«Песня года» зажгла под электронными елками

1 и 2 января уже нового, 2019 года все телезрители страны смогут увидеть на канале «Россия» ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года». Запись праздничных выпусков традиционно проходила в спорткомплексе «Олимпийский», который, кстати, в скором времени будет закрыт на ремонт на несколько лет. Под куполом Ледового дворца собрались практически все звезды российской эстрады, и еще на дальних подступах к «Олимпийскому» люди спрашивали, нет ли лишнего билетика.

Ведущими шоу стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Эта пара уже 11 лет выходит на сцену «Песни года» вместе. Перед началом концерта Кудрявцева с Лазаревым вышли к зрителям, чтобы настроить их на нужный лад. Поприветствовав публику, ведущие сначала разогревали ее соревнованиями по аплодисментам, а потом своими шутками.

- Давай ты пойдешь налево и будешь отвечать за зрителей левой части зала, - предложил Лазарев. На что тотчас получил ответ Кудрявцевой:

- Я налево не хожу!

- Кто знает, чем сегодняшний вечер закончится, - заметил Лазарев.

Пока зрители в зале «разогревались», за сценой уже закончили монтаж декораций. Время идет, жизнь меняется. Например, 12 лет назад перед наступающим по китайскому гороскопу годом Свиньи возле елочек были настоящие живые мини-пиги (карликовые свинки), и звезды охотно с ними фотографировались. Тот же Николай Басков, только на 12 лет моложе, тогда подхватил маленькую свинюшку на руки и смачно поцеловал прямо в розовый пятачок (при этом счастливый талисман года аж завизжал от восторга). Но в этот раз решили, что надо быть под стать времени. И настоящие елочки заменили - причем даже не на искусственные, а на электронные! Хрюшки, правда, были, но тоже не настоящие: статисты в костюмах с надписями «Ниф-Ниф», «Наф-Наф» и «Нуф-Нуф» весело прыгали, валялись по коврам и радостно хрюкали. Именно сюда, в эту «игровую зону», шли артисты сразу же после выступления для записи новогодних поздравлений.

Кстати, на «Песне года» вторых дублей почти не бывает (ну только если случится что-нибудь экстраординарное - например, ёлка упадет на кого-нибудь из артистов, как было однажды). Ведь надо успеть за один вечер записать всех артистов, все 50 выступлений.

Триумфатором нынешней «Песни года» можно смело назвать Филиппа Киркорова. Артист практически не уходил со сцены, но как-то успевал переодеться к следующему номеру и подняться за очередной наградой. Про «цвет настроения синий» он пел в белом ковбойском костюме, а чуть позже вместе с Егором Кридом получил награду за «цвет настроения черный». Награждали его и дипломом как композитора, сочинившего музыку к песне «Счастливый день» группы «DoReDos», с которой она выступала на «Евровидении» в нынешнем году. Да один дуэт с Николаем Басковым за «Ибицу» чего стоит! Артисты снова немного похулиганили - на сцену вышли в шортах, лосинах с нарисованными татуировками и в куртках, сделанных по спецзаказу, - с двойными автопортретами на спине.

Ну и количества букетов, которые унесли в этот день оба артиста, даже не сосчитать.

Кстати, в этот вечер Филипп Киркоров получил еще две награды: как «Артист года» и за дуэт с Басковым «Дуэт года».

«Артисткой года» была признана Лолита, которая снова доказала, что она истинная «женщина без комплексов» и абсолютно не боится никаких разборок - ни в музыке, ни в жизни, ни в прессе и совершенно независима от чьего-либо мнения.

Конечно, большое внимание на главном концерте звезды уделяли своим нарядам. А уж кто, как не они, знают, чем и как можно и нужно блеснуть. Многие артисты и артистки выбрали или серебристые, или переливающиеся наряды. Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру, надев приталенное голубое платье в пол. Алсу выбрала кожаные штаны и необычный металлический топ. В таком наряде скорее можно было бы ожидать увидеть Кэти Топурию, но солистка «А-Студио» в этот раз была куда скромнее - выбрала зеленое атласное платье без каких-либо выкрутасов.

Немного пошалила Ани Лорак, видимо, уставшая от строгих (ну, в некоторой степени) нарядов, которые ей приходится носить в качестве наставника на шоу «Голос». Она решила прийти в хулиганском топе с еще более хулиганским бомбером. Кстати, обручального кольца на руке у артистки публика так и не увидела. Да и сама Ани до сих пор хранит молчание по поводу своего семейного положения. Напомним, что прошлым летом в интернете появилось компрометирующее видео на ее супруга Мурата, и тут же поползли слухи о расставании пары. Но ни опровергать, ни подтверждать эту информацию ни он, ни она не торопятся.

В серебристом платье, кедах и косухе Диана Арбенина зажигала как на сцене, так и за кулисами. Артистка с удовольствием позировала фотографам и даже спрашивала, как лучше встать и что сделать, чтобы кадр выглядел органично.

Валерий Леонтьев готовится к своему юбилею: в марте артисту исполнится 70 лет, и по этому случаю он планирует дать несколько больших праздничных концертов. Правда, за сценой он тонко намекнул, что хочет распрощаться с эстрадой, и это будут прощальные выступления.

К сожалению, в этом году на «Песне года» не будет Софии Ротару. Изначально артистка была заявлена в афишах, и это один из немногих российских фестивалей, которые она не пропускала. Но в этот раз из-за введенного президентом Петром Порошенко военного положения Ротару все же вынуждена была отменить все свои выступления в России.

Очень тепло вспоминали в «Олимпийском» ушедшего не так давно Иосифа Кобзона. Он тоже был старожилом и рекордсменом «Песни года». В память об этом замечательном певце, человеке-эпохе, прозвучала его песня «Доброта». Под фонограмму на огромных экранах появились фотографии артиста, а в зале в ответ загорелись тысячи экранов телефонов.

Валерия Хващевская