприятия, также он будет представлен на различных профессиональных выставках.