Кадастровая палата разъясняет гражданам особенности взаимодействия с кадастровыми инженерами

Социум

Кадастровый инженер — самостоятельный участник земельно-имущественных отношений, чаще всего работающий в кадастровой компании. Каждый кадастровый инженер должен иметь действующий квалификационный аттестат и являться членом любой из существующих саморегулируемых организаций. 

Поэтому найти кадастрового инженера можно в интернете или с помощью рекомендаций знакомых. Однако, при этом важно его «проверить» на сайте Росреестра — rosreestr.ru. Специальный сервис «Реестр кадастровых инженеров» позволяет по фамилии, имени и отчеству изучить «историю» кадастрового инженера: количество выполненных им работ и принятых решений об отказе, а также номер квалификационного аттестата и наименование СРО. 

Многие собственники земли при согласовании границ сталкиваются с тем, что кадастровый инженер, нанятый проводить межевание, отказывается искать владельцев прилегающих участков и согласовывать с ними границы. Граждане вынуждены самостоятельно ходить к соседям и просить их подписать акт согласования. Это противоречит сегодняшнему законодательству. В соответствии с федеральным законом № 221-ФЗ в компетенцию кадастрового инженера входит не только определение координат характерных точек границ земельного участка, но и согласование их местоположения. 

 Прежде чем оплачивать межевание или вносить предоплату, необходимо обязательно заключить с кадастровым инженером договор подряда и внимательно его изучить. Обязательными приложениями к договору являются смета, утвержденная заказчиком, и задание на выполнение работ. 

Работу кадастровых инженеров контролирует то СРО, членом которой он является. Таким образом, все замечания к его работе необходимо направлять в СРО.

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