Привязка дома к земельному участку позволит избежать споров с соседями

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Привязать объект капитального строительства к земле – значит определить его координаты на местности. С вопросом о том, как это сделать чаще всего обращаются те, у кого возникли проблемы с оформлением недвижимости, например, у собственников зданий, расположенных на неоформленной земле.
Собственник здания, сооружения имеет преимущественное право на покупку или аренду земельного участка. Подтвердить это право можно, осуществив привязку. Орган регистрации может внести изменения в свою базу только на основании представленных документов. За их подготовкой нужно обратиться к кадастровому инженеру. После подготовки межевого или технического плана, собственнику необходимо будет обратиться в офис МФЦ с заявлением об учете изменений объекта недвижимости, либо подать соответствующие документы через портал Росреестра (https://rosreestr.ru/).
Привязка строения к земельному участку позволяет собственнику быть уверенным, что границы дома не выходят за пределы собственного участка и избежать споров с соседями.
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
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