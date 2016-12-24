Новогоднее застолье от звезд

Новый год традиционно считается семейным праздником, который хочется встретить дома, с самыми близкими людьми. И на столах у многих в эту ночь, кроме шампанского и мандаринов, такие же традиционные оливье и селедка под шубой, холодцы и заливная рыба, свекла с орехами и чесноком, бутерброды из батона, вареного яйца, соленого огурчика и шпрот... Как замечательно сказал Михаил Ширвиндт: это то, без чего нельзя встречать Новый год! Накануне праздника российские знаменитости рассказали о своих застольных традициях и оригинальных рецептах кушаний, которые могут удивить и порадовать в эту сказочную ночь.

Плов с перепелками от Оксаны Федоровой

Для ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!» Оксаны Федоровой Новый год - это классический семейный праздник. И он начинается для нее с новогодних елок, куда она водит детей в декабре.

- Детям очень нравится вся эта предпраздничная суета. Потом вместе украшаем дом, наряжаем елку... Вечером садимся за праздничный стол, слушаем бой курантов и речь президента. И, конечно, к нам приходит Дед Мороз! А после его ухода дети находят под елкой подарки. Где-то в час ночи у нас - традиционная прогулка со снежками и снеговиками, после которой мы идем спать.

- Оксана, какие блюда вы готовите для праздничного стола?

- На Новый год мы обязательно готовим индейку, ну и куда уж без традиционного салата оливье?! А еще мы любим салат с морепродуктами... Под настроение можем пожарить шашлыки. Но наше коронное семейное блюдо - это плов с перепелкой, который готовится в котле на открытом воздухе. Тем более что перепелки сейчас не намного дороже обычных кур, и в принципе их вполне можно заменить цыплятами.

- Поделитесь рецептом!

- Охотно! В котле разогреваем растительное масло, кладем туда перепелок и обжариваем на сильном огне до румяной корочки. Добавляем лук и морковь. Когда лук золотится, а морковь станет более мягкой - выкладываем в котел рис, в него вдавливаем несколько головок чеснока и заливаем все горячей водой - так, чтобы она закрывала рис на два пальца. Ждем, когда рис пропитается соком, а вода выкипит. И ваш праздничный плов с перепелками готов!

Новая жизнь селедки под шубой от Елены Николаевой

У ведущей «Утра России» Елены Николаевой новогоднее настроение наступает уже в конце ноября - когда телеканалы начинают записывать новогодние передачи.

- Везде - хлопушки, шампанское, елки, поэтому именно с этих телевизионных концертов для меня стартуют праздничные дни. И хотя длятся они больше месяца - мне все равно мало! В самой редакции программы «Утро России» ритм настолько стремительный, что редко бывает время на длинные «вдумчивые» празднования. Обычно это выглядит так: наши крутые кулинары - кстати, все мужчины - приносят свои легендарные салаты. Мы выходим в эфир, поднимаем бокалы, говорим друг другу все лучшие слова и обещаем любить друг друга в Новом году еще сильнее!

- Что значит для вас Новый год?

- Новый год для меня - зимний, снежный, но очень теплый семейный праздник, когда вокруг меня - любимые люди, с которыми можно поговорить и пошутить. Моя новогодняя ночь проходит - как, наверное, и у многих - с тостами, подарками и радостным предвкушением грандиозных выходных дней впереди. Люблю, когда в доме пахнет мандаринами и елкой. Люблю ходить за покупками, раскладывать под елкой подарки... А еще - миллион раз со всеми созвониться! (Смеется.)

- У вас есть какие-то новогодние традиции?

- Обычно перед Новым годом я стараюсь завершить все важные дела. Обязательно кому-то помочь. А 31 декабря всегда анализирую и благодарю прошедший год, а также людей, которые были рядом. Строю громадье планов - и отдаюсь предновогоднему волнению, ожиданию чего-то необъятного, что накатывает и обещает: все хорошо, а будет еще лучше! Перед новогодней ночью энергия у меня просто зашкаливает! Только представьте, сколько народа загадывает желание в одно и то же время - ровно в полночь! Загадывают, будучи совершенно уверенными, что они сбудутся. И волшебство происходит! В этом году я тоже обязательно загадаю желание, и не одно! Напишу свои мечты мелким шрифтом на полоске бумаги и под бой курантов превращу в пепел над бокалом с шампанским. Первый бокал в Новом году всегда с дымком! Еще один мой секрет - в первые мгновения нового года надо съесть ложку икры - символа достатка, ведь Новый год - время символов!

- А что вы готовите для домашнего новогоднего стола?

- Хотя я готовлю хорошо, на моем домашнем столе еды совсем немного. Я бы это назвала «лаконичным эстетством сервировки»: фрукты, закуски, икра, основное блюдо. И много шампанского!

- А как же традиционные блюда? Их пора не прошла?

- Нисколько! Что бы мы ни выдумывали, близкие все равно затребуют оливье и селедку под шубой. Остается только экспериментировать с подачей и ингредиентами.

- И как же?

- Попробуйте сделать традиционный оливье с креветками и перепелиными яйцами и под соусом «Цезарь». Опять же, можно интересно и салат подать - например, сельдь под шубой разместить на тосте из черного хлеба. «Тартар» сделать в нарезке. А еще удивить гостей можно северной рыбой и предложить строганину. Рыба должна быть замороженной от момента ее вылова и до подачи к столу.

Освежающая закуска от Ширвиндта

То, что Новый год - это все-таки традиционный семейный праздник с традиционными закусками, подтвердил еще один известный человек - блогер и ресторатор Михаил Ширвиндт.

- В последнее время Новый год я встречаю с семьей Сережи Урсуляка (известный российский кинорежиссер - прим. авт.). У нас уже сложилась небольшая устоявшаяся компания, в основном семейная и дружеская. А вот первого января у нас - «доедалки» с родителями. Потому что это тот случай, когда мой папа (худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт - прим. авт.) более социально активен, чем я. Он много тусуется, все время куда-то ходит, его постоянно зовут в гости. Поэтому так повелось, что первого января семья старается воссоединиться.

- Как празднуете сам Новый год? С телевизором?

- Телевизор ведь - источник боя курантов! Поэтому он включается именно в этот момент, и ни секундой раньше! И потом, как правило, он остается, но без звука, потому что там постоянно показывают кого-то из присутствующих за столом.

- А что у вас на столе?

- А на нем - все традиционное: шампанское, куры, селедка под шубой, которую потрясающе делает мама Сережи Урсуляка Эмилия Сергеевна. Новый год - это самое традиционное, что у нас осталось! И вот я очень поддерживаю праздник в том виде, в котором он и должен, на мой взгляд, существовать.

- А веру в Деда Мороза тоже поддерживаете?

- Я сам иногда наряжаюсь Дедом Морозом, чтобы попугать внуков и внучек Урсуляка, коих у него немерено! Но вы знаете, я что-то все меньше и меньше верю в Деда Мороза. Еще кое-какие надежды у меня остаются, но уже есть подозрение, что это какой-то ряженый «перец».

- Михаил, а вы любите дарить и получать подарки?

- О, это дикая проблема: когда приходишь в гости, а там 15 человек, и все всем дарят подарки! Это какой-то кошмар! Сами знаете, что это такое: трепетно хранить подарки целый год, чтобы потом подарить их заново тем же, кто тебе подарил в прошлом году!

- Какие подарки вы помните из детства?

- Когда я был маленький, подарки носили утилитарный характер. Это сейчас можно дарить всякие пустячки, от чего люди получают радость. А тогда надо было дарить майку, носки, в идеале - джинсы. Если сейчас получить рубашку - ну, рубашка и рубашка, это уже не та радость, не «дедморозово» это дело!

- Михаил, какое блюдо вы бы посоветовали читателям приготовить на Новый год?

- Новый год - это всегда удар по несчастной печени. Не говоря об алкоголе - это майонез, оливье, шпроты и прочие кошмарные блюда, без которых, конечно, нельзя отмечать Новый год, иначе он будет плохим! Но это издержки. Так вот, у меня есть закуска, рецепт которой я привез из Италии. Она сочетает в себе и вредное, и полезное, но суммарно польза побеждает. Берется корень сельдерея, нарезается тонкими лепестками на слайсере или с помощью обычной чистилки для картошки. Тарелку сбрызгиваю оливковым маслом и лимоном, посыпаю солью и перцем. Затем всю тарелку выстилаю сельдереем. Сверху кладу - в идеале - какой-нибудь прошутто или хамон, тонко и прозрачно нарезанные. Но так как такие слова произносить опасно - так же, как и сало, - подойдет любое вяленое или копченое мясо - например, грудинка. Его мы так же нарезаем тончайшими лепестками и кладем сверху. Все это украшаем нарезанной инжириной или хурмой. Сверху еще раз перчим - и получается очень неожиданный вкус! И главное, что сельдерей - это такой продукт, что, когда ты его ешь, тратишь больше энергии, чем получаешь от него, так что поправиться не грозит.

- И как называется такое интересное блюдо?

- Эээ, ну... Пусть это называется «Освежающая закуска от Ширвиндта»! Кстати, забыл сказать: эта закуска очень хороша с в меру охлажденной граппой (крепкий итальянский алкогольный напиток - прим. авт.).

Обновленный оливье от Александра Бельковича

Ведущий передачи «ПроСТО кухня» на канале СТС Александр Белькович рассказал, что на его новогоднем столе всегда найдется место традиционным салатам, но только готовит он по-своему.

- Я не представляю Новый год без салатов, - рассказывает Александр. - Но я стараюсь их делать не жирными, а легкими и полезными. Для оливье сам делаю майонез с оливковым маслом. Добавляю туда еще мандариновый или апельсиновый сок, чтобы салат был легче. Консервированный горошек мы заменяем на свежий стручковый либо иногда добавляем замороженный, из пакета - его предварительно размораживаем. Добавляем остальные овощи, традиционные для оливье, и варим в кастрюле. Или запекаем в духовке в фольге - и тогда в них остаются естественный вкус и цвет. Потом все чистим, режем, как обычно. Обязательно уменьшаем майонез! Для селедки под шубой действует то же правило: меньше майонеза. А селедка должна быть обязательно слабосоленой и очень качественной!

- А что готовите, кроме традиционных блюд?

- Мне нравятся легкие листовые салаты, один из моих любимых - с морепродуктами. Можно купить листья салата, помидоры черри, добавить туда авокадо, пожарить каких-нибудь креветочек, сделать заправку на основе сока лимона с оливковым маслом. Также можно приготовить салат из печеных овощей с сыром фета. Еще на новогодний стол хорошо поставить мясную нарезку из сыровяленой дичи, сыровяленой колбасы с какой-нибудь необычной приправой. У меня обязательно будут на столе слайсы из слабосоленого лосося. Ну и самое главное: на новогоднем столе у меня непременно есть птица. Курица - это самый простой, доступный и дешевый вариант. Ее можно запечь с яблоками, булгуром и овощами. Очень важно, чтобы гарнир был нежирным и кисло-сладким. В Новый год все должно быть яркое, вкусное! С десертом я рекомендую не заморачиваться, потому что еды и горячительного и так много. Лучше положить на стол фрукты - виноград, например. И, конечно, вкусные и пахучие мандарины!