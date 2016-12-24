Подарить долю в квартире можно без согласия членов семьи

Социум

Участник  долевой  собственности  вправе  по  своему  усмотрению  продать,  подарить,  завещать,  отдать  в залог  свою  долю  либо  распорядиться  ею  иным  образом  с  соблюдением  при  ее  возмездном  отчуждении правил о преимущественной покупке. 

В случае продажи доли в праве постороннему лицу (не являющему сособственником) остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. 

Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае, если  все  остальные  участники  долевой  собственности  в  письменной  форме  откажутся  от  реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков. 

При  этом  при  продаже  доли  с  нарушением  преимущественного  права  покупки  любой  другой  участник долевой  собственности  имеет  право  в  течение  трех  месяцев требовать в  судебном  порядке  перевода  на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации).  Поскольку  дарение  является  безвозмездной  сделкой,  то  при  дарении  доли  в  праве  остальные  участники преимущественного права на нее не  имеют и п.  3 ст. 250 Гражданского  кодекса  Российской Федерации в данном случае не применяется.

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