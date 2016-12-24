Сергей Кириенко: «Условием выхода в финал "Лидеров России" будет реализация социального проекта»

В минувший понедельник были подведены итоги заочного этапа конкурса «Лидеры России». Данный конкурс - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Он стартовал 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.







На брифинге, посвящённом итогам заочного этапа, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что для выхода в финал конкурсанты должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект: "Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона", - сказал он на брифинге.









Сергей Кириенко подчеркнул, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать. "В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые им могут в этом помочь", - отметил он, уточнив, что речь идет об Ассоциации волонтерских центров, региональных общественных палатах и Фонде президентских грантов.









Сергей Кириенко пояснил, что это задание полуфинала проверяет "способность делать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирать, какая проблема наиболее важна", а также организаторские качества.- "Нужно будет организовать действие, связанное с вкладом в решение той проблемы, которую вы сами обозначили".









В полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300 самых достойных.







