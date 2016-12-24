Даниил Помогаев - призер мировой олимпиады

Социум

Со 2 по 10 декабря в Габороне (Ботсвана) проходила XV Мировая естественно-научная олимпиада среди юниоров, в которой участвуют школьники не старше 15 лет. На олимпиаду прибыли школьники более чем из 50 стран мира: России, Южной Африки, Австрии, Германии, Сербии, Венгрии, Румынии, Эстонии, Вьетнама, Индии, Кореи, Таиланда, Саудовской Аравии, Китая, Бразилии, Аргентины и других. В национальные команды входило от трех до шести человек. 
Участники Мировой олимпиады решали задачи по физике, химии и биологии. Все задания проходили в три тура:
- тестовый (включал в себя 30 вопросов по трем предметам), 
- теоретический (во время него участники решают задачи каждый сам за себя),
- экспериментальный (в нем выступают команды по три участника).
За нашу страну на олимпиаде выступали 6 школьников, причем пятеро представляли Москву и Московскую область, а Даниил Помогаев - Республиканский лицей для одаренных детей из Саранска.
По итогам состязаний российская сборная завоевала шесть медалей - одну золотую и пять серебряных. Золотая медаль - у школьника из Москвы Даниила Житова, остальные члены сборной, включая нашего Даниила Помогаева, получили серебряные награды.
Даниил приехал учиться в Саранск из Краснодара 2 года назад и уже занимает призовые места на Мировой естественно-научной олимпиаде! Конечно, к успеху школьника непосредственное отношение имеют его родители, педагоги и наставники Республиканского лицея для одаренных детей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новогодняя афиша

Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
Расстрел в гостинице «Саранск»

Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
Приговор Калашникову - отменить!

Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Удушающая ревность

Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение

Мордовия-2018

«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года

Конкурс красоты

№42  Ксения

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу