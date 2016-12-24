«Твори и экспериментируй!»

Выставка Юрия Дырина погружает посетителей в мир снов и фантазий

Сейчас самое волшебное время года: дети пишут письма Деду Морозу и ждут подарков под ёлкой, дома и улицы украшены разноцветными огнями, в доме пахнет мандаринами и хвоей, и в этой предпраздничной суете даже взрослые попадают под магию Нового года и ждут чудес или просто перемен к лучшему. Именно в это время в Саранске открылась «Мистерия зимних снов» заслуженного художника Мордовии Юрия Дырина.

Герои картин Юрия Дырина словно вышли из мультиков и сказок. С полотен на вас смотрят животные с по-человечески добрыми и мудрыми глазами, люди с необычными лицами. Яркие краски, переплетение линий, образов не оставят вас равнодушными. За каждым образом - целый мир, мир, в котором оживают сны, фантазии и, может быть, воспоминания.

На выставке, расположившейся в Выставочном зале музея Эрьзи на ул. Советской, царит атмосфера сказки. Работы этнофутуриста Юрия Дырина узнаваемы с первого взгляда по стилю. И в то же время у каждой работы мастера вы обязательно остановитесь, будете тщательно рассматривать детали и поражаться фантазии художника, уходить и возвращаться вновь. Вам, скорее всего, захочется догадаться, почему у сфинкса три зрачка на два глаза, или просто улыбнуться, глядя на «Мужика с индюком». Улыбка вообще станет вашим неизменным спутником на этой красочной выставке.

Рассматривая картины Юрия Дырина, ловишь себя на мысли, что удивлять - его признание. Даже открытие выставки прошло необычно, с показом модной коллекции, занявшей в конкурсе «Этно-Эрато» 2-е место!

По словам художника, название выставки - «Мистерия зимних снов» - связано с приближающимися новогодними праздниками.

- Впереди не только Новый год, но и Рождество, - говорит Юрий Дырин. - На выставке есть картина «Цветы зимних снов», изначально выставка планировалась именно под этим названием. Выставка ретроспективная, на ней представлены работы с 1992-го до 2018 года. Есть и графические работы, автопортрет, но это студенческие, ученические работы. Я нашел свой стиль - этнофутуристический, смешение эклектики, примитивизма, наива.

- Где Вы берете идеи для своих картин?

- Все идеи витают в воздухе, или, как говорят дети, из головы. Но, чтобы идеи попали в голову, надо много впитывать - ты читаешь, смотришь, что-то замечаешь, видишь. Все это пропускаешь через собственное мировоззрение, мироощущение… Результат вы видите.

- Некоторые работы выполнены не только красками, в них еще есть кусочки дерева…

- Да, это смешанный стиль. Понимаете, я тогда только искал свой стиль, переходил от одного к другому. Сейчас есть свобода творчества, никто не может запретить что угодно. В советское время был только один стиль - реализм, и тем, кто не вписывался в него, запрещалось выставлять свои работы. А сейчас в этом плане полная свобода - твори и экспериментируй.

Справка «ВС»: Юрий Александрович Дырин родился 25 августа 1967 года в с. Кочкурово Дубенского района Республики Мордовия. Окончил Саранское художественное училище и факультет национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева (отделение культурологии). С 2013-го - директор Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова. Член Союза художников России, участник региональных, всероссийских и международных выставок и фестивалей.