В Мордовии отметили 25-летие российской Конституции

На прошедшее в Доме Республики торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Основного Закона страны, были приглашены видные государственные и общественные деятели, хозяйственники, депутаты, ветераны труда, представители правозащитных и молодежных объединений, а также непосредственные участники тех событий.

«Четверть века назад народ России сделал свой выбор - выбор в пользу целостности государства, верховенства закона и справедливости, прогресса и свободного развития, - заявил в ходе торжества Глава РМ Владимир Волков. - Конституция разрабатывалась и принималась в труднейший для страны период. Распад СССР повлек за собой кризис, хаос и нищету».

По мнению руководителя региона, жители Мордовии и по сей день с болью и ужасом вспоминают то «смутное время». Республика по большинству ключевых социально-экономических показателей занимала последние места среди всех российских территорий. Стремительно сокращался ее ВРП - до 40 процентов (!) в год. Многие производства простаивали, люди месяцами сидели без зарплат, пенсий и пособий. «Как результат - уровень жизни населения достиг критической черты. В обществе витало ощущение страха и полной безысходности. Бесплодная политическая борьба расшатала власть, отвлекла ее от решения важнейших проблем. В таких условиях сама жизнь требовала коренных перемен», - продолжил Владимир Волков.

Нельзя сказать, однако, будто граждане сразу и бесповоротно поверили в обещанную им лучшую жизнь. В Мордовии, к примеру, Конституцию поддержали лишь 37,14 процента избирателей, принявших участие в голосовании 12 декабря 1993 года. Тем не менее фундамент законодательной системы все-таки был заложен. А вскоре началась и работа над республиканским высшим нормативным актом, закрепившим принципы соответствия единства целей и задач с главным законом страны.

Дальнейшие события показали, что усилия эти не оказались напрасными. «Прежде всего, была сформирована сильная и действенная вертикаль власти, установлено эффективное взаимодействие с федеральным центром, налажен активный прямой диалог с обществом, - констатировал Глава Мордовии. - Нам удалось остановить разрушительные процессы, спасти предприятия, добиться стабильного экономического роста и значительных сдвигов в социальной сфере. Сегодня доля социальных расходов бюджета вдвое превышает показатели 1993 года. Наконец, республика зарекомендовала себя как политически стабильный и инвестиционно привлекательный регион. Причем консолидация общества особенно ярко проявляется на выборах всех уровней».

Конечно же, существенным фактором при реализации намеченных планов является помощь руководства страны. «Мы получаем реальную поддержку инициатив, дорожим вниманием Президента, ценим конструктивное и плодотворное сотрудничество с Администрацией Главы государства, Правительством, Федеральным собранием, Полномочным представителем Президента в ПФО, - подчеркнул Владимир Волков. - Также следует отметить ответственный подход к делу работников органов государственной власти, представителей директорского корпуса, политических партий, профсоюзов и общественных организаций. Вместе мы прошли большой и трудный путь, многое сделали. Но нам еще есть к чему стремиться».

Новые ориентиры вытекают из Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития», в соответствии с которыми страна в течение ближайших шести лет должна совершить настоящий прорыв в экономике, социальной и кадровой политике, инфраструктуре и технологиях. Необходимо увеличить численность населения, обеспечить существенный и реальный рост зарплат и денежных доходов населения, создавать мощные, конкурентоспособные производства, ориентированные на выпуск наукоемкой и инновационной продукции.

Праздничное мероприятие не обошлось, как водится, без наград. Республиканский орден Славы II степени был вручен депутату Госсобрания, ректору МГУ имени Н.П. Огарева Сергею Вдовину, III степени - главному врачу онкологического диспансера Геннадию Мельцаеву, медалями «За заслуги перед РМ» отмечены народные депутаты СССР Алексей Кондратьев и Анатолий Осипов, РСФСР - техник-осеменатор из Зубово-Полянского района Нина Тюрькина.

Еще четверо, включая ветерана труда Александра Тренькина, стали лауреатами премии Главы Мордовии. Бывший главный банкир региона, правда, тут же объявил, что положенное ему денежное вознаграждение будет перечислено в фонд поддержки больных детей. Отдельно зал приветствовал новоиспеченных граждан России - учащихся средних общеобразовательных школ.