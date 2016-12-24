Мордовия-2018

«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года

Роди и получи

Год начался с обсуждения озвученной инициативы Президента России о введении денежных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и по достижении им полутора лет. Как заявил глава государства, претендовать на них смогут семьи, где появился первенец. Единственное условие: среднедушевой доход в них не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе во втором квартале года, предшествующего дате обращения за выплатой.

В Мордовии, скажем, родители или усыновители получили возможность ежемесячно получать по 8714 рублей. Уже в конце января необходимые средства в размере 85 миллионов 652,2 тысячи рублей поступили в республику. «На региональном уровне мы неизменно стремимся поддержать семьи с детьми, - заявил в этой связи Глава РМ Владимир Волков. - К примеру, у нас действуют программа материнского капитала, ориентированная на семьи с тремя и более детьми, механизм льготной ипотеки и другие методы стимулирования рождаемости. В то же время нет сомнений и в том, что поощрять нужно молодых людей, которые сразу после вступления в брак хотят иметь детей. Мы знаем, как трудно бывает решиться завести первого ребенка - порой даже труднее, нежели второго или третьего. Нужны ответственность, смелость и, конечно же, надежные финансовые основы. С данной точки зрения предложения Президента страны можно только приветствовать».

Сама молодежь, впрочем, обещаниям властей поверила явно не сразу. По данным регионального министерства социальной защиты, труда и занятости населения, за три квартала 2018 г. материальную помощь получили 764 семьи…

Выборы

Главным политически событием 2018-го стали, безусловно, мартовские выборы Президента РФ. В целом они прошли достаточно спокойно и организованно. По информации ЦИК России, явка по стране составила почти 68 процентов, в Мордовии - свыше 77,8%. Предпочтения наших избирателей тоже не поменялись. Они, как и прежде, активно поддержали Владимира Путина. За него в республике было отдано более 85,3 процента голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 7,1% голосов, либерал-демократ Владимир Жириновский - менее 4,4 процента. Остальным же претендентам не покорился даже скромный 1-процентный рубеж.

Комментируя полученные результаты, Глава РМ отметил, что предстоящее шестилетие во многом станет решающим с точки зрения реализации стоящих перед страной планов: «А они, возможно, даже более амбициозные, нежели те, что были обозначены в знаменитых майских (2012 г.) указах Президента. Ведь речь идет о качественном прорыве в экономике, социальной сфере, в повышении уровня жизни граждан».

А вот на сентябрьских дополнительных выборах в Государственное собрание Мордовии и Совет депутатов городского округа Саранск победа кандидатов от партии власти прошла при низкой активности избирателей. На выборах в республиканский парламент по Центральному одномандатному избирательному округу № 21 победу одержал директор агрохолдинга «Новотроицкий» Владимир Руженков. При явке в 22,4 (!) процента его поддержали 46,3% граждан. На довыборах в горсовет по Полежаевскому одномандатному избирательному округу № 2 удача сопутствовала директору МП «Детская пищевая станция» Сергею Кирееву - 42 процента голосов при явке в 18,65%!

Дело для настоящих чемпионов

В марте в ходе визита в республиканскую столицу заместителя Председателя Правительства России Виталия Мутко состоялась церемония официального открытия футбольно-легкоатлетического манежа на улице Победы. Комплекс, который впоследствии стал базой для национальной сборной Панамы, уже тогда был готов принять гостей. В их распоряжении находились гостиница с блоком питания, медико-восстановительный центр, три спортивных зала (в том числе для занятий фитнесом), футбольные поля, беговые дорожки и разминочные зоны.

Менее чем через месяц распахнул свои двери четырёхзвёздочный отель «Mercure» - первая в регионе гостиница под международным брендом. 115 его номеров различных категорий в дни чемпионата предназначались для размещения клиентских групп FIFA, команд и их представителей. Дизайн помещений разрабатывался в студии сестёр Сундуковых, которые активно применяли при оформлении интерьеров элементы национального орнамента. Также в отеле есть ресторан на 85 мест, бар, конференц-центр, велнес-центр с сауной, хаммамом, массажным кабинетом и тренажёрным залом.

Еще одной заметной новостройкой стал открытый в начале июня отель «Four Points by Sheraton» компании «Марриотт International». Здесь имеются 159 номеров, каждый из которых украшен произведениями абстрактного искусства, фитнес-центр, крытый бассейн, финская сауна, СПА-салон, летняя терраса с шезлонгами, пять конференц-залов. Располагает он и остальными легендарными привилегиями бренда, включая фирменные кровати «Four Points».

К числу объектов чемпионата можно также отнести новые жилые комплексы, прекрасные тренировочные площадки - на стадионе «Старт», в районе Ленинского парка и в Центре олимпийской подготовки.

Отдельного упоминания заслуживает транспортная составляющая чемпионата. Весьма основательно удалось обновить улично-дорожную сеть города. Появились новые транспортные развязки, дороги, путепроводы.

В аэропортовом комплексе построена взлётно-посадочная полоса длиной 2801 метр, способная принимать практически все типы воздушных судов. Помимо того, здесь оборудованы пассажирские терминалы, пункт пропуска через государственную границу РФ, стоянка для воздушных судов, установлена современная аэронавигационная система.

Проведена модернизация железнодорожных вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке. Построены крытые пешеходные переходы с лифтами, обновлены сети тепло-, водо- и электроснабжения, вентиляции и пожаротушения, системы охраны и сигнализации. Немалый объем работ выполнен на пассажирских платформах, в залах ожидания, билетных кассах. Завершающим аккордом стали досмотровые павильоны, оснащенные необходимой техникой, приборами видеофиксации и радиационного контроля.

Что же касается автовокзалов двух крупнейших городов республики, то они были оборудованы камерами видеонаблюдения, досмотровой техникой, системами управления доступом при выходе на перрон.

А еще мундиалю мы должны быть благодарны за то, что он помог решить множество пусть не самых главных, но оттого не менее острых и актуальных вопросов. Связанных, например, с открытием вытрезвителя (официально именуемого, правда, хостелом «Уют»), приюта для бродячих животных, подтопляемого моста через реку Инсар или пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе магазина «Находка».

Это просто праздник!

Вообще, 2018 год во многом стал знаковым для всей республики. В том смысле, что фактически поделил ее жизнь на две половины - до и после чемпионата. До неузнаваемости преобразился не только сам город. Другими стали люди.

Как Москва открылась миру во время проведения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, так и Саранск - с радостью, а порой и с изумлением - встречал гостей из разных уголков планеты. По улицам и площадям бродили толпы иностранцев, говорившие на всех мыслимых языках и наречиях, - американцы, англичане, шотландцы, немцы, китайцы, индусы, арабы, итальянцы, мексиканцы, аргентинцы, австралийцы, кенийцы... Не говоря уж о ставших почти родными вежливых и обходительных японцах, загадочных панамцах, экспрессивных португальцах, сдержанных датчанах, импульсивных тунисцах, колоритных иранцах, открытых, приветливых и добродушных перуанцах и колумбийцах.

Спортивный праздник действительно удался на славу. Причем участниками его стали все жители и гости города, вплоть до тех, кто никогда не питал страсти к футболу. Да и как, спрашивается, можно было не полюбить игру, подарившую такое количество положительных эмоций?! Тем более что программа включала в себя бесчисленное множество самых ярких мероприятий - от гастрономических фестивалей и партнерских акций до ежедневных концертов популярных исполнителей и музыкантов.

О высочайшем уровне подготовки и проведения матчей в унисон заявляли и все высокие гости города. «Видно, что это труд не одного дня и большого количества жителей региона», - подчеркнул президент FIFA Джанни Инфантино. «Меня приятно удивило, сколько талантливых людей родилось и выросло в Мордовии! Хочется, чтобы мои земляки ближе узнали вашу культуру, а жители России приобщились к искусству Японии», - сказала Её Императорское Высочество, принцесса Хисако Такамадо. «Я узнал много хорошего о вашей республике: как она развивается, что было сделано в рамках подготовки к чемпионату. Наши телевизионные каналы показывают сейчас только Саранск», - заметил премьер-министр Португалии Антониу Луиш Сантуш Кошта. «Результат феноменальный!» - восхитился министр спорта и по делам молодежи Исламской Республики Иран Масуд Солтанифар. «Да это совершенно другой город! - продолжила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. - И речь идет не о каких-то локальных улучшениях, но о качественно иной ступени в развитии и благоустройстве - новых дорогах, транспортных развязках, аэропортовом комплексе мирового уровня, о превосходном жилом массиве наконец, построенном так, что Европа отдыхает. Глава РМ, депутаты, все жители республики выполнили гигантский объем работы. Я поздравляю вас и восхищаюсь вашей целеустремленностью!».

Точки роста

Вскоре были объявлены некоторые итоги мундиаля. Стыковые матчи в Саранске посетили более 160 тысяч болельщиков. Из них 37% - граждане РФ и 63% - представители других государств. В столице Мордовии посещаемость матчей оказалась одной из самых высоких. По данному показателю лидерство удерживает матч Иран - Португалия с участием звезды мирового футбола Криштиану Роналду (почти 41,7 тыс. зрителей). Всего же город принял около 200 тысяч гостей. Самым мощным стал, понятно, 40-тысячный перуанский десант.

Стадион «Мордовия Арена» с честью выдержал проверку: ни одного нарекания по качеству газонного покрытия не получено ни от представителей ФИФА, ни от футболистов и тренеров команд.

В дни чемпионата аэропорт обслужил 439 рейсов, а это - 32 тысячи пассажиров. Еще 132 тысячи человек перевезено по железной дороге. 15 тысяч воспользовались междугородними автобусами.

«Подготовка к мундиалю положила начало новому этапу в истории республики, стала импульсом для развития всех сфер ее жизни, - сказал руководитель региона Владимир Волков. - Мы выполнили титанический объем работ. Мировая пресса не перестает восхищаться чистотой и красотой Саранска. Наши гости уезжали из города с хорошим настроением, отмечая, что он является очень гостеприимным, современным, комфортным и безопасным. И это - лучшая оценка наших стараний! Мы сумели доказать всему миру, что можем достойно провести мероприятия мирового масштаба. Поверив в себя, в свои силы, мы и сами стали другими!».

Как уверяют эксперты, по своему инфраструктурному развитию Саранск ныне на десятки лет опережает не только подобные, но даже более крупные города. Накопленный потенциал станет основой для дальнейшего прорывного развития республики. Скажем лишь, что суммарный потенциал запущенных в стране национальных проектов применительно к Мордовии и вовсе оценивается примерно в 136 миллиардов рублей. Для сравнения: пятилетний процесс подготовки к футбольному первенству планеты способствовал поступлению в регион денежных средств в объеме 31 миллиарда рублей.

Проезд по картам

К ЧМ-2018 на новую систему оплаты проезда перешел общественный транспорт мордовской столицы. В автобусах и троллейбусах в массовом порядке появились валидаторы, а попросту - устройства, позволяющие считывать информацию с электронных носителей. Новшество весьма неоднозначно было воспринято и кондукторами, и пассажирами. Причем если первые опасались, что проездные билеты по картам «Мир» банально не позволят им «прикарманивать» часть выручки, то вторые зачастую вообще не понимали, зачем нужно персонифицировать льготы, которыми пользуются те или иные категории граждан.

Согласно отчетам муниципальных транспортных предприятий, количество перевозимых ими льготников растет с каждым днем. При этом наиболее ушлым кондукторам, как правило, не составляет особого труда убедить пассажира проехать за 12-13 рублей несколько остановок без билета. Как и самим гражданам обычно легко удается оплачивать проезд чужой социальной картой, взятой «напрокат» у какого-нибудь знакомого льготника.

Пенсионный вопрос

16 июня федеральное Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы один из наиболее резонансных законопроектов последних десятилетий, предусматривающий реформирование пенсионной системы. По плану кабмина возраст выхода россиян на пенсию увеличивался до 65 лет для мужчин (в течение 2019-2028 годов) и до 63 лет для женщин (2019-2034 гг.). Несмотря на то, что большинство оппозиционных партий сразу же выразили несогласие с прозвучавшими предложениями, именно в таком варианте закон и был принят в первом чтении. Но по инициативе Президента России закон был смягчен тремя сотнями поправок. Главная среди них - постепенный рост возрастной «планки» для женщин не до 63, а до 60 лет. 27 сентября депутаты нижней палаты парламента рассмотрели документ в третьем чтении, после чего он был одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.

Региональные парламенты пытались, как могли, подсластить пилюлю, «увязывая» социальные преференции не со сроком назначения пенсии, а с возрастом - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Так, Мордовия изыскала возможности сохранить ЕДВ на транспортные расходы и приобретение социальной проездной карты, компенсации при оплате жилых помещений или потребляемых коммунальных ресурсов, а также иные льготы, предусмотренные для различных категорий населения.

Технологии прорыва

Позитивные тенденции развития ключевых отраслей сохранялись в республике на протяжении всего года. И этому в немалой степени способствовали вновь открываемые производства.

В феврале 2018-го о начале массового выпуска антибиотиков нового поколения объявил саранский «Биохимик». Причем речь шла о производстве лекарств по так называемому полному циклу - от штамма-продуцента до уже готового изделия, что означает фактически запуск целой системы, направленной на внедрение инновационных разработок. Параллельно завод сообщил о своих планах вывести на рынок еще несколько препаратов, а к 2020 году - освоить выпуск не менее двадцати как импортозамещающих, так и оригинальных лекарственных средств.

«Сегодня предприятие успешно реализует инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным стратегию лекарственной безопасности, импортозамещения и повышения экспортного потенциала России, - отметила прибывшая в Саранск министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. - Ныне уже 84% лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых, производится внутри страны. В дальнейших наших планах - довести этот показатель до 90 процентов».

Через два месяца на базе АУ «Технопарк-Мордовия» к работе приступили две новые инфраструктурные площадки - многофункциональный производственный центр химического производства «ЭлементПро» и лаборатория печатной гибридной электроники Технологической компании «Печатные технологии». На первой, как было заявлено, начнутся исследования новых химических материалов, и уже сейчас налажен выпуск 15 видов продукции. Вторая же площадка станет местом апробации инновационных решений в сфере промышленной печати.

В июне после долгого перерыва Мордовия возобновила производство мороженого. Первыми его вкусовые качества оценили болельщики и гости футбольного чемпионата. А в июле на агрофирме «Октябрьская» прошла церемония официального открытия нового цеха. Мощности его позволяют выпускать свыше десятка наименований сладкого лакомства. Производительность оборудования (в зависимости от вида продукции) составляет от 3 до 6 тысяч штук в час.

В ноябре вслед за лямбирским предприятием выпуск мороженого наладил агрохолдинг «Норов». Его молочная и кисломолочная продукция, колбасы и мясные деликатесы тоже пользуются в республике устойчивым спросом. По плану в 2019 году завод «Норовское молоко» сможет перерабатывать от 3650 до 5110 тонн сырья в смену, в дальнейшем - не менее 10 тысяч тонн. Уровень автоматизации здесь также высочайший, полностью исключающий непосредственный контакт персонала с продуктом.

Объективность оценки

Весь год чиновники от медицины старались убедить нас в том, что ситуация в отрасли продолжает неуклонно улучшаться. Тем не менее сразу несколько громких скандалов поневоле заставляют усомниться в объективности такой оценки.

В феврале настоящий шок у жителей республики вызвало известие о гибели 6-летнего ребенка, перенесшего операцию по удалению аденоидов в частной клинике. Мальчик скончался от отека мозга в Детской республиканской больнице, куда его доставила машина «скорой помощи». В декабре в той же платной клинике во время операции по удалению геморроя умер 50-летний мужчина. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

А в августе уже вся страна активно обсуждала драматическую историю, происшедшую в поликлинике Ковылкинской межрайонной больницы. Там 70-летней женщине со сломанной ногой пришлось на четвереньках спускаться с 3-го этажа на первый - лифт в медучреждении был сломан, а носилок или инвалидной коляски найти не удалось. При этом сами врачи наперебой обсуждали поведение дочери пациентки, которая, вместо того чтобы помочь матери, старательно фиксировала ее мучения. Стремительно разгоравшийся конфликт удалось погасить лишь Главе РМ Владимиру Волкову. Свою точку зрения он, правда, не озвучил, но призвал медперсонал более ответственно относиться к исполнению своих обязанностей. Помимо того, он распорядился заменить постоянно выходящий из строя лифт. Сейчас работы эти практически завершены.

Проект «Телеприемка»

По понятным причинам регион-13 едва ли мог пожаловаться на отсутствие внимания со стороны руководителей федеральных органов власти, СМИ и медийных персон.

В феврале в Саранск вновь нагрянула с проверкой программа «Ревизорро». На сей раз съемочная группа во главе с шоувумен Настасьей Самбурской побывала на репетиции ансамбля «Умарина», проинспектировала отель «Адмиралъ», гипермаркет «Лента», несколько кафе и ресторанов. Различных изъянов, как водится, удалось обнаружить с избытком. Единственную положительную оценку получило кафе «Самурай», где телевизионщики заказали суши.

Директора и управляющие заведений общепита впоследствии традиционно объяснили, что «сменщицу» Елены Летучей интересовали не столько качество их работы, сколько всевозможные «элементы скандальности». Ведущая то фурией носилась по подсобным помещениям, то придиралась по мелочам, а порой и устраивала провокации. После чего, само собой, следовали едва ли не постановочные разоблачения.

В отличие от коллег из «Пятницы!», сотрудники телеканала НТВ заранее предупредили республиканских чиновников о грядущем визите ведущего передачи «Поедим, поедим!» Джона Уоррена. Более того, предварительно уточнили все необходимые детали. И тут уж Мордовия не сплоховала, показав всему свету, как она умеет встречать гостей.

Саранские волонтеры приветствовали Уоррена флешмобом на площади Тысячелетия. Затем он поиграл в лапотьбол, спел с «Торамой» несколько песен, посетил третий тестовый матч на «Мордовия Арене». А позже - прогулялся по городу, заглянул в туристско-информационный центр, покатался на электромобиле и принял участие в кулинарном мастер-классе. На этом приключения «телетуриста» не завершились. Он оценил потенциал местных цветоводов, съездил в село Лесное Цибаево, изучил особенности национальной кухни, а также попробовал самостоятельно изготовить пача-бургер. Возможно, сюжет и получился несколько слащавым, но, положа руку на сердце, в день эфира - 16 июня - именно это нам и было нужно.