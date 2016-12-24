Тимур Бекмамбетов: «Ёлки» - удивительная часть моей жизни»

Новый год ассоциируется у нас с мандаринами, шампанским, бенгальскими огнями и двумя фильмами: «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Ёлки». Последние уже успели стать своеобразной традицией зимних каникул. Мы каждый год ждем продолжения истории и думаем: чем еще нас сможет удивить один из бессменных продюсеров проекта Тимур Бекмамбетов? В этом году нас ждет очередная порция юмора и интересных приключений от героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, а также других героев этого уже полюбившегося киноальманаха. В прокат выходят «Ёлки последние». Действительно - последние?

Конец истории?

- Тимур Нуруахитович, в прошлом году у вас были «Ёлки новые» и тут сразу - «Ёлки последние». Неужели вы действительно завершаете этот проект?

- Не совсем. У меня сейчас уже есть несколько вариантов. Бренд «Ёлки» никуда не уходит - он просто переходит на телеэкраны, где «живет» наша основная аудитория. И на телеканале СТС в следующем году выйдет сериал с таким названием. Он будет рассказывать о жизни людей, которые готовятся встретить Новый год. Будут другие актеры и другой сценарий, новый кастинг. Но остается тот же дух, переплетается множество историй. Я не буду сейчас раскрывать всех секретов. Но на экранах кинотеатров с героями Ивана Урганта и Сергея Светлакова эта история завершается. Сначала мы на съемочной площадке все подшучивали, что наконец-то конец нашим мучениям. Сейчас же испытываем легкую ностальгию по тем временам, хотя заключительная часть еще не вышла пока в прокат…

Секрет фильма

- Что значат для вас «Ёлки»? Ведь это уже большой многолетний проект. Думаю, что для вас он гораздо больше, чем просто фильм. Это так?

- Вы знаете, это удивительная часть моей жизни. Она продолжается уже почти девять лет. И за это время я познакомился с огромным количеством замечательных режиссеров, с сотнями прекрасных актеров. Это действительно много. Нас за это время посмотрело 145 миллионов человек - в кинотеатрах, по телевизору и в интернете - это реальная цифра, были социологические исследования. Получается, что практически каждый житель страны был нашим зрителем. Установлен рекорд по самому массовому селфи. У нас в третьей части «Ёлок» была сцена, в которой снималась 50 тысяч человек, и они в разных городах делали селфи. Ну и за время существования этого фильма в стране сменился президент: был Дмитрий Медведев, а стал Владимир Путин. Но это, если что, не из-за нас! (Смеется.) Так что это по всем параметрам уникальный фильм.

- В чем, по-вашему, секрет популярности «Ёлок»?

- Уникальность этого проекта в том, что люди собираются на него уже по традиции. А для тех, кто его создает, есть особый момент. Когда я его придумывал, то у меня была очень простая идея. Каждый режиссер или актер, приступая к работе, очень долго и внимательно выбирает, на съемки какого фильма ему соглашаться. Ведь это займет месяца три его жизни, а для режиссера, может быть, целый год и больше. Меня это очень сильно сковывает, например. И вот я думал: как бы сделать проект, который было бы принять легче? У «Ёлок» как раз тот самый формат. Каждый режиссер, чтобы снять одну новеллу, тратит всего от нескольких дней до нескольких недель. Всего у нас их семь. Семь режиссеров и семь фильмов, объединенных в один. Он получается легким и разнообразным. И смотрится тоже захватывающе.

Спешите делать добро

- В каждом из фильмов есть какая-то добрая история, похожая на сказку…

- Порой говорят: не делай добра - не получишь зла. Но я с этим в корне не согласен. Опять же в третий части «Ёлок» была идея, которая называлась «бумеранг добра». Если говорить коротко, то смысл был следующий: бумеранг с добром пролетит по кругу - и твое добро к тебе же вернется рано или поздно. И я в это верю. Хотя в ответ на добро тебе не всегда, конечно, отвечают тем же. Но все равно когда-то как-то к тебе это добро вернется. И это то, ради чего мы все вместе живем. Эта идея является тем самым главным двигателем для цивилизации. А Сергей Светлаков рассказывал такую забавную историю, как «Ёлки» вернули человеку веру в Бога. Были съемки в середине августа в одном из дворов в Москве. На площадке были Светлаков и Ургант. Мы «заснежили» там все вокруг домов. Уже начинало темнеть, объявили перерыв. Вдруг из одного подъезда выходит с мусорным ведром мужчина в трусах и майке. И видит под ногами снег. И Сережа говорит, что по выражению его лица в тот момент было понятно, что человек на твоих газах поверил в Бога… (Смеется.)

- У вас был объявлен какой-то необычный конкурс к фильму.

- Мы в этот раз в 11 регионах России проводим выборы «Героя года» - человека, который сделал что-то значимое для своего города. Мне кажется, что это нужное дело - тоже своя акция добра. И еще есть важная вещь для всех. Мало кто об этом знает. Почти каждый актер, которого я знаю, поддерживает тот или иной благотворительный фонд. Это и Гоша Куценко, и Костя Хабенский, и Евгений Миронов, и Сергей Светлаков, и так далее. И мы все, собравшись в проекте «Ёлки», решили, что выручку за один день проката отдадим в благотворительные фонды. Этот день будет 31 декабря. Все деньги пойдут на добрые дела. Так что и вы, и ваши читатели тоже можете принять участие в добром деле!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова