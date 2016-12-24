«Меня просто сделали бомжом!»

Пожилую жительницу Саранска выселили из принадлежавшей ей квартиры

«Признать утратившей право пользования…». С такой формулировкой суд фактически выселил 78-летнюю жительницу Саранска Валентину Бардину из некогда принадлежавшей ей трехкомнатной квартиры. Другого жилья у инвалида второй группы нет. А значит, пожилую женщину фактически сделали бомжом. Причем на абсолютно законном основании. В непростой ситуации разбирался корреспондент «ВС».

«Хотела, чтобы все было по-хорошему!»

Свою историю Валентина Бардина рассказывать без слез просто не может. Всю жизнь женщина трудилась на тяжелой работе. Шестнадцать лет она отработала грузчиком на некогда процветающем Саранском телевизионном заводе. Воспитала шестерых детей, дождалась внуков. И вот поди ж ты!

- В 1989 году мне дали квартиру, - вспоминает Валентина Дмитриевна. - В 2000 году я ее приватизировала. Два сына, которые проживали вместе со мной, вместе с моим мужем написали отказ от участия в приватизации в мою пользу. В итоге я стала единоличным собственником этой квартиры. В 2002 году я по просьбе одного из сыновей прописала в этой квартире его жену и дочь, которые до этого были прописаны в деревне.

Как поясняет женщина, впоследствии она планировала подарить эту квартиру другому сыну. Но кто ж тогда знал, что между братьями произойдет разлад?! В какой-то момент два ее сына серьезно поссорились. Причиной вроде как стали финансовые разногласия между мужчинами. В итоге один из сыновей вместе со своей семьей уехал в Москву. Но прописка у его жены и дочери в квартире Валентины Дмитриевны так и осталась. Вдобавок к этому перед отъездом в столицу в квартиру вселили тещу сына Валентины Бардиной. Сама она утверждает, что ключи от жилого помещения родной сын изъял у нее обманным путем. Но проверить это сейчас, увы, вряд ли возможно. В итоге получилось вот что: один из сыновей Валентины Бардиной вместе с женой и дочерью уехал в Москву, в квартире, принадлежавшей его матери, поселилась его теща, а реальная хозяйка жилого помещения переехала в деревню.

- Несколько лет я еще продолжала оплачивать коммунальные услуги за эту квартиру, - вздыхает Валентина Дмитриевна. - Хотя сама там не жила. В какой-то момент мне даже пришлось брать кредит, чтобы оплатить долг за коммунальные услуги, который они накопили. Я ведь хотела, чтобы все по-хорошему было! А получилось в итоге, что я для всех стала плохой.

Кстати, свое желание женщина все-таки реализовала, оформила договор дарения, и жилое помещение отошло в собственность ее сына. Не того, который уехал в Москву, а другого, который остался в Саранске. Но когда мужчина попытался реализовать свое право на пользование жилым помещением, началась «вторая серия» этой невеселой квартирной саги.

«Не знаю, почему в суде так порешили!»

Дело в том, что для того, чтобы полноценно распоряжаться своим имуществом, сыну Валентины Бардиной необходимо было выписать из жилого помещения членов семьи его брата. Но они мириться с таким положением вещей не захотели. В какой-то момент прописанная в квартире внучка Валентины Дмитриевны обратилась с исковым заявлением в суд с требованием признать незаконной сделкой приватизацию этой квартиры и договор дарения, согласно которому жилое помещение отошло в собственность ее дяди. Мотивировка в данном случае была простая: на момент приватизации жилого помещения истица была несовершеннолетней и не могла отстоять свои законные права по участию в приватизации жилого помещения.

- Я в суде была только один раз, - продолжает Валентина Бардина. - У меня прямо там случился сильный приступ, сын меня на руках оттуда вынес. Врачи запретили мне бывать в суде, чтобы не расстраиваться.

Расстроиться женщине и впрямь было из-за чего. Суд принял сторону истицы и признал приватизацию квартиры незаконной сделкой. И договор дарения - таким же. Впоследствии внучка повторно обратилась в суд с требованием признать Валентину Бардину утратившей право пользования квартирой. И на этот раз Фемида оказалась на ее стороне.

- Я не знаю, почему в суде так порешили! - говорит Валентина Дмитриевна. - Ведь меня фактически сделали бомжом. Я живу сейчас в деревне, в доме, на который у меня нет никаких законных прав. Получается, и здесь я никто, и там я никто! А ведь мне уже семьдесят восемь лет. И гипертония у меня. Мне даже баню тяжело топить, а ведь помыться хочется.

По словам женщины, приемлемыми для нее в данный момент являются два варианта развития событий. Первый - это если суд вернет все так, как было раньше. То есть восстановит право собственности на квартиру за Валентиной Бардиной. Второй - это если суд установит право собственности на жилое помещение за обоими ее сыновьями. С этой целью она обратилась к правозащитникам.

- В российском законодательстве четко прописано, что каждый человек имеет право на жилье, - говорит правозащитник Алексей Шиндясов, представляющий в суде интересы Валентины Бардиной. - В ходе судебного разбирательства по квартире Валентины Дмитриевны мы постоянно говорили о том, что это жилое помещение является ее единственным жильем. Если говорить простым языком, не вдаваясь в юридические формулировки, суду необходимо было установить факт того, что у Бардиной Валентины Дмитриевны есть собственность, где она сможет зарегистрироваться и проживать, но суд почему-то решил по-другому!

АлексейКонстантинов