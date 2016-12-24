«Super мама года»

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» в третий раз состоялась ежегодная церемония вручения национальной премии «Super мамы года». Ее вручают талантливым женщинам, которые могут виртуозно совмещать выполнение своего материнского долга с успехами в спорте, бизнесе, культуре и других сферах.

По тонкому льду

Церемония награждения прошла в стиле легендарного мюзикла «Mamma Mia». Ведущими вечера стали Юлия Началова и Вячеслав Манучаров.

Пока собирались гости, мамы-номинантки открывали свои секреты воспитания детей.

- Я точно не буду устраивать скандал сыну, например, из-за какой-то непомытой тарелки или неубранной постели, - рассказала Анфиса Чехова (ее сыну Соломону в этом году исполнилось шесть лет). - Я очень хорошо помню, чего мне в детстве не хватало, - и стараюсь это дать моему сыну. Я наблюдаю за ним, смотрю, что ему интересно. Я не стараюсь нагрузить его занятиями. Главное - чтобы он усвоил важные человеческие правила и законы. Мой ребенок растет счастливым, и пока мне этого достаточно. Я считаю, что нет универсальных правил на все случаи жизни. Каждый ребенок уникален, и каждая мать с каждым ребенком проходит уникальный путь. Она идет вслепую по тонкому льду, потому что никто не знает, как правильно.

Мамы разные важны

Награды в этот вечер вручались в разных номинациях. Так, например, награду как лучшая «Спорт-мама» получила прославленная фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Татьяна Волосожар. Ее дочке Анжелике в январе исполнится два года. Спортсменка успешно совмещает материнство и работу: вместе с супругом Максимом Траньковым она выступает в ледовых шоу Ильи Авербуха.

«Шоу-мамой» года назвали Наталью Подольскую. И артистка тут же доказала, что не зря заслужила это звание: сразу после награждения выступила с ярким песенным номером. Ее сыну Артемию (которого певица, по ее собственному признанию, вымолила у Бога) в этом году исполнилось три года.

Лучшей «Fashion-мамой» стала Галина Юдашкина. Наследница модной империи в этом году, весной, родила второго сына, которого назвали Аркадием. Старшему же, Петру, сейчас два года. Галина успевает при этом работать вместе с отцом Валентином Юдашкиным над модными коллекциями.

ГлавНый титул

Главного титула - «Super мама года» - в этот вечер была удостоена Екатерина Стриженова. Актриса театра и кино ведет несколько программ на «Первом канале», занимается благотворительностью, является матерью двух дочерей, старшая из которых принесла ей в этом году «звание» бабушки.

- Мне кажется, что сегодня мир держится на женщинах, - сказала Екатерина после получения награды. - На их мудрости, терпении, на их любви. И пока мы любим - планета может спать спокойно!

Мама без награды

Без награды в этот вечер осталась телеведущая Дана Борисова. Но для нее это не главное. Главное, что она снова может быть вместе со своей 12-летней дочерью Полиной. Дана смогла преодолеть себя и свою зависимость. Напомним: полтора года назад стало известно, что Борисова пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Пока она проходила лечение в частной клинике, ее дочь по решению суда жила вместе со своим отцом. Но сейчас все изменилось. И награда за это у Даны точно будет!

- Я приложила максимум усилий, чтобы ситуация с моей дочкой стабилизировалась, - рассказала Дана. - Мне кажется, что мама должна обладать безграничным терпением. Я за этот год сделала практически невозможное: добилась того, что моя дочь Полина живет теперь со мной. Моя ситуация, конечно, была очень запущенной. И я так рада, что теперь мой самый родной и близкий человек - моя девочка - рядом со мной! Мы уже подали в суд, чтобы узаконить это. Будем ждать решения…

P.S. Вскоре стало известно, что суд вынес решение в пользу Даны. Было учтено желание самой девочки жить с мамой. Дана Борисова и ее бывший супруг Максим Аксенов подписали мировое соглашение и согласовали сумму алиментов, которые будут ежемесячно выплачиваться для воспитания девочки.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из архива организаторов