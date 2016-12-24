Наталья Бардо: «Лучшие друзья девушек - пилоты»

Исполнительницу главной роли в сериале «Улетный экипаж» (телеканал СТС) Наталью Бардо в новом сезоне ждут новые испытания и приключения. С актрисой нам удалось поговорить не только о работе, съемках, но и о личной жизни. Для тех, кто забыл или не знает: супруг Натальи - популярный режиссер Марюс Вайсберг.

- Наталья, для второго сезона «Улетного экипажа» вы даже записали песню?

- Эта песня - для проморолика к сериалу. Такой ремейк композиции группы «ВИА Гра». У них там есть такие слова: «Лучшие друзья девушек - это бриллианты». А у нас звучит, что «лучшие друзья девушек - это пилоты». Моя героиня помешана на авиации, всегда у нее были «первым делом - самолеты», ну а мальчики - потом. Во втором сезоне ситуация меняется, и у нее в приоритете теперь любовь. Работа у нее уже есть, и она по-прежнему ею дорожит, но поняла, что предназначение женщины - не только управлять самолетом и управлять своей жизнью в одиночку. Ей, как и любой нормальной женщине, захотелось любви…

- Кстати, вы в кино уже больше десяти раз выходили замуж. Точнее, ваши героини. Тут свадьбы не планируется?

- Не будем раскрывать интригу - все увидите...

- Что для вас было на съемках самое запоминающееся?

- На съемочных площадках обычно запоминаются сцены, когда физически тяжело, когда тебе холодно, когда ты работаешь под дождем... Ну а тут сильнее всего запомнилось, когда на съемочную площадку принесли змею. Я очень боюсь змей, просто панически. А у нас с ней были общие сцены. Поэтому мне было сложно - хотя змея и не была ядовитой…

- А в реальной жизни вы боитесь летать?

- Раньше боялась. Но из-за того, что стала летать много и часто, сейчас уже совсем не боюсь.

- Именно съемки изменили отношение к полетам?

- Наверное, да: летать стало интереснее. Уже наблюдаю, как и что в реальном полете происходит. Захожу в самолет практически как к себе домой. Уже понимаю, что будет происходить в кабинете пилота в ближайшее время…

- Вы работаете с супругом на одной площадке. К вам он более требователен, чем к остальным? Говорят, что обычно у режиссеров, когда родственник или близкий человек работает в кадре, с него спрос больше.

- Марюс всегда работает спокойно и ровно, и у него одинаковые требования ко всем. Если строг, то со всеми.

- Домой приносите рабочие дела - или все оставляете за порогом?

- У нас нет такого правила, что вот это мы говорим, а вот это не говорим. Или что вот это мы обсуждаем дома, а это - только на съемочной площадке. У нас - нормальные здоровые отношения, о чем хотим, о том и разговариваем. Если есть необходимость обсудить что-то по работе - можем это сделать и дома. Но сейчас просто нет, например, необходимости дома репетировать или обговаривать, как мне сыграть ту или иную сцену. Мне уже самой интереснее играть так, как я вижу и чувствую. Так, как хочется именно мне, так, как я сама считаю нужным.

- Съемки - дело нелегкое. Что вам дает энергию?

- Море и солнце. От Москвы, если честно, стала очень сильно уставать: из-за графика, большого количества людей, общения. Устаю от сумасшедшей столичной энергии - поняла, что может выматывать. Поэтому море и солнце - это мое любимое времяпрепровождение.

- Вы любите путешествовать?

- Очень.

- А как обычно отдыхаете?

- На пляже с книжкой, с музыкой.

- Активный отдых вам не нравится?

- Почему? Очень люблю рыбалку.

- Правда? А считается, что это вроде как мужское занятие…

- Да, я знаю. Но я это занятие с недавних пор полюбила. Кстати, на рыбалку меня «подсадил» мой партнер по «Улетному экипажу» Алексей Чадов.

- И как это произошло?

- Он предложил попробовать и отвез в одно замечательное место. И всё: я поняла, что получаю от этого огромное удовольствие! И теперь везде, где бываю, обязательно еду на рыбалку. И на Мальдивах, и в Таиланде сразу просила для себя удочку! (Смеется.) Уже у себя на странице в одной из социальных сетей выкладывала свой самый большой улов - как раз на отдыхе поймала!

- Мы вас чаще видим в комедиях, но, наверное, хочется сыграть и что-то другое?

- Вы угадали: мне действительно хотелось бы сыграть что-то драматическое. Не конкретно: я не говорю, что, например, хотела бы сыграть Матильду Кшесинскую или Марию Каллас. Нет такого. Но просто хотелось, чтобы режиссеры увидели во мне не только комедийную актрису…

Валерия Хващевская