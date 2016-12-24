«Нужны конкретные результаты на каждой территории»

Глава Мордовии призвал районных чиновников не дистанцироваться от нужд людей

Вопросам развития муниципальных образований было посвящено прошедшее на минувшей неделе семинар-совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти и главами районов республики.

Как отметил в своем вступительном слове Глава Мордовии, предварительные итоги свидетельствуют о сохранении положительной динамики во всех основных отраслях экономики. Тем не менее перспективные планы на 2019-й и последующие годы требуют основательного подхода. Руководитель региона призвал обратить особое внимание на выполнение «майского» указа Президента страны, обозначив при этом ряд ключевых направлений и системных задач. «Успех национальных проектов в значительной степени будет зависеть от эффективной работы на местах, - подчеркнул он. - Нам нужны конкретные результаты не на уровне отдельных учреждений, но на каждой территории, где живут люди, - в городах ли, селах, посёлках или деревнях. Граждане должны видеть, что ситуация меняется к лучшему, чувствовать позитивные перемены в реальности, а не узнавать о них из каких-то отчётов».

Потому районам необходимо определить своё место в программах развития, продумать, на какие объемы федеральной и республиканской поддержки они могут претендовать. И уже на основании этого выстраивать бюджетную политику.

«Сейчас завершается разработка паспортов региональных проектов, по ним уточняются целевые показатели и размеры финансирования, - сообщил Владимир Волков. - В рамках проектной работы определен четкий набор приоритетов. По федеральным проектам мы подали заявки на строительство только тех объектов, от которых есть реальная отдача и где просчитаны затраты, связанные с дальнейшим содержанием. Речь идет, в первую очередь, о жилых микрорайонах, школах, детских садах, ФАПах, больницах, домах культуры и других новостройках, обозначенных в наказах и обращениях граждан».

К числу приоритетов также следует отнести возведение дорог, обновление коммунальной инфраструктуры, ликвидацию аварийного жилфонда, переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Также нужно улучшать инвестиционную привлекательность муниципальных образований, увеличивать бюджетные доходы и, конечно, не допускать нецелевого использования средств.

В конечном же итоге все это должно способствовать увеличению доходов граждан и улучшению демографической ситуации. «Понятно, что здесь нужен комплексный и системный подход, - продолжил Глава. - Нельзя добиться роста рождаемости без открытия новых рабочих мест, строительства жилья, повышения качества медицинского и социального обслуживания, образования и воспитания. Надо войти в число 50 регионов по уровню заработной платы. Создаваемая специальная рабочая группа, которую возглавил Председатель Правительства Владимир Сушков, проанализирует, какие зарплаты получают директора и рядовые работники предприятий. Мы не против того, чтобы усилия и труд руководителей должным образом вознаграждались. Но только если это распространяется на весь коллектив. Так будет справедливо!».