Даниил Помогаев - призер мировой олимпиады

Мэр Саранска и его подчиненные стали донорами
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
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