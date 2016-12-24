Как правильно встречать Новый 2019 год Свиньи

Желтая свинка - символ наступающего года. Важно ее встретить по всем правилам и в подходящем наряде. Только тогда она посулит удачу, финансовое благополучие и большую любовь.

В чем встречаем Новый год?

Идет год земляной Свиньи. Поэтому в одежде должны преобладать желтые, песочные, коричневые, черные оттенки. Можно выбрать для наряда лиловый, оранжевый, серебряный и пыльно-розовый цвета. Самый же трендовый желтый оттенок зимы - «пряная горчица». Это насыщенный, харизматичный цвет. Отличная альтернатива желтому - золотой.

Еще один оттенок, который понравится свинье, - пепельно-серый. Это цвет стабильности, домашнего очага. Можно выбрать наряд из металлизированной ткани, декорированный люрексом, пайетками или кристаллами нужного цвета.

Что касается материалов, нужно выбирать натуральные ткани. Синтетику обходим стороной. Прекрасным решением для наряда станут струящийся шелк, благородный бархат, дышащий хлопок. Свинья - домашнее животное, любит уют. Можно ее встретить в вязаном платье или костюме, накинуть на плечи палантин или шаль. Важно, чтобы одежда была комфортной. Никаких джинсов, шорт. Обязательно приобретаем обновку. Свинья не любит замысловатых и пафосных моделей. Отдаем предпочтение дорогой простоте.

Встречать Новый год нужно в обуви, комнатные тапочки не подойдут. Выбираем туфли на небольшом каблучке или балетки. Оттенки нейтральные, но можно обуться в серебряные или золотистые «копытца». Хозяйка года оценит этот жест.

Украшения и аксессуары

Свинья - символ финансового благополучия. Это животное олицетворяет и притягивает деньги, недаром является главной героиней копилок. Долой китайскую бижутерию, искусственные камни и дешевые металлы. Золото - лучший выбор для новогодней ночи. Можно надеть все, что есть, и не бояться походить на праздничную елку. Свинья оценит этот поступок.

Помимо украшений важно не забывать про аксессуары. Часы с золотой отделкой, маленькие сумочки, шарфы дополнят праздничный наряд. Они могут сочетаться с одеждой либо выделяться. Чтобы ублажить хозяйку года, можно надеть ободок с ушками, приколоть к платью брошку с пятачком или забавной поросячьей мордашкой.

Что приготовить на Новый год

Свинка любит плотно и вкусно покушать. Поэтому стол в новогоднюю ночь должен ломиться от еды. Обязательно выбираем желтые продукты: картофель, болгарский перец, цитрусы, яблоки, бананы. Для горячих блюд используем птицу и мясо, но не свинину. Хозяйку года есть нельзя. Она не прочь отведать грибочки. Можно нафаршировать шампиньоны.

Какие блюда приготовить к празднику? Холодец, заливное. Используем птицу, говядину, баранину, рыбу. Так как свиные ножки противопоказаны, для застывания можно взять желатин. Мясо на горячее. Можно потушить говядину в вине, приготовить баранину с овощами, курицу или утку с яблоками. Отличным решением станут шашлык, крылышки гриль.

Рыба. Ее можно приготовить на горячее или использовать для закусок. Свинка будет рада соленой, копченой сельди, лососю, скумбрии.

Салаты. Здесь можно проявить свою фантазию и выбрать любые рецепты. Лишь бы в них не встречалась свинина, шпик. Оформляем в желтом цвете: посыпаем желтками, сыром.

Для гарнира идеально по цвету и тематике подходит картофель. Необязательно делать классическое пюре. Интереснее смотрятся ломтики картофеля по-деревенски, запеченные гнезда, картофельные «гармошки» с начинкой. Что нельзя есть в год свиньи: колбасные изделия; полуфабрикаты; фастфуд; чипсы.

Большое внимание уделяем декору блюд. Лучше оформить стол в новогодней тематике: сделать поросят из вареных яиц, моркови, нарисовать из подкрашенного майонеза желуди, выложить пятачки из кукурузы и зеленого горошка. Главное украшение стола - горшочек с зерном, варить его необязательно. Хозяйка все равно будет рада!

Напитки и десерты для праздничного стола

Желтая земляная свинья любит фрукты и ягоды. Долой фанту, кока-колу и прочие лимонады. Отдаем предпочтение натуральным сокам, морсам, компотам. Можно приготовить всевозможные коктейли, смузи, холодные и горячие чаи. При выборе алкоголя также проверяем состав. Что поставить на стол помимо шампанского: белое вино, коньяк, пиво.

Сладости - последний штрих праздничного стола. Идеальный десерт - пирожное картошка. Можно ее сделать королевской: добавить обжаренные орехи, цукаты или спрятать внутри сладкий сюрприз. Можно приготовить торт, оформить его в виде пятачка. Дети обрадуются десерту в виде популярного мультяшного героя - свинки Пеппы.

Что дарить на Новый год

Свинка - своенравное животное. Она любит роскошь и подарки, но далеко не все. Есть предметы, которые нельзя преподносить в новогоднюю ночь. Тотемное животное посчитает их оскорблением. Что нельзя дарить: мыло, шампуни и прочие банные принадлежности; дезодоранты и духи (свинья им точно не обрадуется); расчески, гребешки; одежду, головные уборы, перчатки. Да, это именно те приятные нужности, которые обычно преподносят друзья в праздник. В этом году придется включить фантазию, отступить от шаблонов.

Практичные и необычные идеи для подарка: копилка в виде хрюшки. Сувенир посулит новой хозяйке достаток в будущем году. Важно не забыть про монетку!

Посуда. Глиняные горшки, деревянные ложки, оригинальные подставки для салфеток, вазы для фруктов. Важное условие - натуральный материал, проходим мимо пластика.

Дарим эмоции. Билеты в кино, театр, цирк, на карусели или в музей, на выставку, концерт. В начале января в каждом городе проходят различные мероприятия, есть что посетить.

Профессиональный уход. Если шампунь с мылом в этом году лучше не дарить, то сертификаты в салон красоты, спа-центр, на массаж станут приятным и нужным презентом.

Фотоальбомы и рамки. Практичный подарок. Если со статуэтками можно не угадать, то в рамку получатель может вставить любую картинку или фото по своему желанию.

Если ничего интересного в голову не приходит или нет времени на поиски подходящей вещи, то покупаем алкоголь и еду. Свинка будет рада корзине фруктов, баночке икры, красной рыбке или другим деликатесам. Она любит покушать и выпить, как и все мы, подарок точно не пропадет.

Оригинальность приветствуется! Торт в виде пятачка или поросячьей мордочки, оригинальная открытка или связанная своими руками игрушка, подушка. На что обратить внимание: скрапбукинг; полимерную глину; роспись по разным материалам.

Отличная идея для подарка - наборы для творчества. Алмазная вышивка, картины по номерам, тематические пазлы, раскраски-антистресс можно преподнести абсолютно любому человеку независимо от возраста и пола. С наступающим Новым годом!