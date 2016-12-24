Сергей Кириенко: «Условием выхода в финал "Лидеров России" будет реализация социального проекта»

Удушающая ревность
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
В минувший понедельник были подведены итоги заочного этапа конкурса «Лидеры России». Данный конкурс - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Он стартовал 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
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Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
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