Даниил Помогаев - призер мировой олимпиады

Со 2 по 10 декабря в Габороне (Ботсвана) проходила XV Мировая естественно-научная олимпиада среди юниоров, в которой участвуют школьники не старше 15 лет. На олимпиаду прибыли школьники более чем из 50 стран мира: России, Южной Африки, Австрии, Германии, Сербии, Венгрии, Румынии, Эстонии, Вьетнама, Индии, Кореи, Таиланда, Саудовской Аравии, Китая, Бразилии, Аргентины и других. В национальные команды входило от трех до шести человек.

Участники Мировой олимпиады решали задачи по физике, химии и биологии. Все задания проходили в три тура:

- тестовый (включал в себя 30 вопросов по трем предметам),

- теоретический (во время него участники решают задачи каждый сам за себя),

- экспериментальный (в нем выступают команды по три участника).

За нашу страну на олимпиаде выступали 6 школьников, причем пятеро представляли Москву и Московскую область, а Даниил Помогаев - Республиканский лицей для одаренных детей из Саранска.

По итогам состязаний российская сборная завоевала шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Золотая медаль - у школьника из Москвы Даниила Житова, остальные члены сборной, включая нашего Даниила Помогаева, получили серебряные награды.

Даниил приехал учиться в Саранск из Краснодара 2 года назад и уже занимает призовые места на Мировой естественно-научной олимпиаде! Конечно, к успеху школьника непосредственное отношение имеют его родители, педагоги и наставники Республиканского лицея для одаренных детей.