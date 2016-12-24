Какой будет прибавка к пенсии?

19 декабря в отделении Пенсионного фонда по РМ состоялась конференция, на которой руководитель ведомства рассказал журналистам о предварительных итогах уходящего года и о том, какие задачи стоят перед Пенсионным фондом в грядущем году.

«Все обязательства были выполнены»

«Все обязательства, возложенные государством на Пенсионный фонд, были выполнены. Пенсия и все социальные выплаты на протяжении всего года выплачивались своевременно и в полном размере», - заявил управляющий отделением Пенсионного фонда по РМ Владимир Василькин.

В 2018 году прошло несколько индексаций пенсий:

- с 1 января на 3,7% были проиндексированы страховые пенсии. По итогам январской индексации средний размер страховой пенсии в Мордовии составил 12 тысяч 297 рублей 90 копеек;

- с 1 февраля на 2,5% проиндексированы ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ) федеральным льготополучателям;

- с 1 апреля на 2,9% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные. Средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 231 рубль и составил 8 тысяч 202 рубля;

- с 1 августа произведено очередное ежегодное повышение размеров пенсий работающим пенсионерам с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем за 2017 год. В Мордовии корректировка пенсий коснулась 61 тысячи 300 жителей региона. Перерасчет у каждого работающего пенсионера сугубо индивидуален. Он зависит от даты выхода на пенсию, количества уплаченных страховых взносов и факта наличия или отсутствия работы по состоянию на июнь 2018 года.

Электронный сертификат на материнский капитал

В текущем году ряд существенных изменений был внесен в программу материнского (семейного) капитала. Был продлен срок действия программы материнского (семейного) капитала до конца 2021 года, снято ограничение 3-летнего возраста при направлении средств материнского капитала на содержание ребенка в детском саду. Также установлена возможность направления средств (или части средств) материнского капитала на оплату образовательных услуг. Еще одно нововведение - разрешено направлять средства материнского капитала на погашение кредита, который был оформлен на погашение ранее взятого кредита на жилищные цели. Кроме того, с 11 ноября 2018 года вдвое сокращен срок принятия решения о выдаче государственного сертификата - с 30 до 15 дней с даты приема заявления.

Владимир Василькин подчеркнул, что одной из важных президентских инициатив по поддержке демографической программы в этом году стало предоставление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала семьям с низким доходом. Право на такую выплату получили семьи, где начиная с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, который должен являться гражданином РФ. Также размер дохода на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Если брать Мордовию, то в случае если доход на одного члена семьи в 2018 году составляет 13602 рубля, эта семья имеет право обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. В случае положительного решения семья ежемесячно будет получать 8714 рублей.

Интерес владельцев сертификата к такому направлению использования средств материнского капитала уже есть, поскольку это неплохая поддержка семей с низким доходом. С начала года управлениями ПФР в РМ принято 255 заявлений на получение ежемесячной выплаты. На эти цели перечислено свыше 16 млн рублей.

Появилось еще одно новшество, связанное с программой материнского капитала. В настоящее время через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг можно не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронном виде. Если семья выбрала такой вариант получения сертификата, то прийти в ПФР ей понадобится только один раз - чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется. После положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Электронный сертификат на материнский капитал в Мордовии уже получили 11 семей.

Новый порядок

«Самая главная задача нашего ведомства в 2019 году - реализация внесенных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, - сообщил Владимир Василькин. - Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года. Закон коснется всех граждан России, которые должны были выйти на пенсию по старости с 1 января 2019 года и позже, то есть это женщины с 1964 года и моложе и мужчины с 1959 года и моложе».

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет - для мужчин и 60 лет - для женщин. Возраст выхода на пенсию увеличивается на 5 лет. Это повышение будет плавным, поскольку предусматривается длительный переходный период - с 2019 по 2028 год. Всего переходный период продлится 10 лет. После чего будут установлены уже окончательные значения - 60 и 65 лет.

Новым законом предусмотрены льготы для людей, имеющих длительный трудовой стаж. Так, если женщина имеет 37-летний страховой стаж, то она может выйти на пенсию на 2 года раньше. Мужчине уже понадобится 42 года стажа, чтобы также выйти на пенсию на 24 месяца раньше.

Особая льгота прописана для тех, кому первым придется испытать на себе изменения в законе, - людей, которые по нынешним нормам должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Они имеют право уйти на заслуженный отдых на полгода раньше, чем наступит пенсионный возраст по новым нормам.

Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме. Это означает, что льгота сохраняется, но срок выхода переносится на 5 лет после приобретения этого стажа. Проще говоря, требования к специальному стажу не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.

По новому закону право на досрочный выход на пенсию появилось у мам с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста (с учетом переходных положений - в 57 лет). Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше (с учетом переходных положений - в 56 лет). При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Ничего не изменится для женщин, имеющих 5 и более детей. Они, как и сегодня, будут выходить на пенсию в 50 лет.

Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию и для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда. Это, например, рабочие угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые малые списки.

Новый закон не коснется и тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например, инвалиды I группы по зрению, родители, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, и некоторые другие категории граждан. Пенсии по инвалидности сохранятся в полном объеме. Людям, потерявшим трудоспособность, эти пенсии (при установлении группы инвалидности) назначаются независимо от возраста.

Что касается социальной пенсии, то для тех граждан, которые не работали или не имеют полноценного стажа, социальная пенсия по старости будет назначена на 5 лет позже, чем всем остальным. То есть так же, как и сейчас, но в условиях повышения общеустановленного пенсионного возраста право на нее женщина получит только в 65 лет, а мужчина - в 70. При этом для социальных пенсий законом также предусматриваются переходные положения, которые устанавливают поэтапное повышение пенсионного возраста начиная с 1 января 2019 года.

Все предусмотренные законом изменения не коснутся тех, кто уже на пенсии. Новые меры направлены только на продление «периода трудоспособности» для будущих пенсионеров, которые должны достигнуть пенсионного возраста начиная с 2019 года. Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные выплаты (в соответствии с уже приобретенными правами и льготами) будут выплачиваться. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров. Повышение будет обеспечено за счет индексаций пенсий выше уровня инфляции.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в 2019 году произойдет 1 января. Увеличение коснется только страховых пенсий - они вырастут на 7,05%. Это в два раза выше уровня прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года. Выплаты с учетом индексации получат только неработающие пенсионеры.

Управляющий Отделением ПФР по РМ подчеркнул, что размер доплаты будет определяться индивидуально. Прибавку в 1000 рублей получат пенсионеры, у которых размер пенсии составляет не менее 14 тысяч 200 рублей. Если размер пенсии ниже, то и доплата с 1 января будет меньше.

В нашей республике средний размер страховой пенсии составляет 12 тысяч 335 рублей. Исходя из этого, страховая пенсия в регионе с 1 января 2019 года в среднем увеличится на 706 рублей. В Мордовии в январе пенсию с учетом индексации получат 186 тысяч 955 неработающих пенсионеров (79% от числа получателей страховых пенсий). По результатам индексации с 1 января 2019 года средний размер страховой пенсии в Мордовии составит 13 тысяч 41 рубль 78 копеек.

На сегодня ежемесячные расходы на выплату страховых пенсий составляют 2 млрд 951 млн рублей. После индексации будет 3 млрд 160 млн рублей (увеличение - 208 млн 100 тысяч рублей).

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2018 год. С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсии. Размер прибавки будет зависеть от уплаченных работодателем страховых взносов за 2018 год.

Выплаты пенсий с учетом индексации

Те пенсионеры, которые получают пенсию через банки (на счет банковской карты либо на счет по вкладу) и которым пенсия приходит с 1 по 7 число, получат пенсии в увеличенном размере (с учетом индексации) уже до нового года - в конце декабря. Таковых по республике 51 тысяча человек. Те, кто получает пенсию после 7 числа, получат ее по обычному (ранее установленному) графику доставки.

Что касается тех, кто получает выплату через почту, то пенсию с учетом индексации они получат в январе. Но поскольку в начале января много праздничных дней, то для Саранска и Рузаевки установлен следующий график доставки пенсии в новогодние дни:

г. Саранск:

3 января 2019 года пенсию принесут тем, кто получает ее 3 января;

4 января - за 4, 5 января;

6 января - за 6, 7 января;

с 8 января - по графику.

г. Рузаевка:

3 января 2019 года - за 3, 4 января;

5 января - за 5, 6, 7 января;

с 8 января - по графику.

В районах пенсия будет доставляться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Увеличение фиксированной выплаты за сельский стаж

Для пенсионеров, которые проработали 30 и более лет в сельском хозяйстве, с 1 января будет выплачиваться повышенный на 25% размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. На 25% увеличивается не весь размер пенсионных выплат, а только ее фиксированная часть.

С учетом индексации пенсий с 1 января на 7,05% фиксированная часть пенсии будет составлять 5 тысяч 334 рубля 19 копеек.

Если брать 25% прибавки от этой суммы, то фиксированная выплата к пенсии у сельского жителя (имеющего право на эту прибавку) вырастет на 1333 рубля 55 копеек. Это касается тех, кто получает пенсию по старости и инвалидности I и II групп. У тех, кто получает пенсию по инвалидности III группы, фиксированная выплата вырастет на 666 рублей 77 копеек.

Кто из сельчан имеет право на получение фиксированной выплаты к пенсии в увеличенном размере? Получить прибавку в 25% за работу в сельском хозяйстве могут только те пенсионеры, которым назначены выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности. Помимо этого, должны выполняться следующие обязательные условия. Пенсионеру необходимо иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве в должности, которая входит в установленный Правительством перечень работ, производств и профессий. В этот список вошли специальности и профессии по трем видам производств: растениеводство, животноводство и рыбоводство. Очень важно и то, что при подсчете стажа учитываться будут только периоды работы с официальным трудоустройством.

Пенсионер должен быть неработающим, то есть не осуществлять трудовую или иную деятельность, за которую в ПФР уплачиваются страховые взносы. Необходимо постоянно проживать в сельской местности. Если человек проживает не в селе или деревне, то прибавка не устанавливается. Если он переезжает на другое место жительства, которое не имеет статуса сельской местности, то прибавка к фиксированной выплате прекращается.

Как получить фиксированную выплату в увеличенном размере? Если в выплатном деле имеются все необходимые данные о наличии более 30 лет стажа в сельском хозяйстве и фактическом проживании пенсионера в сельской местности. Это значит, что обращаться в ПФР для получения надбавки не нужно - размер пенсии будет увеличен автоматически. Но в случае возникновения спорных вопросов (например, по профессии гражданина) Пенсионный фонд имеет право на продление срока принятия решения до сентября 2019 года. В случае если вопрос разрешается в пользу гражданина (то есть он имеет право на надбавку), то ее выплата производится за все месяцы, начиная с 1 января.

Если в ПФР отсутствуют документы, подтверждающие право на получение прибавки, то гражданин может в любое время предоставить дополнительные документы. При этом будет иметь значение дата предоставления этих документов. При обращении в течение следующего года (с 1 января по 31 декабря 2019 года) надбавка к пенсии за работу в сельской местности будет назначена с 1 января 2019 года, то есть выплаты пройдут со дня начала работы закона. Если необходимые документы будут предоставлены в 2020 году и позднее, то доплата будет назначена только со следующего месяца после даты обращения. Например, если пенсионер подаст документы в феврале 2020 года, то повышенная пенсия ему будет назначена только с 1 марта 2020 года. На сегодня в Мордовии право на увеличение фиксированной выплаты к пенсии имеют 11 тысяч 903 сельских пенсионера.

Социальная программа

«Пенсионный фонд России активно участвует в софинансировании социальных программ в регионах, - отметил Владимир Василькин. - Что касается Мордовии, то в рамках заключенного соглашения в этом году нашей республике была предоставлена субсидия в объеме чуть менее 77 миллионов рублей».

Эти средства были направлены на строительство объектов организаций социального обслуживания (строительство жилых корпусов № 2 и № 3 на 60 мест каждый Старотештелимского психоневрологического интерната); на ремонт объектов организаций социального обслуживания (ремонт помещений пищеблока в Саранском доме-интернате для престарелых и инвалидов); на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (285 пенсионеров).

«Хочу сказать, что ввод в эксплуатацию жилых корпусов Старотештелимского психоневрологического интерната в Ельниковском районе будет выполнен в этом году, - сообщил Управляющий ОПФР по РМ. - Завершение строительства новых жилых корпусов интерната позволит улучшить качество предоставления социальных услуг, создать условия проживания, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности, 180 гражданам пожилого возраста и инвалидам».

Осторожно, мошенники!

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мордовии предупреждает о мошенничестве с пенсионными накоплениями! Руководитель группы организации и учета процесса инвестирования ОПФР по РМ Светлана Белова рассказала о том, что на территории нашей республики возросла активность ряда сомнительных организаций, которые не всегда честным путем набирают себе базу клиентов, переводя пенсионные накопления граждан из ПФР в негосударственный пенсионный фонд или из одного НПФ в другой. Такие организации под тем или иным предлогом (например, рассказать о пенсионном законодательстве) собирают рабочие коллективы и предлагают присутствующим предоставить их СНИЛСы.

На самом деле на каждый из этих СНИЛСов можно оформить договор о переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, то есть произойдет смена страховщика. Чем это грозит? Во-первых, происходит нарушение прав человека, так как договор фиктивный, поскольку его оформление происходит по сути без ведома гражданина.

Во-вторых, при смене страховщика человек может потерять часть своих накопительных средств. Дело в том, что согласно нынешнему законодательству россияне только раз в пять лет могут без потерь сменить страховщика. А при досрочном переводе средства переводятся в меньшем размере в сравнении с тем, что учтено на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР либо на пенсионном накопительном счете в НПФ (когда происходит перевод из одного НПФ в другой).

Практика показывает, что большинство россиян меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию досрочно (менее чем через 5 лет) и теряют инвестиционный доход. По оценкам Центробанка РФ, за последние 3 года в результате досрочных переходов потери пенсионных накоплений составили более 80 млрд рублей.

В связи с этими обстоятельствами Светлана Белова отдельно подчеркнула - не следует сообщать свой СНИЛС посторонним лицам. Если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.

Чтобы защитить граждан от неправомерных переводов их накопительной пенсии, в июле 2018 года принят закон, согласно которому с 1 января 2019 года направить заявление в ПФР можно будет только двумя способами: лично подать заявление в клиентской службе ПФР; через интернет с использованием личной электронной подписи. Исключается возможность подачи заявлений через курьера, почту или МФЦ.

В завершение Светлана Белова еще раз обратила внимание, что сотрудники ПФР выезжают на предприятия только по предварительной договоренности и никогда не ходят по домам. Обслуживание граждан ведется в отделах или управлениях Пенсионного фонда и нигде более. В случае подписания каких-либо сомнительных документов необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или позвонить по номеру телефона, указанного на сайте отделения ПФР.

Елена БУДАНОВА, фото Юрия ГЛЕБОВА