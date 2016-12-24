Александр Васильев: «У меня нет несчастных дней!»

Известный телеведущий и историк моды к юбилею написал книгу

Трудно представить российское телевидение и нашу культурную жизнь без такой личности, как Александр Васильев. На Первом канале он уже больше десяти лет учит красиво одеваться участников передачи «Модный приговор» и ее поклонников. И регулярно устраивает выставки костюмов разных эпох, где представляет экспонаты из своей личной коллекции, которая вполне может считаться национальным достоянием. Ведь в ней - платья, туфли, украшения, которые когда-то носили советские и голливудские дивы. Все они бережно сохранены для потомков Александром Васильевым. Но самой большой ценностью он считает личный архив своей семьи, который изучил, систематизировал и превратил в уникальную книгу «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров».

«Модный приговор»

- Александр, передача «Модный приговор» уже много лет идет на Первом канале. Понятно, что у нее хорошие рейтинги, она нравится людям. А у вас не бывает иногда ощущения, что начался «день сурка»? Опять эти съемки, опять эти немодные люди…

- Никогда! У меня очень позитивное отношение к жизни. У меня нет несчастных дней. Даже если есть какие-то неблагоприятные внешние обстоятельства, я все равно настроен позитивно. Например, совсем недавно слишком много танцевал в студии и повредил спину. Мне стало неудобно ходить. Потом был у врача, он спину поправил. Но не в этом дело. Даже в этот день, когда у меня все болело, я не чувствовал себя несчастным. Потому что это опыт. И потому что жизнь быстротечна. Нужно помнить, что мы - временные жители на Земле. Есть много людей, которые думают, что они будут жить вечно. Но никто не будет жить вечно. Даже те, которые очень этого хотят. Поэтому нужно сделать жизнь приятной для себя и для других. Я считаю, что моя жизнь наполнена таким количеством интересных, не пустых событий - причем не только для меня. И это счастье! Есть люди, которые могут сказать: «Боже, сколько в этой жизни я выпил шампанского! Сколько выпил водки! Сколько подстрелил тетеревов!» Но это все - личные достижения, других это не интересует. А важно в жизни то, что касается и других, причем со знаком плюс, а не минус! Скольких людей вы чему-то обучили? Скольким подарили радость? Сколько спектаклей сделали? Сколько книг написали? Сколько домов построили? Только позитивное остается в памяти… Я эгоист, и не скрываю этого. Важно, чтобы человек хорошо ел, спал, отдыхал. Но нужно приносить и общественную пользу - настолько, насколько вашей морали, совести, интеллекта хватает…

«Прогноз сбывается»

- Делать прогноз на будущее, а особенно в моде, - дело неблагодарное. Но мои прогнозы, как правило, сбываются. Я иногда читаю в журнале: «Васильев двадцать лет назад сказал, что победят унисекс, спорт-шик и американское отношение к моде. И так все и случилось!» Теперь мой прогноз заключается в том, что пройдет 15 лет - и победит восточное, мусульманское отношение к моде. Мужчины по-прежнему будут в светских и спортивных костюмах, а женщины - в платках и в одежде, которая будет скрывать фигуру. Сначала эта мода установится в Западной Европе. А так как мы копируем ее нещадно, то вся эта мода, процеженная через творчество модельеров, придет и к нам. Сейчас в России, как и во всем мире, любят темную одежду. Например, Париж - чернее черного! Это вопрос практики и свободного времени женщин. Стиральная машина покорила женщин. И все хотят одеваться так, чтобы можно было вещь бросить в машинку, достать, высушить и надеть, даже не гладя. Темные цвета этому способствуют, поэтому во всех столицах мира сейчас ходят в темных одеждах. Стиральные машинки стирают, а женщины сидят в соцсетях! На ВДНХ на днях открылась моя выставка «Гламур 80-х годов». Выставка рассказывает еще об одной сегодняшней модной тенденции. Ведь мода циклична и приблизительно каждые 25 лет возвращается на круги своя. Сейчас в моде блестки, стразы, бисер, подкладные плечи и все то, что носили в 1989 году…

«Рукописи не горят»

- Я родился в семье актрисы и театрального художника. Знал, что отец записывал воспоминания, но думал, что никогда не найду их. Однако как-то встретил родную племянницу Любови Орловой Нонну Голикову, которая сообщила, что рукопись моего отца хранится у нее дома на антресолях! Она была редактором в издательстве «Искусство», брала рукопись домой. Издательство обанкротилось, все было уничтожено. А записи отца вот таким чудесным образом сохранились. Что-то я взял из них для новой книги мемуаров «Фамильные ценности». В книге есть воспоминания моего дяди, театрального режиссера. И, конечно же, в ней - мои личные воспоминания о детстве, юности. В 1982 году я покинул СССР и эмигрировал во Францию, где прожил 21 год, а затем вновь стал работать в России - меня стали приглашать сюда преподавать, работать на канале «Культура». Это последние лет десять меня многие знают как ведущего Первого канала, модной и современной программы «Модный приговор», которую мы показываем каждый день. Жизнь меняется, наступают новые фазы… На обложке книги - интересный мой портрет, он снят в Литве, в нашем фамильном имении, которое чудом пережило и годы войны, и смену властей, ведь его построили в 1912 году. Деревянный двухэтажный дом с большим участком земли и садом находился на территории разных государств. Он был построен в Российской империи, затем принадлежал Польской республике, затем - Литовской, затем немецкому Рейху, затем - Советскому Союзу, теперь - опять Литовской республике. На этой фотографии я сижу в желтой шали, которая является стеганым индийским сари. На одной из презентаций была журналистка из Индии. И она сказала: «На этом сари изображены святые символы индусов! Значит, вы очень важный человек для нашей страны!» Книгу я долго редактировал, что-то уточнял у родных, подбирал фотографии. Ведь что-то могло забыться. Кажется, что все недавно было, но мне все-таки уже 60 лет! Все, что собрано в моей книге, создает важный культурный аспект. Культура всегда состоит из личных историй…

«Королева не виновата»

- Я считаю себя аристократом, слежу за речью, манерами. Но главный признак аристократа состоит в том, что он даже с прислугой разговаривает как с королевой. Прислуга не виновата в том, что она прислуга. Это обстоятельства. И королева не виновата в том, что она королева. Это тоже обстоятельства. Да, не всем повезло родиться в семье особой культуры, иметь аристократические корни. Но при желании любой человек может стать и культурным, и образованным. Даже если он вырос в глухой деревне. Например, Коко Шанель была дикой деревенщиной. Она родилась в очень бедной семье в глубокой провинции. Но среда, в которую она себя поместила, сделала ее аристократкой. Все в этом процессе важно: в какой стране вы живете, в какую семью попали, кем окружены, какие книги читали, где получали образование. Но если приложить усилия, можно сотворить чудо. Я видел детей, которые из детского дома попали в очень приличные семьи - и из них сделали маленьких лордов и леди. Если вы взрослый человек и хотите изменить судьбу - книги, театр, музеи вам в помощь! Путешествия очень хорошо формируют людей, знание языков. Как только вы начинаете говорить на двух-трех языках, у вас появляется совершенно другой кругозор. Я всем рекомендую учить языки. И прекрасно, что это становится хобби россиян. Поэтому не нужно ждать, что придет папа Карло, даст золотой ключик и скажет: «Вот эта волшебная дверь - открывай и заходи!» Моя жизнь - вам в пример. Семья мне дала воспитание и образование. Но все остальное я сделал уже сам!.

Записала Мария Донская