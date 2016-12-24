Банк «Возрождение»: планы, перспективы и приятные новости для клиентов

В апреле текущего года одной из старейших и надежных кредитно-финансовых организаций страны - банку «Возрождение» - исполнилось 27 лет. А буквально на днях юбилей в четверть века отметил и его Саранский филиал. О текущей деятельности учреждения, новых перспективах в связи с его интеграцией в группу ВТБ, внедрении новых продуктов, сервисов и технологий рассказал управляющий Саранским филиалом банка Сергей Сизов.

- Сергей Александрович, «Возрождение» позиционирует себя как персональный банк для корпоративных и частных клиентов. Но что именно отличает его от других финансовых организаций?

- С первых дней своего основания наш банк придерживался консервативной политики управления рисками, принципов уважения ко всем партнерам и клиентам, что, замечу, во многом и позволило ему пережить финансово-экономические кризисы разных лет. Доброжелательные, человеческие отношения мы ценим не меньше деловых, предлагая юридическим и физическим лицам полный набор услуг - от кредитных программ и депозитов до расчетных и валютно-обменных операций.

Недавно банк вошел в ТОП-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования в октябре и в ТОП-10 рейтинга эмитентов карт «Мир». Кроме того, недавно решением Центробанка он был включен в перечень кредитных организаций с правом размещения государственных средств. Иными словами - допущен к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов госкомпаний и корпорации.

Разумеется, я перечислил далеко не все наши отличительные особенности. Их достаточно много. И каждая по-своему интересна.

- Несколько месяцев назад банк сменил акционеров. Какие изменения в этой связи произошли в его работе? Чего следует ожидать клиентам?

- Действительно, минувшим летом было принято принципиальное решение о вхождении банка «Возрождение» в финансовую группу ВТБ. Уже осенью после получения всех необходимых согласований со стороны ЦБ и в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ банк ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Теперь, опираясь на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ, мы сможем еще активнее повышать качество своих услуг и предлагать рынку новые сервисы.

- Можно ли говорить сейчас о каких-то конкретных результатах слияния?

- С позиции бизнеса к числу неоспоримых плюсов интеграции стоит отнести единодушное повышение рейтингов кредитоспособности банка «Возрождение». В положительной динамике его развития уверены аналитики и российских, и международных рейтинговых агентств. Это означает, что курс был выбран верно.

- Что нового предлагает «Возрождение» частным клиентам?

- В преддверии новогодних и рождественских праздников их ожидает приятный сюрприз - специальный вклад «Новогодние традиции» с повышенными процентными ставками. Так, если договор заключен на 181 день, ставка составит 7 процентов годовых (с учётом капитализации 7,10%), а на 367 дней - 7,4% (с учётом капитализации 7,66%). Минимальный взнос составляет 50 тысяч рублей, при этом проценты выплачиваются ежемесячно. Предусмотрены также автоматическая пролонгация, капитализация или зачисление на иной счет в банке.

Подчеркну, что в целом у нас достаточно широкая продуктовая линейка по вкладам. Поэтому для того, чтобы сделать оптимальный выбор, для начала лучше проконсультироваться с нашими специалистами. Они проанализируют ваши финансовые возможности и индивидуальные пожелания и ответят на все интересующие вопросы.

Несомненно, порадует наших клиентов и обилие кредитных предложений. Один из самых популярных сегодня продуктов - кредит на любые цели, без всякого залога и поручительств «Для полного счастья» со ставкой от 10,8% и с удобным сроком погашения до 7 лет. А на днях держателям карт Master Card нашего банка стал доступен ApplePay - лёгкий, безопасный и личный платёжный инструмент. Этот сервис бесконтактных платежей позволяет выполнять платежные операции в несколько касаний с устройств AppleWatch, iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей.

- Кстати, а как обстоят сейчас дела на рынке ипотечного кредитования? Какие тенденции здесь преобладают? Насколько сильно изменились ставки?

- В целом в этом году можно говорить о всплеске ипотечной активности, обусловленном целым рядом факторов. К ним относится, во-первых, улучшение и некоторое смягчение условий жилищного кредитования, а во-вторых - происходившее в течение года снижение ставок. Скажем, в нашем банке ипотечный кредит можно получить по ставке от 9,2% годовых. И это - одно из самых выгодных предложений на рынке.

С другой стороны, не менее очевидно, что такая ситуация не будет длиться вечно. Эксперты все чаще говорят о грядущем подорожании займов, вызванном объективными экономическими факторами. А потому советуют, как говорится, не откладывать дело в долгий ящик и как можно быстрее приступить к реализации своих жилищных планов.

- Не секрет, что многие люди, в особенности молодые и современные, при выборе банка обычно интересуются именно наличием и доступностью так называемого удаленного обслуживания. Такие понятия, как «банк в кармане» или «бизнес в смартфоне», уже давно и прочно вошли в обиход. А насколько успешно развито данное направление в «Возрождении»?

- Чтобы оценить востребованность таких сервисов, достаточно упомянуть о том, что более половины наших клиентов пользуются услугами дистанционно, не посещая отделение банка. Благо выбор каналов обширен - банкоматы, интернет-, мобильный банкинг и так далее, вплоть до обычной телефонной связи. Дистанционно можно отправлять платежи, осуществлять переводы, формировать выписки, заказывать справки и наличные денежные средства, открывать вклады и накопительные счета, получать информацию о статусах платежей. Позаботились мы и о клиентах, регулярно совершающих одни и те же операции. Создав шаблон, в следующий раз уже не придется заполнять реквизиты повторно. Вся информация сохранится в системе.

Более того, наши сервисы постоянно совершенствуются, создаются современные универсальные продукты, учитывающие потребности как физических, так и юридических лиц.

- До наступления Нового года остаются считаные дни. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Конечно же, здоровья, успехов, хорошего настроения и финансовой стабильности. Мы всегда радуемся успехам клиентов и партнеров и верим, что наши совместные усилия принесут плоды. Мы дорожим репутацией банка, на который можно положиться и в хорошие, и в трудные времена. Неизменными останутся и наши принципы: «Отзывчивость, надежность и человечность».