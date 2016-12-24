На сайте Росреестра можно рассчитать сумму налога на имущество

Злостных неплательщиков выселяют из квартир
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
Управление Росреестра информирует, на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) возможно рассчитать сумму для уплаты налога на имущество физических лиц. Для расчета налога на сайте Росреестра в разделе «Физическим лицам» в подразделе «Электронные сервисы» необходимо выбрать «Расчет налога на имущество физических лиц. Сервис ФНС России».
Для расчета налога сайт Росреестра в режиме реального времени перенаправляет пользователя на сайт Федеральной налоговой службы России, где необходимо заполнить определенную форму. Налоговый калькулятор предоставляется бесплатно.
На сайте можно получить и другую справочную информацию. Важным для желающих оформить права на недвижимость является электронный сервис «Жизненные ситуации», с помощью которого можно получить информацию о необходимых документах для регистрации прав на недвижимость.
После заполнения простой анкеты сформируется перечень документов, необходимых для государственной регистрации недвижимости.
Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
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