«Душа - она не обманывает,а голова всегда хочет перехитрить»

По традиции российский Дед Мороз, отправляясь в предновогоднее путешествие, всегда находит время на то, чтобы ответить на вопросы журналистов. На этот раз встреча прошла в легендарном для российских журналистов месте - в информационном агентстве ТАСС.

- Дедушка Мороз, у вас очень красивый наряд сегодня. Кто его сшил?

- Сегодня я приехал в шубе, которая называется «Лунное сияние». Это костюм исторический, он был сшит мастерицами специально для моего визита на зимнюю Олимпиаду. В нем я был на церемонии открытия моей резиденции в Олимпийском парке в Сочи. Приоткрою тайну: сегодня эту шубу я показываю известнейшим модельерам страны в одной из популярных передач, и программа эта выйдет в эфир в новогоднюю ночь.

- А мастерицы работают в вашей резиденции в Великом Устюге?

- Да, у меня там свой Дом моды. Он так и называется «Дом моды Деда Мороза». Там работают больше ста модельеров, закройщиков, золотошвеек, которые делают эти костюмы. Посмотрите на мои рукавицы. Они выполнены в редчайшей технике - вышивка декоративным шнурком по сетке. Это ручная работа. А шуба моя шилась больше двух месяцев. На ней - три тысячи страз! Так что мастера у меня великолепные.

- А какие желания вы не можете исполнить?

- В прошлом году, в июне, мы обсуждали с зимними сказочниками, волшебниками планеты, на большом съезде в Копенгагене один серьезный вопрос. Он такой: могут ли зимние волшебники дарить на Рождество и Новый год оружие? Например, игрушечные пистолеты? И пришли к выводу, что не можем. Я, правда, отстаивал другую точку зрения, полагая, что оружие может быть и спортивным - например, для стрельбы по тарелочкам. Но сказочные коллеги убедили меня в том, что и такое оружие дарить не стоит.

- Вы вот выполняете все просьбы. Может, пора вам стать депутатом?

- Предложение не новое. Два-три года назад я встречался с депутатами Госдумы, в том числе с Владимиром Вольфовичем Жириновским. И после общения он озвучил такую идею: «Пора Деда Мороза в Госдуму приглашать и с ним советоваться! Потому что умный оказался дед-то!». Но давайте каждый будет заниматься своим делом.

- А все-таки скажите: какой закон приняли бы, если бы стали депутатом?

- Мне кажется, все, что идет от головы, попахивает хитрецой. Я за то, чтобы все дела мы делали от сердца, от души. Душа - она не обманывает, а голова всегда хочет перехитрить. Я - за то, чтобы мои законы были от души, от сердца.

- Как относитесь к зимним свадьбам и что думаете по поводу гражданских браков, которых сейчас все больше?

- Любая свадьба для меня - это праздник. Именно в этой шубе я принимаю свадьбы у себя в вотчине. Приезжают молодожены, и я устраиваю для них серебряную сказку. Свадьба, зарождение семьи - это основа любого государства, в том числе и России. Есть семьи, есть свадьбы - значит, есть будущее у страны. А насчет того - зимняя, осенняя, весенняя, летняя… Я, конечно же, помню все традиции российского народа еще с дохристианских времен. Да, предпочитали свадьбы праздновать осенью, после сбора урожая. Но сейчас жизнь очень сильно изменилась. И отводить определенное время года для свадьбы не совсем разумно. Поэтому пусть будут и зимние свадьбы.

- А гражданские браки?

- Друзья мои, вот тут-то решайте сами! Для меня важно не то, что в законе прописано, а то, что в сердце. Если люди действительно любят друг друга, готовы друг за друга, что называется, и жить, и умереть - я буду этому искренне рад. Любовь - она не знает, есть эта бумажка или нет. Любовь либо есть - если она настоящая, либо ее нет. Тогда все остальное - от головы, от закона…

- В Новый год все желают счастья друг другу. А по-вашему, что такое счастье?

- Когда человек ощущает собственную нужность. И когда его понимают. Я мечтаю, чтобы все научились понимать друг друга.

- А кто вам дарит подарки? И какие особенно запомнились?

- Недавно один мальчик прислал мне баночку малинового варенья. Сам ягоды собрал, с бабушкой варенье приготовил, в баночку закатал и мне прислал. И письма, стихи, рисунки детей - это тоже подарки.

- Дедушка Мороз, какой ваш прогноз погоды на зиму и на Новый год?

- Я не синоптик, ошибаться не умею! Могу что сказать: Новый год будет точно! И я всегда стараюсь, чтобы в России был снег. Для взрослых, особенно для работников коммунальной службы, снег - это проблема… А для детишек - всегда радость. И я стараюсь подарить им эту радость. Жители Европы, кстати, с которыми я часто общаюсь, просят: «Дедушка Мороз, привези нам немножечко снега!». Недавно я услышал новость, что первая партия снега на снегоплавильный завод поступила из… Кремля. Это же прекрасный бренд - «снег из Кремля»! Его надо упаковывать в банки и продавать в Европу! Будут покупать, я вас уверяю! Вот вам бизнес-идея от меня на новый, 2019 год!

Записала Мария Донская